Cientos de manifestantes marchaban esta tarde hacia Plaza de Mayo, en una movilización que nuclea varios reclamos: al pedido de aumento en los haberes de los jubilados de todos los miércoles, y al pedido de aumento de los trabajadores del Hospital Garrahan, de los científicos y de los universitarios, se suma en esta oportunidad el repudio al fallo de la Corte Suprema que ratifica la condena a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner en la Causa Vialidad.

Los militantes se movilizaban desde el Congreso -que amaneció rodeado de un fuerte operativo policial- hacia la Casa Rosada por Avenida de Mayo, por lo que el tránsito estaba cortado en el centro porteño.

"Estoy acá en apoyo a Cristina y en contra de la proscripción. Ella me cambió la vida. Soy un pibe que vino de Misiones, llegué acá en la crisis del 2001 con mis viejos, fui a parar a una villa de emergencia, no terminé el secundario y luego llegó un gobierno democrático y popular como el de Cristina que me invitó a terminar el secundario, me becó, ingresé al trabajo en blanco y luego pude pertenecer a esa clase trabajadora", destacó uno de los manifestantes que se acercó a la plaza para repudiar la decisión de la Corte Suprema.

Además de militantes autoconvocados, marchan jubilados y jubiladas -como cada miércoles-, columnas de la UTEP, el movimiento Patria Grande, ATE, sindicatos docentes universitarios y centros de estudiantes de la UBA, entre otros grupos.

También movilizan en Plaza de Mayo los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes realizaron llevaron almohadones a los que le practicaron, a modo de intervención artística, una Reanimación Cardiopulmonar (RCP). "Estamos pidiendo mejora salarial, porque estamos por debajo de la línea de pobreza. Enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, médicos, todos los profesionales estamos unidos en esta lucha", dijo desde Plaza de Mayo Camila, licenciada en enfermería.

Como cada miércoles, se vivió un momento de tensión cerca de las 16. "Basta de represión, la policía no deja avanzar a los jubilados y trabajadores a Plaza de Mayo. Tenemos que salir a las calles y unir todas las luchas", publicó el legislador porteño de izquierda Gabriel Solano.