El horario del discurso de CFK

La ex presidenta Cristina Kirchner había previsto en principio el horario de las 17 para brindar un discurso en la sede del PJ. Luego informó que sería a las 18.

El PJ informó en un comunicado que Fernández de Kirchner dará un mensaje “desde las 18 en el marco del Día de la Resistencia Peronista”.

No obstante, minutos antes de las 18 la exmandataria aun no había salido de su domicilio con lo cual no llegará al barrio de Balvanera en el horario previsto.