El consumo en la Argentina es hoy una foto partida que, también, grafica dónde apunta el modelo económico de Javier Milei. En las últimas horas trascendieron dos informes, uno de la consultora Equilibra y otro de Nielsen, que muestran una suba muy fuerte en las ventas de bienes durables, en contraposición a un derrumbe o mejoras muy magras en todo lo referido al consumo básico, al supermercado.

"Venimos mostrando dicotomía entre performance del Consumo Masivo (fuerte caída y magra recuperación) y los Bienes Durables (fuerte expansión tras caída inicial). Pero no sólo vuela el consumo Durable sino todo lo importado: turismo (servicio) y Bienes Consumo final", expresó en redes sociales el economista de Equilibra Lorenzo Sigaut Gravina.

En su mensaje en la red social X mostró un gráfico que muestra que el turismo emisivo, la venta de autos y de propiedades viene creciendo un 160 tomando como punto medio el número 100. La contracara es que ventas minoristas, supermercados y consumo masivo en general están por debajo del 80.

Esto se debe, principalmente, al dólar barato, que benefició a sectores altos y medios altos de la sociedad, aquellos con potencial de acceso a divisas para operaciones con bienes durables caros. Mientras que la parte más baja de la pirámide social sigue sin recuperar consumo no sólo porque los precios siguen elevados, sino porque su salario no le está ganando a la inflación. "No es que hay gente que dejó de comprar atún para comprarse una moto, como dice el Gobierno. Lo que pasa es que la plata no alcanza", admitió un supermercadista.