Desde Madrid

El cierre del Madrid Economic Forum este domingo fue épico, el presidente Milei entró con el clásico Panic Show de La Renga exaltado a los asistentes. La arenga lo dejó un poco exhausto por lo que después de decir como primeras palabras “viva la libertad carajo, muerte al socialismo” debió detenerse para respirar. El público aprovechó para entonar el cántico más repetido durante las dos jornadas: “Pedro Sánchez hijo de puta” y la rápida respuesta del mandatario no decepcionó a nadie: “Si quieren insultar al bandido local no tengo problema, me permite recuperar el aliento”.

El foro fue organizado por uno de los youtubers económicos ultraliberales más vistos de España, Víctor Domínguez (“Wall Street Wolverine”, 885.000 suscriptores) y miembro de Rack Labs, una consultora de criptomonedas e inteligencia artificial; y por Marc Urgell, un gurú de la evasión fiscal que con su empresa Abast “ayuda” a personas y empresas españolas a radicar sus fortunas en Andorra, un ex paraíso fiscal que hoy mantiene una ínfima escala impositiva.

El presidente argentino dedicó gran parte de la hora que duró su discurso a enumerar los grandes logros del gobierno que encabeza. Por ejemplo: echar a 50.000 empleados públicos, el déficit cero, el recorte del 15% del PBI sobre los gastos de la administración pública “mientras se recuperan los salarios y las jubilaciones”. En resumen, que “si Argentina sigue abrazando las ideas de la libertad en 40 años va a ser la primera potencia mundial, sin lugar a dudas” (sic).

El discurso se alargó en explicaciones, teorizaciones y citas de Rothbard lo que produjo largos momentos en los que el público descansaba hasta que el presidente empezaba a entonar el fin de una frase celebrable o algún aplauso general debido a alguna palabra señalada. Aún así pudo despedirse con toda la efervescencia del rockstar que esperan sus seguidores después de una larga hora de discurso en la que sorprendentemente no se oyó ni un “o sea, digamos”. Lo que no faltó fueron sus insultos al socialismo. "Como en todo lugar, el socialismo toma una causa noble y la prostituye en favor de la corrupción de los que están en el poder", dijo.

El foro

Durante el foro se oirá infinidad de veces la palabra “libertad” y Víctor Domínguez va a ser el primero en ponerla en su boca para referirse a la prensa: “antes que nada quiero agradecer a los medios de comunicación que nos ayudaron a difundir este encuentro. Quiero agradecer los bulos y la manipulación que vertieron sobre Madrid Economic Fórum” (la tribuna estalla). “Esto va de libertad de las ideas frente a la manipulación de los medios de comunicación”. Un No odiamos lo suficiente al periodismo con tono castizo. Al “lobezno” de Wall Street se lo conoce por ser un asiduo polemista contra el gobierno de Pedro Sánchez y los medios, otro clásico de estos tiempos. Marc Urgell hará foco en esas mentiras “han difundido que a este foro lo financia una criptomoneda y es un bulo”. Pero al MEF lo patrocina Bit2me “La plataforma de criptomonedas más segura, fácil de usar y completa del mundo” (que realizó críticas a Milei por el caso $Libra) y Orion (otra plataforma de trading).

El escenario, muy epocal: un cuadrilátero ayuno de ornamentos en el centro, debajo de dos niveles de pantallas gigantes en donde se vieron a los oradores duplicados mientras se movían libremente por la plataforma, micrófono en mano. Las reminiscencias al MMA (el deporte de lucha brutal de moda), aunque sin el clásico alambrado, eran muy obvias: además de la disposición del público (asientos bastante por debajo del nivel del escenario con una perspectiva contrapicada, sumado a las tribunas bastante despobladas para lo que podía esperarse), sonó, justo después de la introducción de cada orador, el latido de un corazón que se frena para que irrumpa el estribillo de Gangsta's Paradise mientras el disertante sube por una larga rampa. Todo muy pensado para la épica, una épica que, cómo la música y las ideas que se verterán, tuvo regusto a los años 90. El economista ultraliberal Daniel Lacalle intentó una entrada triunfal haciendo malabares con el micrófono pero el micrófono se escapa y cae, la magia se rompe con la imagen de un traje demasiado encajado que lucha por no rajarse mientras el economista se agacha para recogerlo, todos fingen demencia (muchos de los que pasarán por el escenario no necesitan fingirla), el show debe continuar.

Muchos de los asistentes han nacido en la década del 90 y principios de la siguiente. La mayoría son varones jóvenes de entre 25 y 40 años (menos del 30% del público estaba compuesto por mujeres), también mayormente de clases medias acomodadas para arriba. Las entradas no son para nada baratas. Para vivir la “experiencia” (sic) desde las gradas había que pagar al menos 100€. La siguiente “experiencia” ya costaba 1450€ pero cuenta con coffee break, asientos en el campo a pie de escenario y un evento VIP con algunos de los ponentes (no se anunció cuáles). El full experience, además, promete una cena VIP (¿tipo Tech Forum?), catering a demanda, un palco de honor y baño privado, pero cuesta 7.500€ (un auto usado en Madrid). ¿El presidente argentino puede cobrar por dar un discurso? O ¿participó sólo como difusor del evento?

El Foro además contó con el auspicio del extremista Instituto Juan de Mariana (que ya premió a Milei en 2024 por su “aporte a la libertad”) y que cuenta entre sus servicios cursos que imparte uno de los “proceres” de Milei Jesús Huerta de Soto, quien en su última visita a Argentina expresó sus ideas acerca de lo mala que es la democracia para el desarrollo económico.

Luego de la arenga ultra de los organizadores subió al escenario Marcos de Quinto. El ex vicepresidente mundial de The Coca-Cola Company demostró, mediante un elaboradísimo power point realizado en un Windows 98, que el agujero de ozono nunca existió; que el cambio climático producido por “el hombre” es una mentira ya que “científicos” que exploran los hielos profundos de la Antártida de “casi millones de años“, demostraron que el CO2 presente en la atmósfera varía durante los diversos períodos; o que los migrantes africanos que cruzan el mediterráneo en balsas son un negocio del gobierno y ONGs como “Uber Arms” (por Open Arms) o la Cruz Roja, quienes reciben 5.000€ por parte del gobierno por cada inmigrante ilegal que rescatan del Mediterráneo. De Quinto, socio de Javier Negre (La derecha Diario), cerró su intervención desarrollando una escueta y poco solvente “evolución del social-comunismo” donde explicaba el desarrollo teórico desde Lenin hasta Laclau y afirmando, desde el centro de un escenario y a un estadio abierto, que “vivimos dentro de un golpe de Estado”.

De Quinto puede que haya sido el orador más bizarro, pero los siguientes participantes no dejaron de ornamentar el argumentario ultraderechista. Uno de los más esperados fue Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro, órgano de recaudación y desarrollo intelectual de La Libertad Avanza, quien se dedicó a brindar el argumentario teórico de la derecha más extrema y explicar cómo en Argentina durante los últimos 20 años “el socialismo del Siglo XXI se dedicó a generar inflación de derechos humanos, multiplicando la cantidad de derechos que tiene que pagar el Estado” idea que fue ovacionada por el público.

Otro de los oradores fue el exitosísimo empresario de origen argentino Martin Varsavsky, quien en el año 2000 donó 11 millones de dólares al Estado argentino para la creación de la plataforma Educ.ar y que, a pesar del claro ataque que recibió este reservorio de material didáctico por parte del gobierno de Milei, expresó: “antes cuando me preguntaban si era argentino yo me reía y decía; sí tengo esa enfermedad, soy argentino” (risas) “pero ahora con Milei digo: ¡Si, soy argentino!” mientras las tribunas estallan.