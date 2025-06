El prestigioso periodista Alejandro Fabbri (69 años) es hincha de Platense. Su hijo Sebastián (37), que se recibió en el Círculo de Periodistas Deportivos y comenta en Relatores, también. Y como no podía ser de otra manera, el hijo de Sebastián, Lisandro (15) también tiene alma calamar. El pibe todavía está en el secundario, pero parece que tiene madera de periodista. La cosa con Platense viene de lejos en el tiempo; el bisabuelo de Alejandro, que había nacido en Rimini, Italia, cuando llegó a Buenos Aires se instaló en Saavedra y ahí empezó todo. Mientras siguen los festejos por el título juntamos a los representantes de las tres generaciones y les hicimos las mismas preguntas. Quedaron estas simpáticas y emotivas respuestas.

- ¿Qué significa ser hincha de Platense?

- Alejandro: Ser hincha de Platense es ser hincha de un club de arraigo popular con mucha historia que por hache o por be nunca había sido campeón. Desde el '67 para acá varios chicos salieron campeones; Estudiantes, Vélez, Huracán, Lanús, Banfield, Quilmes, Ferro, Argentinos y nosotros seguíamos esperando. Ser hincha de Platense también es mantener una línea histórica. Lo mío es familiar viene de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo Otto, que había nacido en Rimini. Mi abuelo había hecho su casita en Iberá y Ciudad de la Paz. Mi viejo nació a cuatro cuadras de ahí en Juana Azurduy y Cuba. Tengo un papel que muestra que en 1934 había cuatro Fabbri como socios de Platense.

Sebastián: Es un orgullo, una alegría, un sentimiento, una pasión. Como hincha de un cuadro chico tenés que luchar, pelearla, no darte nunca por vencido. Y las alegrías se festejan el doble cuando suceden, que no suele ser tan seguido.

Lisandro: Ser hincha de Platense es algo muy lindo. Me siento muy identificado con estos colores, muy orgulloso de ser calamar.

- ¿Cuántas veces lloraste por Platense?

- Alejandro: Se me debe haber escapado alguna lágrima de emoción, seguramente cuando ascendimos o ahora pero no me reconozco llorando. El otro día nos abrazamos mucho con Norberto Krause, un amigo del alma al que hacía tiempo que no veía. El padre de él y mi viejo no eran periodistas pero hacían un programa en la radio “Habla Platense”. Ese abrazo no tiene precio.

Sebastián: Cuando era chico lloré el descenso del '99, también cuando bajamos en abril del 2002, en un empate contra Racing de Córdoba. Lloré de emoción y alegría por el ascenso a Primera en el 2021, en plena pandemia y esta última de alegría total , disfrutándolo con la familia y con amigos.

Lisandro: No soy de llorar. No sé si eso es bueno o malo, pero no me sale. Eso sí, me emocioné mucho en Santiago del Estero cuando hizo el gol Mainero y después cuando terminó el partido.

- ¿Qué significa el campeonato?

- Alejandro: Por supuesto que este título es muy importante, muy conmovedor, pero yo había vivido una sensación muy intensa cuando ascendimos. Me parecía increíble que no estuviéramos en Primera y el ascenso significó un gran alivio. El título, por otra parte, cierra un agujero muy grande que era que los 21 equipos con mejor puntaje histórico en el futbol argentino habían ganado un título y Platense ,que está en el puesto 15 de esa tabla, entre 169 equipos, no había ganado nunca, Bueno, ya está, se cerró el agujero.

Sebastián: El título significa todo porque era muy ansiado y anhelado por todas las generaciones de hinchas de Platense. Te pone en un lugar que el club merecía estar, después de haber llegado tan cerca en 1916, 1949, 1967, 1980, 1994 y hace un año y medio. Por suerte ahora se dio y sólo significa felicidad y la certeza de que al final hay recompensa y las cosas llegan aunque cueste.

Lisandro: Con 15 años ver a Platense campeón es lo más lindo que me pasó en la vida. Lo disfruto por mí y por toda la gente grande que sufrió mucho durante años, cuando estábamos en la B. Me imagino que un montón de gente, empezando por el Polaco Goyeneche debe estar festejando en el cielo. Yo tuve la suerte de verlo ascender, de pelear un título y ganar este de ahora.

- ¿Cuál es el mejor jugador de Platense que viste?

- Alejandro: Es como preguntarme por una película, imposible elegir uno solo, Carlos Bulla, si me obligas a elegir uno solo.

Sebastián: El primero que viene a la mente es Marcelo Espina, le vi hacer goles de tiro libre, de mitad de la cancha, por arriba del arquero, gambeteando rivales. Pero hubo muchos en ese nivel.

Lisandro: Me quedo con Nacho Vázquez, porque es un enorme defensor marca muy bien es impasable, y además es un gran capitán. Lo demostró cuando ni lo miró a Falcón Pérez en el sorteo de los penales en el partido contra River y se ganó el respeto de todo el fútbol argentino

- ¿Cuál es tu equipo histórico?

- Alejandro: Cozzani (o Cristante); Cortés, Piris, Guyón, de 3 pone al paraguayo Correa, no sé; el Huevo Muggione, pongo a Picco y Herrera que hicieron una dupla sensacional en este campeonato; de 7 Miranda, de 9 Bulla y de 11 Valdez, pero me quedan afuera muchísimos jugadores, Subiat, Curuchet, Alfaro Moreno, el Mono Petti, Espina, Daniel Vega…

Sebastián; Cristante; tendría que buscar bien un 4 pero lo pongo a Morgantini de lateral, de 2 Vázquez, de 6 Susso, de 3 Marcich; en el medio Chacho Coudet, Cascini, Espina, Taborda, y arriba Alfaro Moreno y Scotto. Y deja poner a Mainero, como primer cambio en reemplazo de Coudet.

Lisandro: Cozzani, Morgantini, Vázquez, Lomónaco, Marcich (todos estos los dijo de corrido) … Mainero, Picco, Herrera y en el medio también Taborda y como enganche Palavecino (después de mucho dudar). Arriba, de 9 Mateo Pellegrino que hizo muchos goles: 4-4-1-1-.

- ¿Qué tenés para decirle a tu papá que te hizo de Platense?

- Alejandro: Sólo tengo palabras de agradecimiento. Con mi papá fuimos a todas las canchas, en primera O en el ascenso. Íbamos en su auto viejo, a veces en colectivo. Era otro país, sin violencia y la pasábamos muy bien juntos. Momentos inolvidables. También el agradecimiento a mi abuelo y a mi bisabuelo.

Sebastián: A mi viejo tengo para decirle que lo amo, que me encanta compartir esta pasión y soy muy feliz. Tengo para decirle gracias, y que este amor por Platense no terminará nunca,

Lisandro: Gracias, le digo. Y que ésta es la mejor herencia,