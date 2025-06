El tango de LenguaSangre articula rítmicas diversas, en composiciones instrumentales y con cantantes. El trío rosarino que conforman Juan Sanseovich (piano y composición), Matías Argüello (guitarra) y Pablo Medin (contrabajo) presenta su primer EP -LenguaSangre-, hoy a las 21 en La Casa del Tango (Av. Illia 1750), con entrada libre y gratuita. La noche contará con las voces de Juan Luis Mur, Dani Lesté y María Carolina Ciani, partícipes en la grabación del disco; y la apertura estará a cargo del dúo formado por Julián Cicerchia y Maia López: guitarra y voz en canciones de tango, folclore y chamamé.

“Ya sabemos que el tango es un género de larga tradición y larga historia, y lo que intentamos nosotros es una convivencia entre distintas sonoridades, para que puedan convivir el tango tradicional con el tango de vanguardia -el que sucede a partir de Astor Piazzolla-, pero también con el tango que nos queda más cerca, es decir, el de nuestra ciudad. A nosotros nos gustan mucho diferentes proyectos contemporáneos como, por ejemplo, La Máquina Invisible, Madreselva, Caro Ciani con su Politiké, o la Orquesta Típica Mur”, comenta Juan Sanseovich a Rosario/12.

“Todos esos proyectos son muy diferentes entre sí a nivel de oferta musical, sonora y estética, siempre dentro del tango y de la música latinoamericana en general. A todas esas músicas tratamos de hacerlas convivir, tanto en las composiciones como en los arreglos, a partir de un repertorio clásico del género. Esa es nuestra propuesta. Y es lo que quisimos expresar en el EP. También a partir del tango instrumental, con dos composiciones mías; junto a tres tangos cantados; dos de los cuales son también composiciones mías, junto a un arreglo para un tango tradicional, ‘Trenzas’ (Homero Expósito/Armando Pontier). Todos esos elementos son lo que nos interesa, para lograr contraste, diferencia, y también un buen diálogo”, continúa el músico.

-Justamente, ¿cómo es ese diálogo entre ustedes tres, siendo vos el motor del proyecto?

-Yo soy el compositor, pianista y arreglista, pero no diría en absoluto que soy el motor. El motor lo hacemos entre los tres, porque es algo que excede las individualidades de cada uno. Eso es LenguaSangre, es un trío en el que, a su vez, tenemos la suerte de que hayan participado los cantores y cantoras invitados; quienes también van a acompañar la fecha de presentación en La Casa del Tango. A ese motor lo creamos entre los tres y es realmente así. Yo no podría hacer o componer si no tendría a mis compañeros, Pablo Medin en el contrabajo y Matías Argüello en la guitarra. Entre los tres se va creando y orientando lo que queremos; a partir de las necesidades del trío, yo voy ideando los arreglos y las composiciones. Como es algo que nos excede, se trata de un acto tan revolucionario como cualquier proyecto colectivo hoy en día, y a partir del arte; más aún en este tiempo de individualidades tan salvajes. Es una estética y una propuesta musical que vamos construyendo juntos. Por otra parte, las gestiones del EP y de la fecha de presentación me dejaron un aprendizaje invaluable, realmente.

-Me gusta el diseño de tapa, incluye elementos de la historieta.

-Lo que nombrás de la historieta es algo que realmente buscamos; cada uno de los cuadritos del arte de tapa se relaciona con cada uno de los temas. En cada una de esas ilustraciones están expresados los cinco temas del EP; buscamos explícitamente esa idea y Ana Basaldella, quien estuvo a cargo del diseño de tapa, tomó esta propuesta a partir de interpretaciones de las letras y de los temas instrumentales. Y lo expresó de una manera realmente hermosa. A nosotros nos encantó y nos llenó de emoción al ver plasmado, desde otra rama del arte, la música que hacemos.

El tango de LenguaSangre, como dice el pianista, “es un diálogo entre ese gran género y el gran movimiento cultural que significa; a partir de una nueva interpretación del tango, desde el lugar y el espacio que nos toca ocupar”.