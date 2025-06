El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó 90 días de prisión preventiva para dos pilotos extranjeros luego del hallazgo de una avioneta con matrícula adulterada en una zona rural de Díaz. La aeronave había ingresado clandestinamente al país, con elementos que apuntan a una maniobra de contrabando o narcotráfico transnacional. La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Santa Fe junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), reconstruyó el itinerario del vuelo, que partió de Bolivia el 2 de junio y terminó con un aterrizaje forzoso al día siguiente en territorio santafesino. En el lugar, la Policía detuvo a los pilotos —identificados como Mikhail Z. (30, boliviano) y Milton A.E. (54, peruano)— y secuestró 30.500 dólares, celulares, bidones de combustible, municiones y un GPS. Antes, descendieron en un campo en la localidad de Arroyo del Medio, Provincia de Buenos, ubicada en un campo perteneciente a un ciudadano santafesino que habría sido integrante de la fuerza aérea, piloto de aviación y titular de una aeronave.

El peritaje del GPS, realizado por Gendarmería, fue clave: reveló “waypoints” creados manualmente que indican paradas estratégicas como “Reco” (recoger), “Dormi” (pernocte) y “Deja/Dejada” (descarga), incluyendo un sitio en Arroyo del Medio, Buenos Aires, con galpones y una pista rural. El análisis de los celulares reveló imágenes, coordenadas y conversaciones que confirman la operatoria de traslado y entrega de un cargamento. También se identificaron referencias a vuelos previos, logística de carga, fallas mecánicas y evasión de controles.

Con estos indicios, el juez autorizó allanamientos en un predio rural de Arroyo del Medio y un domicilio en Peyrano, donde se secuestraron nuevos dispositivos electrónicos, planos y filmaciones. Los imputados enfrentan cargos por contrabando de divisas, ingreso ilegal al país, uso de aeronave no habilitada y ocultamiento de documentación legal. La fiscalía también pidió su prisión preventiva por riesgo de fuga, ante su falta de arraigo y eventuales vínculos con organizaciones criminales internacionales.

A raíz de la investigación desplegada por el equipo de fiscales formado por el titular de la misma, Dr. Jorge Gustavo Onel, la Fiscal Coadyuvante Natalia Palacin y los Auxiliares Fiscales María José de la Torre y Juan Claudio Aguirre, y la colaboración de la PROCUNAR, se logró reconstruir los hechos permitiendo sospechar fundadamente que la aeronave ingresó al espacio aéreo argentino en forma clandestina, eludiendo los puntos oficiales de control y las rutas aéreas reglamentarias, y que habrían transportado material prohibido y dinero en moneda extranjera desde Bolivia hasta Santa Fe.

A partir de dos elementos de prueba clave se logró sustentar la presunción de que antes de aterrizar forzosamente en Estación Díaz, descendieron en un campo en la localidad de Arroyo del Medio, Provincia de Buenos, ubicada en un campo perteneciente a un ciudadano santafesino que habría sido integrante de la fuerza aérea, piloto de aviación y titular de una aeronave, donde hay dos grandes galpones.

Esos elementos clave fueron el análisis del GPS secuestrado en el lugar de aterrizaje forzoso que contiene registros de coordenadas coincidentes con el predio donde se ubican los galpones referidos y el resultado de la exploración manual de los teléfonos celulares incautados en poder de M.Z.R. y M.A.E., que contienen mensajes, imágenes y ubicaciones georreferenciadas también vinculadas al predio mencionado, así como conversaciones que refieren a “carga”, “descarga”, “material” y términos compatibles con la logística del narcotráfico, como así también un video manipulando un posible ladrillo de material que supuestamente sería cocaína.

En efecto, a raíz del análisis efectuado del por personal de la UNIPROJUD SANTA FE de Gendarmería Nacional Argentina, se concluyó que contenía “waypoints” o puntos georreferenciados creados manualmente por el usuario durante el recorrido de la aeronave. Estos puntos, analizados junto al trayecto completo registrado, permitieron reconstruir el recorrido de la aeronave desde Bolivia el 02/06/25 hasta su caída en Estación Díaz el 03/06/25, conforme el siguiente esquema sintético: el 02/06/2025 sale desde Bolivia, pasa por los puntos “Lora” a las 13:20 horas y “Reco” a las 14:45 horas, sugerente del término recoger. El mismo día, a las 17:55 horas, se registra el punto “Dormi”en Bolivia (zona próxima a Santa Victoria Este, Salta), posiblemente en referencia a pernoctar.

El 03/06/25, a las 08:15 horas aproximadamente, ingresa al espacio aéreo argentino sobrevolando el norte del país; el GPS pierde registro en Chaco, recuperándolo a las 12:59 hs en Santa Fe. La señal vuelve a perderse entre las 14:40 y las 16:25 hs. En ese intervalo se encuentra el punto “Alter”, sugerente de maniobra alternativa.

A las 16:25 hs, el GPS retoma señal en las inmediaciones del waypoint “Deja/Dejada”, posiblemente referido a dejar/descargar material, correspondiente a los galpones rurales en Arroyo del Medio, provincia de Buenos Aires, junto a una aparente pista de aterrizaje.

Finalmente, a las 17:38 hs, se registra descenso de altitud y velocidad en Estación Díaz, Provincia de Santa Fe, lugar donde fue hallada accidentada la aeronave.

Esta secuencia evidenció un recorrido planificado con referencias personales a lugares de pernocte, recogida y entrega, y ubica con claridad el predio rural con los galpones señalados como “Dejada” como un punto de interés operativo en el marco de una presunta maniobra de contrabando o narcotráfico.

El segundo elemento de prueba clave fueron los celulares de los ocupantes de la avioneta, que fueron analizados por la División Antidrogas de Rosario de la Policía Federal Argentina y el Grupo de Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico.

Del celular del ciudadano boliviano Mikhail.Z.R. surgieron los siguientes datos entre los cinco días anteriores al 03/06/2025: videos e imágenes que documentan fallas mecánicas en una avioneta, capturas de pantalla de conversaciones operativas y fotografías tipo “selfie” del imputado con auricular y micrófono en cabina de vuelo. Una fotografía muestra una camioneta con matrícula boliviana. Conversaciones con distintos contactos, donde se refieren entregas, recogidas, combustible, traslados, y contactos logísticos.

Una conversación con contiene un video de la avioneta, referencias a fallas en vuelo junto con expresiones como “nos vamos”, “cargo gasolina”, “con el perucho”.

En otra conversación, ante la advertencia de presencia de “chatas de Gendarmería”, se señala: “no podemos salir de aquí”, “entramos a ñeñas”, del día 03/06/25, lo que evidencia conocimiento del riesgo y planificación logística para evadir controles.

Del celular del ciudadano peruano Milton. A.R. se recuperaron mensajes del grupo de WhatsApp los cuales refieren: envío de coordenadas geográficas, imágenes satelitales y puntos denominados “recogida”, “dormida”, y “final”, en contextos logísticos.

Expresiones como “meta”, “esa es la recogida”, “estoy cargando”, “la baja”, “en tierra sin novedad”, “de la dejada estoy a 30”, Como van”, lo que refuerza la hipótesis de una operación aérea coordinada de recogida, transporte y entrega de un cargamento.

Coordinación de vuelos, comunicaciones entre pilotos, consultas sobre pistas alternativas, reportes de ubicación y referencias al paso por Paraguay, así como menciones a aeronaves “tucanos” que los vigilaban.

Expresiones finales como “en vuelo”, “ya estoy en tierra”, “me falta la baja”, entre otras, todo lo cual configura una operatoria organizada y transnacional compatible con el tráfico de estupefacientes.

A partir de esos elementos, la Unidad Fiscal de Santa Fe solicitó autorización judicial para allanar tanto el predio rural y los galpones de Arroyo del Medio, Bueno Aires, como el domicilio del propietario del mismo, ubicado en la localidad de Peyrano, Santa Fe, medidas que fueron autorizadas por el juez de garantías Carlos Villafuerte Ruzo, y que se llevó a cabo el domingo 8 de junio pasado.

De los resultados de los allanamientos se secuestró un croquis de un campo, dos celulares, una notebook y un DVR con registro fílmicos.

Todo esto permitió a la Unidad Fiscal Santa Fe formalizar la investigación el día de ayer, por los fiscales Onel y Palacín, por el siguiente hecho, calificados por los siguientes tipos penales.

Se le atribuyó en forma conjunta a M.Z.R. y M.A.E. haber importado el día 3 de junio del corriente año mercadería -30.500 dólares estadounidenses- por lugares no habilitados al efecto, evitando de esa forma el control que correspondía ejercer al servicio aduanero sobre tal acto, empleando un medio de transporte aéreo -consistente en la aeronave tipo Avión marca Cessna serie 200, matrícula colocada LV-RFV la cual se encontraba adulterada y no se corresponde con dicha aeronave-, apartándose de las rutas autorizadas y aterrizando en un lugar no habilitado por el servicio aduanero para el tráfico de mercadería.

Asimismo, haber conducido en igual fecha la aeronave referida con anterioridad, a la que no se había extendido el certificado de habilitación correspondiente y haber atravesado con la misma clandestina o maliciosamente la frontera por lugares distintos de los establecidos por la autoridad aeronáutica desviándose de las rutas aéreas fijadas para entrar al país.

Y finalmente, haber suprimido u ocultado la numeración de un objeto (en relación a la avioneta siniestrada) registrado de acuerdo con la ley, o bien, alternativamente, haber recibido dicho objeto a sabiendas de que provenía de ese delito

Los hechos fueron calificados provisoriamente como contrabando de dinero en moneda extranjera por transporte aéreo, conducción sin certificado de habilitación y cruce clandestino de la frontera, falsificación, alteración o supresión de un objeto registrado de acuerdo con ley.