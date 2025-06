Tras la ratificación de la condena judicial contra la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, el coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez-Ominami, aseguró que “se está repitiendo el mecanismo" que en "Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil”, y afirmó: “El objetivo no es ni la verdad ni la justicia, es proscribir".

La expresidenta fue condenada este martes 10 de junio a prisión por 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por la denominada "Causa Vialidad".

"Lo que ha ocurrido nos indigna y nos interpela, porque el derecho no puede ser usado con fines políticos”, sostuvo el dirigente chileno en declaraciones radiales.

El exdiputado nacional del país vecino coordina a nivel internacional el Grupo de Puebla, un foro de políticos que se definen progresistas, y cuenta entre sus fundadores a figuras como los presidentes Luis Inacio “Lula” Da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay) y Luis Arce (Bolivia), entre otros.

“Como Grupo de Puebla lo que hemos expresado, anticipadamente, y no nos equivocamos, es que se está repitiendo el mecanismo que vimos en Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil, con la proscripción como objetivo”, señaló.

El dirigente acusó a la Corte Suprema de no cumplir con el "principio de imparcialidad que exige la Constitución Argentina" y adelantó que la organización acompañará “en el plano internacional lo que decida la expresidenta”.

“Una expresidenta anuncia su candidatura y una semana después la proscriben de por vida fiscales y jueces que han demostrado no ser imparciales. Fue condenada bajo el precepto de que ella como presidenta no podía no saber (lo que ocurría con la obra pública), pero el ministro no está condenado”, indicó.

Ante este panorama, afirmó que el Grupo de Puebla y sus juristas, encabezados por (el exjuez español) Baltasar Garzón, apoyarán "lo que ella nos diga, porque estamos preocupados, escandalizados y alerta".

Enríquez-Ominami aseveró que “la derecha latinoamericana vive de acusar de cosas atroces a sus adversarios, cuando lo único comprobado es que sus líderes tienen cuentas en Panamá, como ha salido publicado, y son los únicos vinculados al narcotráfico y al dinero ilícito”.

El Grupo de Puebla cuenta entre sus miembros a los expresidentes de Ecuador, Rafael Correa; de Bolivia, Evo Morales; de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Colombia, Ernesto Samper; de Panamá, Martín Torrijos; de Brasil, Dilma Rousseff; y de Honduras, Manuel Zelaya, entre otros dirigentes.