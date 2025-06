Las autoridades de India confirmaron el hallazgo de un sobreviviente del vuelo AI171 de Air India que se estrelló con 242 pasajeros a bordo. El hombre de unos 40 años de edad habría saltado por la puerta de emergencia. Las imágenes lo muestran herido, pero caminando por sus propios medios.

El propio jefe de Policía de la ciudad de Ahmedabab, la ciudad donde se produjo el accidente, G.S. Maleik confirmó el hallazgo de una persona con vida. El hombre, identificado por el medio India Today como Ramesh Viswashkumar, estaba sentado en el asiento 11A del Boeing 787. Las imágenes del hombre caminando, visiblemente herido, se viralizaron rápidamente. Según los medios indios, el sobreviviente habría saltado por la puerta de emergencia antes del impacto.





De acuerdo a la reconstrucción del Hindustan Times, Ramesh Viswashkumar es un hombre de nacionalidad británica que se encontraba en India durante unos días para visitar a su familia y se encontraba de regreso al Reino Unido junto a su hermano Ajay Kumar Ramesh.

“Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió rapidísimo”, declaró el sobreviviente al Hindustan Times. "Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", agregó.

El sobreviviente aún tenía su pasaje. Imagen: Hindustan Times.





Las autoridades policiales pidieron "cautela" y optaron por no dar un número acerca de las víctimas fatales que habría dejado el accidente. La agencia internacional de noticias EFE pudo contactarse con los equipos de rescate que trabajan en la zona y aseguran que "las esperanzas de encontrar a personas con vida es muy baja".



Air India confirmó que en el vuelo que iba con destino al Aeropuerto de Londres Gatwick viajaban 242 personas: 169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense.

Segundos después de su despegue, el vuelo AI171 de Air India cayó sobre una residencia de estudiantes de medicina y le causó la muerte a cuatro estudiantes y un médico residente del BJ Medical College que se encontraban en el edificio en el momento del impacto, según informó la cadena de noticias india NDTV.



