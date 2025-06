Faltas. Cartas a todas las personas de mi pueblo que no me violaron, el conmovedor libro de la activista trans Cecilia Gentili, se presentará mañana, jueves 12, a las 17, en el Aula 15 C de la Facultad de Humanidades y Arte (Corrientes 754, 5to piso).

Estarán presentes Norma Ambrosini, amiga-hermana de Cecilia y colaboradora en la edición en español del libro y también Morena García, poeta y activista travesti.

La actividad es propuesta por la catedra POSPORNO en el marco de IV Encuentro de Editoriales Independientes y Universitarias, y también invitan la Secretaría de Políticas Sexogenéricas de la Facultad y el Programa Universitario de Diversidad Sexual.

"Nos convocamos a este encuentro en torno al libro de Cecilia Gentili, actriz, escritora y activista argentina residente en New York por los derechos de las personas trans y la despenalización del trabajo sexual en esa ciudad", dice la invitación.

Cada presentación del libro editado por Caja Negra en la Argentina se convierte en una celebración de la vida de Cecilia, que falleció en febrero de 2024 en Nueva York, donde vivía hace años, y no pudo ver su libro editado en su país.

Faltas es la memoria de las violencias -y las resistencias- de una chica travesti en una ciudad pequeña como Gálvez, en el centro de la provincia de Santa Fe. Las memorias que recupera en este libro son una oportunidad para dialogar en torno a su vida y sus afectos como motores de su propuesta artística.