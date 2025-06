Trabajadores del Hospital Garrahan realizaron este jueves una movilización a Plaza de Mayo, en el marco del plan de lucha que llevan adelante para exigir mejoras salariales, que incluye un paro que empezó en la noche del jueves y se extenderá hasta la mañana del viernes.

La movilización de este jueves comenzó a las 12.30 desde el hall del hospital, sobre Combate de los Pozos 1881, y luego se trasladó a Plaza de Mayo, para concentrar frente a Casa Rosada.

Antes de empezar a marchar, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), informó desde el hall del centro de salud que este sábado se realizará un paro de franqueros, al tiempo que remarcó la necesidad de organizar para el 11 de junio una "gran marcha" que "comprometa a toda la sociedad".

"Hoy marchamos con la comunidad, con las familias y con todo el equipo de salud para exigir condiciones dignas de trabajo y por el derecho a la salud de cada niño y niña que se atiende en el hospital", explicó luego Lezana, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Según precisaron fuentes del hospital, ya son más de 200 los profesionales que renunciaron este año, principalmente por los bajos salarios ofrecidos, que rondan los $1.500.000, "con valores de $6.000 por hora para guardias pediátricas", cuando en el ámbito privado "llegan hasta $27.000 la hora".

"Lo invito al presidente a que venga a ver el trabajo que hacemos todos los días. No somos ñoquis, necesitamos el apoyo de ellos para llevar el trabajo adelante. No son niños que tienen patologías simples, son niños con patologías complicadas", dijo una enfermera desde Plaza de Mayo.

"Tenemos salarios de miseria y aún así venimos y entregamos el corazón al hospital. La realidad es que estamos acá en la plaza no porque queremos sino porque nos están obligando a marchar por nuestros derechos", agregó la enfermera respecto al desfinanciamiento llevado adelante por la gestión ultraderechista.

Actualmente, coincidió otro enfermero desde Plaza de Mayo sobre los motivos que lo llevaron a movilizar, "la plata no alcanza, no hay forma de llegar a fin de mes. Hay cansancio, agotamiento".

En la marcha de este jueves, los trabajadores del Garrahan también pidieron por la situación de los residentes, que este miércoles se vieron obligados a levantar sus medidas de fuerza ante amenazas de despidos por parte del Gobierno de Javier Milei. "Su rol es fundamental para el funcionamiento diario", remarcaron los profesionales.

"El Gobierno Nacional no ofrece soluciones, no reconoce el conflicto y pretende que todo se normalice sin hacer nada. Eso no va a pasar. No se puede vaciar al Garrahan en silencio", manifestó Lezana.

Este viernes a las 16, anunció la secretaria de APyT, se realizará "una convocatoria amplia a un Cabildo Abierto de la Salud Pública", donde estarán presentes gremios, asociaciones profesionales, pacientes y organizaciones sociales para dialogar y proponer "acciones conjuntas para defender el sistema sanitario" frente al ajuste presupuestario.

"El Garrahan simboliza el compromiso histórico de la Argentina con la salud infantil y la salud pública. Vamos a defenderlo con la fuerza de un equipo de salud unido y con el respaldo de la sociedad. Exigimos además al Congreso que avance con urgencia la ley de financiamiento que garantice condiciones laborales justas y un hospital al servicio de quienes más lo necesitan", concluyó Lezana.