La icónica franquicia de comedia La familia de mi novia (originalmente Meet the Parents) prepara su esperado regreso. Ariana Grande, conocida por su papel en el musical Wicked, ha sido confirmada para unirse al elenco junto a Ben Stiller y Robert De Niro. El anuncio fue hecho por Universal Studios y promete inyectar nueva energía a la saga, que debutó en el año 2000 con gran éxito de taquilla. A lo largo de los años, las películas han acumulado más de 1.13 mil millones de dólares a nivel mundial.

Una incorporación célebre al elenco

La elección de Ariana Grande para protagonizar Meet the Parents 4 junto a las estrellas Ben Stiller y Robert De Niro ha generado gran interés. Tras su destacada actuación en Wicked, donde interpretó a Glinda, Grande se incorporará a otra saga aclamada. El talento de Grande no se limita a la música; su habilidad actoral, reconocida con diversas nominaciones, la convierte en una elección que podría renovar la dinámica de la franquicia. Grande parece destinada a aportar un aire nuevo a Meet the Parents.

Nuevos horizontes para la trama

Aunque el guion de Meet the Parents 4 se mantiene en secreto, algunos detalles sobre el enfoque de la nueva entrega empiezan a conocerse. Se anticipa que los personajes de Stiller y De Niro serán ahora padres cuyos hijos, ya adultos, regresan al hogar familiar, lo que desencadenará una nueva ronda de enfrentamientos cómicos con los progenitores. La participación de Grande podría introducir una subtrama compleja o convertirla en un nuevo interés amoroso, aunque estos detalles permanecen sin confirmar.

Perspectivas de impacto comercial

Varios analistas de la industria cinematográfica han expresado optimismo sobre el impacto que la nueva película podría tener en los mercados globales. Meet the Parents 4 no solo revive una serie querida, sino que también ofrece la oportunidad de rejuvenecer su audiencia. Los fanáticos originales disfrutarán de la continuidad de los personajes de Stiller y De Niro, mientras que la inclusión de Grande probablemente atraerá a una nueva generación de espectadores. Con el estreno previsto para noviembre de 2026, Meet the Parents 4 se perfila como uno de los estrenos cinematográficos más esperados de los próximos años.