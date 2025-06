El fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena y proscripción perpetua a Cristina Fernández de Kirchner levantó repudios encendidos y luces alerta en buena parte del arco político santafesino, menos en la derecha y el oficialismo del frente Unidos. Por cierto, mientras múltiples voces partidarias y académicas advierten que el desenlace del lawfare "algo importante rompió" en el sistema democrático, otros como el propio gobernador Maximiliano Pullaro dicen que no, que "es justicia, no proscripción" y más aún: "La Corte mostró que en Argentina no hay impunidad", se animó a decir.

Aunque tarde para lágrimas y asombros, la toma de posición de varios sectores se plegaron a la del justicialismo en la agenda de ayer.

"Lo que pasó es un hecho institucional gravísimo –consideró Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados y titular del Consejo Departamental Rosario del PJ–. Doce años con este tema: 2 en la justicia de Santa Cruz, diez paseando por los despachos de los jueces de Macri, comiendo asados en su quinta, para llegar a este fallo escandaloso. (El juez Julián) Ercolini primero dijo que la causa era de la Justicia de Santa Cruz, y en 2016 cuando denunció (el ex ministro macrista Javier) Iguacel ahí el mismo Ercolini dijo 'no, la causa es federal'. Fue la primera de tantas desprolijidades. Ayer se rompió algo muy importante en el proceso democrático que supimos recuperar todos los argentinos. Costará recuperarlo", observó.

En la misma línea, otros peronistas desde distintos espacios. "A Cristina la condenan no por sus errores sino por sus aciertos. Esto no es una causa solo del peronismo, es del campo nacional y popular porque vienen contra los dirigentes de todos los partidos. Esta sentencia no es judicial, es política para proscribir a la presidenta de nuestro partido", exclamó Roberto Sukerman. Y llamó a "salir a buscar a otros compañeros para luchar hasta que Cristina esté libre".

"Pusieron todo el sistema judicial para barrer de la cancha a Cristina Kirchner. Esto tiene color, fundamento e historia de proscripción", trazó Diego Giuliano, convencional y diputado nacional del Frente Renovador.

El senador Marcelo Lewandowski concluyó en que "desde ahora, nuestro sistema de gobierno es representativo, cortesano y judicial. La judicialización de la política atenta contra el sistema democrático".

Lo mismo declaró el concejal Juan Monteverde, de Ciudad Futura: "Este es un fallo político que no busca justicia sino proscribir a Cristina. Hoy es por ella, mañana puede ser por cualquiera. La democracia está en peligro", dijo. Y su partido se pronunció en esa línea. "La causa Vialidad no merece denominarse proceso judicial, es un acto de judicialización de la política que socava letalmente la democracia. Una fórmula ya utilizada en Latinoamérica con consecuencias nefastas. A las ideas hay que vencerlas en las urnas, no en tribunales", sentó.

La corriente Bases, de origen socialista pero hoy en el Frente Amplio por la Soberanía, emitió un crítico documento que exige "no criminalizar la política". Calificó el presente como "momentos de zozobra y deterioro institucional desde la llegada al gobierno de Javier Milei". Describió el clima como "neofascismo por la expansión de los discursos de odio con blanco en personas discapacitadas, artistas, periodistas, científicos, empleados públicos". Y sumó a la condena a Cristina también la detención ilegal de Juan Grabois un par de días antes. "Todos estamos en peligro cuando en una comunidad pretenden acallarse las voces disidentes, las expresiones críticas", aseveró el espacio referenciado en Claudia Balagué y Leonardo Caruana, entre otros.

Otro sector del socialismo, mas no el partido a título oficial, fue el Movimiento Nacional Reformista (MNR), que se plegó a la condena contra el lawfare. El fallo de la Corte "marca un nuevo capítulo en una larga trama de corrupción política y expone el profundo deterioro institucional de nuestro sistema judicial", expresó en un documento. "Exigir que se condene la corrupción no puede significar abandonar las garantías del debido proceso", agregó.

CTA Rosario y CGT suscribieron un documento con el sello de la Intersindical Rosario para condenar "una causa plagada de irregularidades con claros componentes políticos". La expresión gremial fijó la atención en que "los tiempos en los que resolvió la Corte, con una candidatura anunciada por Cristina, solo puede interpretarse como proscripción. Su detención no puede leerse en términos que no sean políticos. La causa sobre el magnicidio, cuando le gatillaron un arma en la cabeza, sigue durmiendo. La Justicia no es lenta, no es justa".

Dicho eso, ambas centrales obreras llamaron "a un amplio frente democrático que condene estas acciones". Y trazó la perspectiva histórica que afronta el peronismo desde 1955. "El poder económico, financiero y mediático (la verdadera casta) recurrió a la misma herramienta de siempre: encarcelar y perseguir a quienes piensan distinto. Al poder real no le importa secuestrar, desaparecer o matar a quienes defienden el derecho de los más débiles. Los mártires del movimiento obrero lo confirman. Pero el poder más importante es del pueblo, que está con la democracia. El pueblo está con Cristina", concluyó.

Enfrente, también se pronunció todo un arco político que festejó el clímax del lawfare contra la expresidenta, al negar cualquier lectura política del contexto en el que devino el fallo de la Corte. Pullaro afirmó tajante: "Hay que ser muy claros, fue justicia, no proscripción". "Creo que aquí –añadió el gobernador– lo importante es remarcar que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y lo que hizo la Corte Suprema ayer (por el martes) fue mostrar justicia y que en Argentina no hay impunidad", afirmó y no pensó ni un segundo en las causas judiciales cajoneadas que tienen a Mauricio Macri y aledaños como investigados. "Esto no tiene que ver con ningún tipo de proscripción, –insistió el radical– tiene que ver con delitos graves que cometieron, estando en la función pública, que fueron condenados y que están pagando con pena de prisión".

En la misma línea, opinó Pablo Javkin. "Hay cosas que son muy difíciles de justificar. Los niveles de enriquecimiento que aparecen en esas causas, lo burdo de determinadas maniobras, son muy difíciles de defender. Por eso muchos optan por el silencio y no se pronuncian, porque no tienen cara para defender algunas cosas".

El Comité Provincial de la UCR se sumó en apoyo a la ofensiva antiperonista. "El fallo es una medida ejemplar que marca el camino seguir para consolidar la transparencia republicana en los actos de gobierno", pronunció. Y abundó en términos como "institucionalidad", "democracia", e "igualdad ante la ley".