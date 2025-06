TEATRO

La diabla

Una mujer con una sensibilidad inusual es capaz de escuchar melodías que nadie más percibe. ¿Se trata de un don, una maldición o una puerta abierta a lo desconocido? En La Diabla, la nueva obra escrita y dirigida por Emiliano Dionisi (El brote, Sansón de las islas), Monina Bonelli interpreta a una mujer que logra conectar con otras dimensiones, aunque no siempre sea conveniente responder a ese llamado. Con música original de Martín Rodríguez y piano en escena a cargo de Gretel Cortés, La diabla se puede ver desde el jueves y hasta principios de agosto en la pequeña y encantadora sala Luisa Vehil del Teatro Nacional Cervantes.

Jueves a domingo a las 18 en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $12000.

El porvenir

Un viejo edificio de la periferia está a punto de ser demolido para dar paso a la construcción de una ruta. Algunos de sus habitantes –Alicia, Darío, Ivana y Braian– deben abandonar sus hogares, pero antes de hacerlo, se enfrentan a sus miedos, sus diferencias y a una pregunta: ¿cómo enfrentar el futuro cuando lo conocido se desmorona? Escrita y dirigida por Gastón Marioni, El porvenir es una comedia luminosa y emotiva con música en vivo, a cargo de Hernán Matorra y Mariana Levitin. Con un elenco integrado por María Rosa Fugazot, Miguel Habud, Mariú Fernández y Alejo Caride, la obra es una producción propia del Palacio Libertad. La escenografía es de Juan Camargo; el vestuario, de Alejandra Robotti y el diseño de luces, de Claudio del Bianco.

Hoy a las 20 en la Sala Argentina del Palacio Libertad, Sarmiento 151. Las entradas, gratuitas, se retiran dos horas antes de la función.

MÚSICA

Everybody Laughs

Con la salida de este flamante nuevo simple, David Byrne hizo pública esta semana la noticia de que tiene nuevo disco y que saldrá de gira por el mundo para presentarlo. Who Is The Sky?, su primer disco desde el celebrado American Utopia (2018) y su debut con el sello Matador, se anuncia para comienzos de septiembre. Producido por Kid Harpoon, que hizo lo propio con Harry Styles y Miley Cyrus, sus doce canciones fueron arregladas por los integrantes del conjunto de cámara neoyorquino Ghost Train Orchestra, combinando pop orquestal con ritmos afrocaribeños. Inspirado por su colaboración con Robyn para la celebración de Saturday Night Live y el tributo a Moondog realizado por el conjunto en 2023, Byrne explicó que buscó arreglos íntimos que resaltaran la emoción de sus composiciones. Entre los invitados figuran St. Vincent, Hayley Williams de Paramore, Tom Skinner de The Smile y Hamilton Leithauser de The Walkmen.

La trampa del individualismo

Nuevo disco de Richter, cuarteto histórico de electro rock integrado por Gustavo Scheller en voz, bajo y programaciones, John John en guitarras y coros, Nan en sintetizadores y FX y Daniel Balza en batería. Grabado y masterizado en los históricos estudios Panda, se trata de octavo disco del grupo, sucesor de Avenida Olimpo (2021). Su primer simple se dio a conocer a fines del año pasado: “Debe ser Halloween”, que tuvo su correspondiente video, dirigido nada menos que por Demián Rugna (Cuando acecha la maldad). La trampa del individualismo cuenta con dos invitados históricos y de lujo: Sergio Gramática (baterista fundacional de Los Violadores) aporta voces en “No”, y Flavio Casanova (cantante de Los Casanovas) guitarras y coros en “Ritmo frenético”.

ONLINE

Dept. Q

Esta nueva miniserie policial disponible en Netflix se basa en las novelas del escritor danés Jussi Adler-Olsen, que ya tuvieron seis adaptaciones cinematográficas en ese país. Esta (re)creación de Scott Frank, el mismo de Gambito de dama, del primero de esos libros, La mujer que arañaba las paredes, traslada la acción a Escocia. Allí, en un subsuelo desvencijado que recuerda a las oficinas de Slow Horses, termina sus días el detective británico Carl Morck (Mathew Goode) luego de que un caso termina en desastre. Exiliado y recién llegado al “Departamento Q” del título, el protagonista debe hacerse cargo de una investigación “archivada”, la de una abogada desaparecida un lustro atrás en circunstancias misteriosas. Lo mejor de esta serie dividida en nueve capítulos no es tanto la trama policial como la descripción de la vida privada del detective y la siempre tensa relación entre el recién llegado y sus anfitriones, reflejos de los roces sociales y políticos entre ingleses y escoceses.

Carême: chef de reyes

Intriga, romance y platos deliciosos. Antonin Carême, posiblemente el primer chef de la historia, activo a comienzos del siglo XIX, recibe el tratamiento de la biopic seriada, aunque con libertades a la hora de reconstruir la época de su ascenso y apogeo. Benjamin Voisin interpreta al famoso cocinero, un joven talentoso que logra escalar por la escalera social parisina hasta llegar a las más altas cimas del mundillo culinario de la Francia napoleónica. “Si bien sólo sueña con convertirse en el chef más famoso del mundo, su talento y ambiciones atraen la atención de políticos poderosos que lo utilizan como espía para Francia”, afirma la sinopsis oficial de esta serie disponible en Apple TV+.

CINE

Presente continuo

La sala de cine del Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) exhibe, los sábados a las 18 horas, el nuevo largometraje del argentino Ulises Rosell, el director de Bonanza y El descanso, entre otros films. Este documental con pinceladas ficcionales no podría ser más personal: los protagonistas son su propio hijo, Lisandro, un chico de dieciséis años diagnosticado con trastorno del espectro autista, y su pareja y madre del joven, Valentina Bassi. La cámara de Rosell acompaña a la actriz durante los ensayos de una obra, el rodaje de una película y alguna entrevista radial, siempre cerca de su hijo, aunque en más de una ocasión resulta difícil separar ficción de realidad, dispositivo narrativo que el realizador maneja con eficacia y sensibilidad. A fin de cuentas, se trata de poner el cuerpo y comprender que en lo más íntimo también se juega lo colectivo. “Queríamos contar una historia que nos atraviesa hace muchísimos años, que nos preocupa y maravilla”, declaró Bassi en una entrevista reciente.

Cure

La Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530) está exhibiendo la obra maestra del japonés Kiyoshi Kurosawa. Hoy a las 18 tendrá lugar una de las funciones, oportunidad casi única de apreciar en pantalla grande las bondades de este particularísimo y perturbador thriller protagonizado por Koji Yakusho. El gran actor nipón es el encargado de darle vida a Takabe, detective a cargo de la investigación de unos extraños asesinatos: las víctimas aparecen siempre con una herida en forma de X y los culpables son personas sin rasgos criminales. ¿Acaso algo o alguien está influenciando a gente normal, transformándolas en homicidas? Se pueden consultar las otras funciones en complejoteatral.gob.ar.

TV

Cineastas

Retomando un espacio que había quedado vacante desde la llegada de la pandemia, la señal Encuentro retoma la saga de entrevistas a realizadores argentinos, seguidas por la emisión de un largometraje correspondiente a su filmografía. Todos los jueves, en horario central, podrá disfrutarse de conversaciones a fondo con autores de la talla de Juan José Campanella, Paula Hernández, Luis Ortega, Marcelo Piñeyro y Anahí Berneri, entre otros, verdaderos referentes de la cinematografía local. Los títulos elegidos para acompañar las entrevistas pueden definirse como auténticos clásicos modernos o bien ejemplos perfectos de la renovación del cine argentino de las últimas dos décadas: Encarnación, Tango feroz, Las siamesas, Lulú y El secreto de sus ojos. De esa manera, entre anécdotas y recuerdos, cada entrevistado recorre su vida y carrera a través de las películas más destacadas: los comienzos, los aprendizajes, las pasiones, los éxitos y también las frustraciones.

Jueves a las 22, por Encuentro.

La cocina de los clubes

Los clubes sociales y deportivos, a veces conjurados bajo el concepto de sociedad de fomento: lugares no tan atípicos para sentarse a una mesa y degustar los platos tradicionales más sabrosos. Esta nueva entrega de la señal El Gourmet recorre la historia y los personajes arquetípicos de los restaurantes que encontraron su lugar en el corazón de los barrios, punto de encuentro culinario pero también de socialización. El programa semanal recorre así los míticos bodegones de club de barrio, “bajo el famoso concepto de las tres B: bueno, bonito y barato”, según consigna la información oficial. Un auténtico fenómeno popular y símbolo de identidad cultural nacional.

Martes a las 20, por El Gourmet.