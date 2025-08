Marcelo Gallardo esperaba poder contar con Sebastián Driussi luego del partido de hace una semana ante San Lorenzo. Pero el delantero de River no termina de reponerse y a esta altura, es un hecho que no solo no estará el sábado ante Independiente, sino que es muy difícil que llegue a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores que se jugará la semana entrante ante Libertad en Asunción del Paraguay. El colombiano Miguel Ángel Borja se mantendrá como titular en ambos partidos.

Driussi, de 29 años no logró completar los tiempos de recuperación estipulados por el cuerpo médico de River y, a cuatro días del partido ante Independiente en Avellaneda y a nueve de la ida ante Libertad, su presencia se redujo a una posibilidad cada vez más remota. Aunque se manejó inicialmente un plazo flexible de rehabilitación entre treinta y sesenta días después de la lesión, el escenario apunta a completar la misma recién hacia el 16 de agosto. Por lo que la reincorporación del delantero podría darse recién el 17 de agosto ante Godoy Cruz, tres días antes de la revancha copera en el Monumental.

El jugador sufrió un severo esguince en el ligamento interno de su tobillo izquierdo el 17 de junio pasado tras haber anotado el segundo gol de River ante Urawa Red Diamonds por el Mundial de Clubes. Ante esta baja, Borja tiene todas las chances de volver a ser el centrodelantero titular frente a Independiente y Libertad, salvo un giro inesperado en la recuperación de Maximiliano Salas, quien transita la etapa final de un esguince de rodilla y llegará con lo justo al encuentro en Paraguay.

Por otra parte, River acordó con la AFA que el juvenil Santiago Lencina no será liberado para las prácticas que el Seleccionado Sub 20 está haciendo esta semana en el complejo Lionel Messi de Ezeiza. La prioridad para el cuerpo técnico de Gallardo es mantenerlo disponible de cara a esos dos próximos partidos habida cuenta que el mediapunta chaqueño viene ganando protagonismo desde la salida de Franco Mastantuono y se ha consolidado entre los titulares.