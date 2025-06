"¡Increible final! No creo haber visto algo similar", escribió en sus redes sociales Emanuel Ginóbili con respecto al triple de aro a aro de Emiliano Lezcano sobre el final del partido entre Ferro y Boca. Pero el archivo "desmiente" al mejor basquetbolista argentino de la historia, que en realidad sí vio algo similar. Y en persona: el recuerdo del día de su debut en la Liga Nacional.

El 29 de septiembre de 1995 es una de las fechas más importantes de la historia del básquet argentino. Ese día se enfrentaban Andino de La Rioja y Peñarol de Mar del Plata. Los marplatenses se impondrían 104-85. Pero el resultado es anecdótico. Lo realmente importante es que allí hizo su debut en la Liga Nacional Emanuel Ginóbili.

"No sé si Ginóbili está para la Liga, me parece", dijo en ese momento el periodista Rubén "El Ruso" Muñoz en plena transmisión. Ese joven que en ese momento tenía tan solo 17 años, jugaría 15 temporadas en la NBA, la cual ganaría cuatro veces, y sumaría varios títulos con la selección argentina, entre ellos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en la que el equipo venció al Dream Team de Estados Unidos en semifinales. "Era un chico muy joven. Cuando lo vi me pareció eso, que no estaba para la Liga. Con el pasar del partido quedé deslumbrado. En el segundo tiempo dije que iba a ser el mejor de los Ginóbili", aseguró Muñoz en 2023 a Diario Popular.

Ginóbili sí vio algo similar

Ese mismo día de su debut, el base de Peñarol Martín Fernández tomó el balón tras un triple fallido de Gabriel Riofrío, jugador de Andino, y metió un triple de aro a aro, muy similar al de Emiliano Lezcano ante Boca. De hecho Ginóbili estaba jugando en ese momento y vio de cerca la jugada en cuestión. Ese día en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, Manu jugó 13 minutos en total en los que sumó 9 puntos, con tres triples sobre siete intentos.

El tiro, tan difícil como increíble, es muy similar al de Lezcano. Pero en este caso, el jugador de Ferro lo hizo con el marcado 73-73 y en el último segundo. El tiempo se había cumplido cuando el balón estaba en el aire. Con esos tres puntos los de Caballito se llevaron la victoria 76-73 y se puso 2 a 1 arriba en la serie de cuartos de final.