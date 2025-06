FUERA DE TEMPORADA 7 puntos

(Hors saison; Francia, 2023)

Dirección: Stéphane Brizé.

Guion: Stéphane Brizé y Marie Drucker.

Duración: 115 minutos.

Intérpretes: Guillaume Canet, Alba Rohrwacher, Sharif Andoura, Hugo Dillon, Emmy Boissard Paumelle.

Estreno en salas de cine.

Cambio de registro para Stéphane Brizé, usualmente asociado al cine realista de arraigo social. En Fuera de temporada –bien lejos de los tonos e intereses de películas previas como El precio de un hombre, Un autre monde o La guerra silenciosa– el realizador francés se concentra en los pormenores de un romance redivivo. O, mejor expresado, en la fugaz coda de una historia de amor del pasado que renace de manera insospechada, cuando ninguno de los involucrados se la espera. El film bien podría inscribirse en cierta tradición cinematográfica que va de Lo que no fue, el clásico británico dirigido por David Lean, a Los puentes de Madison, y de allí a la trilogía de Richard Linklater protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy: si hay una emoción que flota en el aire durante las casi dos horas de proyección –amén de ese deseo resucitado– es la melancolía, la presión del paso del tiempo, las posibilidades de vida que fueron abortadas por una separación.

Mathieu (Guillaume Canet), un famosísimo actor de cine que el relato presenta en plena crisis profesional y personal, abandona de golpe y sin aviso previo los ensayos de una obra de teatro que, por primera vez, iba a llevarlo de la gran pantalla a las tablas. Es invierno y el clima no resulta particularmente confortable. Encerrado en un crucero de lujo atracado en el muelle de una pequeña ciudad del interior francés, Mathieu lee guiones de proyectos posibles como quien se asoma a un abismo. Más tarde dirá, en tono confesional aunque exagerando, que era eso o viajar a Suiza para aplicar a un suicidio asistido. Es entonces cuando recibe un mensaje inesperado: Alice (la italiana Alba Rohrwacher), una mujer con la cual mantuvo una intensa relación sentimental tres lustros atrás, vive en esa misma ciudad y le gustaría volver a verlo. De inmediato se produce el primero de una serie de encuentros, que irán de la simple conversación superficial al chispazo de unas cenizas que aún mantienen algo de calor.

Lejos del melodrama y más aún del culebrón, Fuera de temporada (el título juega con la estación del año pero también con el sobretiempo emocional) avanza por carriles familiares pero, al mismo tiempo, se permite la deriva. No todo funciona en términos narrativos, en particular cuando el relato se alarga en exceso sobre el final, pero no casualmente los mejores momentos del film son aquellos en los cuales el guion se escapa del sendero central. Profesora de piano, casada y con una hija adolescente, Alice da una mano en un geriátrico de la zona y su amistad con una anciana habilita una conexión emocional que va más allá del tránsito de esos examantes hacia un reencuentro con el pasado. Hay algún que otro dolor que renace y también cierto despecho, por razones que el diálogo entre ambos deja bien en claro, pero también la posibilidad del renacimiento de un vínculo que parecía un borroso recuerdo.

En el camino, entre llamados y mensajes de texto que hacen las veces de preámbulos de nuevos encuentros, la película dispone algunas reflexiones sobre el éxito y la fama, la vida profesional y la privada, las decisiones que se toman en la vida y sus consecuencias directas e indirectas. El estilo está lejos de la ampulosidad y Brizé encuentra en pequeños detalles (como ese dúo cómico que imita el sonido de los pájaros en una fiesta de casamiento o la descripción de una técnica para matar peces con el menor sufrimiento posible para el animal) la plataforma para escapar de las trampas usuales del romance cinematográfico. Lo que resta, el futuro después de esos cuatro o cinco días de reencuentro, no conviene revelarlo aquí: es el enigma irresoluble que late en el centro del relato y se vincula de diversas maneras con el espectador, de este lado de la pantalla.