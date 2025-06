Desde que Cristina Fernández de Kirchner anunció que sería candidata en la Tercera Sección Electoral, la presión sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que confirmen la condena a 6 años de prisión en la Causa Vialidad (y la proscriban para ocupar cargos públicos) se ha profundizado de modo notable.

Los sectores detrás de esta presión exigen a los cortesanos que proscriban a CFK antes del 19 de julio, para que no pueda ser candidata.

Aunque se rumorea que los magistrados confirmarán la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, lo que correspondería es que los cortesanos analicen el expediente, porque las anomalías han sido descomunales.

Por ejemplo, el juicio empezó con la acusación de que se pagaron obras no construidas en Santa Cruz y, además, con sobreprecios. Sin embargo, no había ninguna pericia que lo indicara.

Es más, el macrismo mandó a hacer una auditoría que indicó todo lo contrario: que no se había pagado nada que no estuviera construido y que las construcciones eran de buena calidad. Se presentó un recurso a la Corte por la falta de pericias y la respuesta de los supremos fue que resolverían cuando hubiera un fallo. Ahora que hay fallo, amenazan con no intervenir y dejar las condenas como están.

En el recurso ante la Corte que presentaron el 31 de marzo de este año los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi y Ari LLernovoy, se señalaron las siguientes irregularidades: