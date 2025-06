Se habla mucho de “batalla cultural” y como campo de disputa de sentidos sociales, sin tener claro en qué se diferencia ésta de lo que son gestos superficiales de gobierno: desde cambiarle el nombre a edificios públicos, salas de la Casa Rosada o a tramos de obra pública que aludían al apellido Kirchner o contenían verdaderos actos reivindicatorios. Nos bombardean desde todos los estrados posibles, desde las redes sociales hasta los discursos institucionales con el sintagma “batalla cultural”. Saturación mediante, consideramos necesario echar un poco de luz sobre el término y ese es el propósito de estas líneas.

En primer lugar, hay que señalar que el oficialismo confunde batalla cultural con imposición de un sentido-otro sobre aquellos ya institucionalizados o cristalizados resultantes de una disputa social y cultural ganada con anterioridad. Parece un galimatías y, sin embargo, es la descripción de un proceso socio-histórico reciente que se dio como resultado, precisamente, de una verdadera batalla cultural de larga data. Muchos de los derechos que hoy se ponen en tensión, se ganaron hace años y son el corolario de disputas y coyunturas históricas. La ampliación de los márgenes democráticos se verifica en el lenguaje (femicidio por “crimen pasional”); en las calles (marchas por los DDHH); en las leyes y el derecho (la UVE, el derecho a la huelga, etc.). Este primer punto es importante porque, cuando las transformaciones provienen de una batalla cultural efectiva, sus cimientos son más resistentes.

Dicho esto, es necesario señalar, no obstante, que las estrategias que se eligen para poner en circulación diferentes temas, forman parte también de la disputa por el sentido. Una de las más exitosas para instalar la pretendida agenda de la “batalla cultural” se constata en el hecho que, para poner en circulación conversaciones públicas, este gobierno selecciona a personajes de la cultura popular con vínculos fuertes con la masividad: desde María Becerra, Lali Espósito hasta Ricardo Darín o Dalma Maradona. Todos ellos, personajes populares y masivos. Podría pensarse, ingenuamente, que es una forma de distracción sobre temas políticos o económicos que son más sensibles y acaso algo de eso esté presente. Pero, también es posible conjeturar que eligen subir al ring o “domar” a estos personajes porque no quieren o no pueden asumir el riesgo de conversar con sus pares (los políticos, los intelectuales). Saben que pierden. No es lo mismo si el que responde está en condiciones de señalar y “viralizar” sus inconsistencias o instalar una crítica de amplio alcance público capaz de desarticular con argumentos sus slogans.

Sin embargo, y aquí viene lo interesante, nos parece que hay algo que sí podría vincularse con la famosa batalla cultural. Y es que, en esa selección, apuntan a movilizar elementos que participan del sentido común que, como señaló Antonio Gramsci, es "un conglomerado indigesto de fragmentos de todas las concepciones del mundo y de la vida que se han sucedido en la historia". Con “conglomerado indigesto” Gramsci no degradaba el sentido común, sino que aludía a la presencia de elementos progresistas y conservadores a la vez, incluso contradictorios entre sí, que habitan el sentido común. Elegir interlocutores populares y masivos para conversar públicamente, les facilita destacar los elementos más conservadores del sentido común, apuntar la flecha hacia el conglomerado indigesto y ajustar la puntería en los elementos más rancios. Pero no para ponerlos en tensión y sofisticarlos, como proponía Gramsci, sino para fortalecerlos.

Lo cierto es que los voceros de este gobierno están cambiando las reglas del juego de esa batalla: lo que ellos entienden como batalla cultural deja de lado el debate democrático de ideas en espacios institucionales para asumir la imposición de nominaciones como base de su pretendido “triunfo” en la instalación de los elementos conservadores del sentido común, y del sostenimiento del poder porque, en definitiva, es ésta la situación que está en riesgo. El “diálogo” asume la lógica de las batallas de gallos de free style en las que el insulto configura un verdadero “acto de habla” (Austin).

En suma, hay un cambio en las reglas de juego que se da tanto en la vacuidad de los temas (el precio de una docena de empanadas), como en la selección de unos interlocutores que pertenecen al ámbito de la cultura popular y masiva. En efecto: esta selección recae sobre personajes cuyas trayectorias y reconocimiento no están fundados, precisamente, en el discurso político o en el abordaje profesional, intelectual o técnico de temas del ámbito político/económico/social. Y precisamente por eso los voceros del gobierno los suben a las conversaciones como si fueran interlocutores políticos. Aunque, hay que decirlo, no cualquier declaración es rescatada para ser “domada”.

No obstante, a pesar de las reinterpretaciones e imposiciones maníacas sobre su forma y dirección, el repertorio de interlocutores válidos, la pretendida superioridad moral del oficialismo y las arengas celebratorias de sus militantes, la batalla cultural avanza en todos los espacios donde uno o más tomen posición frente a la realidad.

* Licenciadas en Ciencias de la Comunicación. FSoc-UBA