“Después de los abusos, yo siempre terminaba cortada. Me sentía un pedazo de basura. Los abusos fueron sobre todo en posparto. Yo estaba muerta en vida”, fueron las palabras de P.L. Su historia estremece pero es el daño se multiplica en los pasillos de la justicia.

Hay un punto máximo de perversión en los fallos judiciales contra las infancias víctimas de abuso sexual: la revinculación y el intento de restitución a las manos que las vulneraron. A las manos del abusador.

La provincia de Córdoba es el escenario sistemático de exterminio de niños y niñas adolescentes y madres. El castigo llega por un motivo: hablar.

Sin embargo, los espectadores desde las fronteras políticas que nos dividen en provincias, fingen incompetencia desde la cobardía absoluta. Una trampa de jurisdicciones y la contrapartida de la estrategia judicial estándar pero efectiva de denunciar a quien denuncia son el caldo de cultivo imprescindible para que lo atroz se cueza a fuego lento.

P. L es madre de una niña de cuatro años y medio.

Fue pareja del progenitor de su hija y se divorció en febrero de 2024 en un contexto de violencia económica, sexual y psicológica. El empobrecimiento es el primer ajuste de cincha que el domador ejerce sobre la yegua que pretende sacarse de encima las riendas ajenas. Como si las mujeres debieran pagar hasta con la última moneda ganada en buena ley, su libertad.

Lo impensado para la víctima es que la destrucción económica es solo el comienzo de un espiral brutal interminable.

“Cuando se enteró que yo estaba saliendo con alguien, la violencia psicológica hacia mí y la nena era insostenible. Entonces lo denuncié por hostigamiento. En ese momento teníamos un régimen compartido de un día cada uno. Con la denuncia me dieron una perimetral entre él y yo por 120 días”, relata P.L. a Las12.

El costo de ser libre frente a un hombre que ejerce violencia vicaria es indescifrable ya que el paso siguiente a hacer de esa mujer un puñado de vidrios rotos es ir por las infancias.

“Al mes de la denuncia, él le corta un tratamiento de salud a la niña sin decirme nada. Se la llevó a la fuerza con su madre de mi casa y le prohibió verme o contactarme por ese fin de semana que estuvo enferma. Ahí lo denuncié por segunda vez y pido cambiar el centro de vida a Buenos Aires ya que soy porteña y en Córdoba había perdido todo económicamente. Interviene la SENAF y luego de dos entrevistas las psicóloga me dice que él es un psicópata, sin embargo NO PRESENTARON NINGÚN INFORME NI ME DIERON PROTECCIÓN”, continuó.

Una estadística desquiciante habla de que la mayoría de los abusos sexuales contra las infancias por parte de un progenitor es en contexto de separación, divorcio o parto.

Cuando la mujer corre su mirada, el peso del patriarcado ejerce la violencia sobre el lomo de la vulnerabilidad absoluta: les hijes. Se trata de avanzar a ciegas y sin piedad sobre un cuerpo que hará reaccionar a esa mujer que se está volviendo lejana.

Descargar el odio y la violencia como forma de adoctrinamiento. Es el goce por el sufrimiento físico y mental de quien es castigado por correrse de ese lugar.

La historia de P.L cumple con todos los requisitos para contarle las costillas a los organismos que intervienen en estos casos. Mientras las pericias evidencian la violencia vicaria y el riesgo de vida real de la niña, en paralelo, la justicia sigue un caminito marcado con la sangre y el llanto de cientos de miles de niñes.

“En septiembre de 2024 hay un incendio horrible en Capilla del Monte. El progenitor vivía a 100 metros de ese incendio y la nena estaba cursando una bronquitis. Sin embargo la hizo dormir ahí a pesar de la orden de los bomberos de evacuar. La nena terminó una semana con broncoespasmo. Hicimos un pedido de cautelar ante el juez para irnos a Buenos Aires por la negligencia”.

El juez desestimó el pedido.

El verdugo actúa con la complicidad tácita de una justicia sin perspectiva de géneros e infancias. Una justicia ejercida por hombres y mujeres que, seguramente guardan bajo la alfombra de su cuarto, ecos de historias semejantes.

En diciembre de 2024 mi hija me dice que le duelen los oídos y relata que se había ahogado bajo el cuidado del progenitor.

Ya en Buenos Aires, en marzo de este año, comienza otro calvario: la niña comienza terapia y en los dibujos aparecen genitales masculinos bien marcados. Luego de los dibujos, el relato. “Cuando le pregunté qué era, me respondió: un pito. Y al preguntarle cómo sabía me dijo que su papá le había mostrado”.

Paula Wachter, fundadora de Red Por la Infancia, describe el momento del develamiento como una bala psíquica en la madre.

El mundo se termina de derrumbar frente a los ojos de una madre que no vio, no pudo, con el horror.

Accionar como nos sugieren es, supuestamente, el camino que nos lleva a una justicia que repara en las víctimas. La amplitud probatoria en este caso es contundente.

“Además de los dibujos, informe de su psicóloga y el develamiento a mí y a sus afectos en primera persona, hay un INFORME OFICIAL DEL CONSEJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES en el que mi hija le dijo a la abogada que su padre le había mostrado el pito y que era un secreto”.

Dicho informe junto con el de su psicóloga ha sido presentado en los fueros civiles de Córdoba y Buenos Aires y en el fuero penal de Buenos Aires.

El 11 de marzo P.L. recibió una notificación firmada por el juez y la secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Cosquín, donde exigían la inmediata restitución de la niña a su centro de vida, la localidad de Capilla del Monte. Dicha notificación desestima las pruebas aportadas en la denuncia contra su progenitor. La justicia de Córdoba obliga, de este modo, a REVINCULAR a la nena con su ABUSADOR y es, en este marco, que la red feminista decide acompañar, una vez mas, desde la visibilización el camino de la violencia vicaria que se repite historia tras historia.

Una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños son abusados sexualmente por alguien de su entorno familiar. El alcance de la violencia vicaria no tiene techo y terminan en muchos casos con la muerte de esos hijos-objeto.

¿Cuántas vidas se cargó la justicia en contexto de revinculaciones forzadas? El Estado argentino tuvo que responder frente a casos de intento de suicidios y lesiones gravísimos de niñas, niños y adolescentes frente a una orden de restitución o revinculación.

¿Hasta qué punto esta cultura adultocentrista hará la vista gorda a la tortura sistemátca a las infancias y maternidades?

Hoy en pleno retroceso de derechos, alzar la voz es, no sólo nuestro derecho, sino una obligación y un deber ineludible.