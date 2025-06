Los intendentes de la Tercera sección electoral dejaron de lado las diferencias dentro del peronismo bonaerense y al unísono manifestaron su repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena a seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitó para ocupar cargos públicos. Tal como se venía advirtiendo en la previa, el PJ provincial habla abiertamente de proscripción.

La mayor parte de los jefes comunales de la sección en la que la titular del PJ había anunciado su candidatura se expresó a través de sus redes sociales, donde denunciaron el “hostigamiento” y la “persecución” que ha sufrido la expresidenta por parte del poder judicial, el poder económico y los grandes medios de comunicación.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, señaló en la red social X, que la sentencia que se conoció “no es justicia: es persecución”, a la vez que hizo un llamado a “estar unidos y cerrar filas”. “Un final cantado tras años de hostigamiento judicial, mediático y político. Una vergüenza institucional que hiere a la democracia y busca disciplinar a quien se animó a transformar la Argentina”, agregó Espinoza, intendente cercano al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Además el matancero sostuvo que “A Cristina la persiguen por haber representado a las mayorías, por haber puesto al Estado al servicio del pueblo, por haber defendido la industria, el trabajo y la soberanía. La quieren fuera de juego porque saben que expresa un proyecto colectivo que no se arrodilla”.

El intendente del distrito más grande de la provincia de Buenos Aires se refirió a la manipulación de las causas judiciales por parte del macrismo. “Durante el gobierno de Macri montaron causas truchas, manipularon pruebas, armaron operaciones de inteligencia y usaron al Poder Judicial como herramienta de persecución”, sentenció.

“Hoy ese plan continúa con un presidente que ataca la justicia social, promueve el odio y desprecia al pueblo. Milei, como Macri, no solo quiere borrar al peronismo: quiere borrar la idea de una Argentina justa, libre y soberana”, dice el posteo.

Espinoza cierra su pronunciamiento con un pedido de unidad: “Debemos estar unidos y cerrar filas: la han tocado a Cristina, nos han tocado a todos. Con esta condena a Cristina pretenden condenar la esperanza, los derechos, la igualdad de oportunidades, la dignidad y la unión de las y los argentinos que saben que nadie se salva solo”.

“Pero no podrán apagar la luz que proyecta nuestra dos veces Presidenta, una líder que siempre tuvo lo que ellos jamás tendrán: el amor, el respeto y el agradecimiento de todo un pueblo, que con Cristina vivió mejor y se animó a soñar. Seguiremos junto a Cristina, ahora y siempre.”

El intendente de Ensenada, Mario Secco, que tras la decisión de la líder del PJ como candidata a legisladora por la Tercera sección electoral coqueteó con una posible candidatura como primer candidato a concejal por su distrito, también salió a brindar su apoyo al asegurar que “una vez más, el Partido Judicial atenta contra la democracia y responde a los intereses del poder real". "Lo que nunca va a disciplinar es al pueblo, que volvió a dar una muestra de compromiso en las calles, acompañando y apoyando a Cristina”, escribió Secco, quien se hizo presente en la sede del PJ horas más tarde de que se anunciara la sentencia.

Mayra Mendoza, de Quilmes y alineada en La Cámpora,fue otra de las intendentas que rápidamente se pronunció en favor de la ex presidenta y quien acompañó, tras conocerse la decisión del máximo tribunal, a Cristina en su casa. Señaló: “Hoy no condenan a una persona, condenan una historia, un proyecto y a millones que no se resignan ni resignaran jamás. Nos van a encontrar más organizados que nunca, con más memoria, fuerza, amor y militancia junto a nuestro pueblo”.

Además la intendenta de Quilmes cuestionó al máximo tribunal al manifestar que “el triunvirato que ocupa la Corte decidió lesionar la democracia estableciendo un cepo al voto popular”, en línea con la expresión que uso Cristina para caracterizar el fallo.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, manifestó su rechazo al fallo de la Corte al expresar que la sentencia es “un intento de proscripción política que le hace daño a nuestra Patria. La causa armada contra Cristina es un paso más en una persecución que hasta incluyó un intento de asesinato. Así actúa una Justicia que no sabe respetar las reglas de la democracia ni la voluntad popular”, sentenció sobre la líder del espacio.

“Nuestra democracia está de luto. Los dueños del poder real y sus brazos ejecutores desde el Partido Judicial cumplieron con el objetivo: condenar a Cristina por representar la voluntad del pueblo a lo largo de toda su vida política”, agregó Ferraresi en su cuenta de X.

El intendente kicillofista sostuvo que estarán en las calles “porque para un compañero no hay nada mejor que otro compañero”, en tanto convocó a la militancia a una caminata desde la sede del partido justicialista de Avellaneda hasta la casa de Cristina.

El intendente de Estaban Echeverría, Fernando Gray, que usualmente se diferencia de la conducción del PJ bonaerense, también salió a cuestionar la proscripción. “Lo pensaba en aquel momento y hoy lo sostengo: las grandes mujeres y los grandes hombres del peronismo sufrieron persecución, exilio y proscripción. Lamentablemente, Cristina Kirchner no es la excepción”.

Mario Cascallares, intendente de Almirante Brown, recordó el intento de asesinato que sufrió la líder del PJ en septiembre de 2022. “A Cristina primero intentaron asesinarla, la viven persiguiendo judicialmente y ahora directamente la quieren proscribir deteniéndola. Este comportamiento judicial le está ocasionando un grave daño a la Democracia y a la República”, subrayó

Andrés Watson, intendente de Florencio Varela, expresó que “la condena a prisión a Cristina no hace más que confirmar el ataque permanente a la institucionalidad democrática. Un avasallamiento que pretende disciplinarnos y meternos miedo. Pero, hoy más que nunca, no debemos permitir esta ofensiva contra la legalidad de nuestra República”. “No la encontrarán derrotada, ni a ella ni al pueblo que la defiende”, dijo en referencia a la expresidenta.

Juan José Mussi, histórico intendente de Berazategui, también alertó sobre el daño que la sentencia a la expresidenta le hace al país. “Repudiamos la condena contra Cristina que daña profundamente a la Democracia. La persecución judicial y mediática a la que ha sido sometida la Compañera es inadmisible para cualquier ciudadano o ciudadana. Una justicia sesgada, que no busca la verdad sino que está guiada por el odio y la revancha”, escribió.

Otro de los intendentes que se pronunció en contra del fallo del máximo tribunal fue Fabián Gagliardi. Manifestó desde la ciudad de Berisso su "más enérgico rechazo a este nuevo atropello institucional que atenta contra la democracia”.

“Desde Berisso, cuna del peronismo y de la organización popular, acompañamos a Cristina y no aceptamos la proscripción. No hay democracia si se silencian las voces que defienden al pueblo”, escribió otro de los intendentes cercanos al gobernador bonaerense.

Gastón Granados, de Ezeiza, uno de los intendentes que festejó la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, escribió: “¡No van a poder! Quieren proscribir al peronismo otra vez, pero no van a silenciar la voz del pueblo. Defender a Cristina es defender la democracia”.

El jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín, cercano a Máximo Kirchner, escribió: “No la pudieron comprar, no la pudieron quebrar, no la pudieron matar; ahora no la quieren en libertad, quieren avanzar con sus mascotas del poder. Se olvidan que el pueblo no olvida a quien no lo traiciona”.

Otro intendente de la Tercera sección electoral, Nicolás Mantegazza, de San Vicente sostuvo en su cuenta de X: “La persiguen porque no se arrodilló y porque eligió siempre al pueblo. Pero Cristina no está sola: la acompaña la historia y millones que no olvidan”.