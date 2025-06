Hace 25 años, Fabiana Ocaranza fundó Milagros del Cielo, una empresa familiar marplatense que se dedica a la elaboración artesanal de alfajores y chocolates. En 2022, su esfuerzo fue reconocido internacionalmente cuando su producto fue elegido como el Mejor Alfajor del Mundo, en una competencia global. Hoy, con tres locales —dos en Mar del Plata y uno en Palermo, abierto hace exactamente un año—, y una producción diaria de aproximadamente 10.000 alfajores, la marca sigue creciendo sin perder su esencia.

“Éramos dos personas haciendo alfajores y chocolates”, recordó Fabiana en la 750. “Después de varios años, con el tema de haber ganado el mundial, tomé más gente”. Hoy, su pyme da trabajo a 25 personas, en una estructura que combina experiencia, pasión y trabajo constante.

“Cuando abrí el local trabajaba 14 horas por día, no tenía sábados y domingos. Acá hay mucho sacrificio personal”, afirmó, en tanto remarcó su compromiso con su pasión. “Me aboqué a esto que me encanta y lo hice convencida”, sostuvo.

El premio de 2022 fue un punto de inflexión para la pyme marplatense. “Fue el antes y el después. Todos los años de trabajo que no se veían, se vieron de golpe”. Sin embargo, Ocaranza insiste en que el reconocimiento fue solo una parte de la historia, ya que “uno puede tener un muy buen producto, pero se tiene que tener un muy buen equipo de trabajo y clientela que te siga, lo cual merece un respeto muy grande”.



Obsesiva con los detalles, como ella misma se define, Fabiana mantiene una filosofía clara: “Siempre fui una persona de escuchar al negocio. No voy a comprar algo o invertir en una máquina si no me explota la demanda”.

En un contexto económico de crisis, varias que han pasado en este país, la empresaria destaca el valor de las relaciones con sus proveedores para mantener precios accesibles. “Si bien aumentaron los insumos, lo bueno de tener proveedores de hace muchos años es hablar y llegar a un acuerdo para mantener los precios. Prefiero tener menos ganancia y tener continuidad. Si uno no tiene continuidad, no se llama ganancia eso”, señaló.

Hoy, Milagros del Cielo volvió a destacar entre los mejores: en 2025 fue incluido en la lista de los 20 mejores alfajores del mundo, 19 de ellos argentinos. El presente es promisorio, aunque el consumo, según Fabiana, “está tranquilo, y en Mar del Plata mayo se resiente más que en Buenos Aires. Con el Día del Padre, a partir de ahí, va a comenzar a repuntar”, cerró.