Ya desde su etimología la palabra "texto" está asociada a la de "tejido" porque comparten una misma raíz: el verbo "texere" que significa "tejer". La dramaturga y directora Agostina Luz López dice que en Un punto oscuro, la obra que estrenó recientemente en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín, la idea de tejido apareció –justamente– en el texto porque el personaje de Sofi (interpretado con gran sensibilidad por Felipe Saade) estaba tejiendo; eso indicaban las didascalias. Por otra parte, en este universo el acto de tejer es algo que llevan adelante los muertos, quienes están en el Más Allá.

En un trabajo anterior –Los milagros–, la escenógrafa Mariana Tirantte le había proporcionado a López una referencia importante: las obras del artista coreano Do-Ho Suh, quien creó "unas casas hechas de tela transparente, muy frágiles". En el proceso de escritura de Un punto oscuro, la autora imaginaba un espacio similar pero Tirantte le propuso la idea del tejido por la trama que se armaba a partir de las lecturas que citan los personajes de la pieza: tres hermanas interpretadas por María Villar, Carolina y Felipe Saade (hermanos fuera de la ficción), que asisten a la agonía de su padre y se ven obligadas a reconfigurar su mundo, a ejecutar su propio ritual de despedida.

La alusión a la escenografía y a la literatura no es menor porque son elementos protagónicos. La escenografía creada por Tirantte –además de ser muy cálida y tentadora para ir a revolcarse después de la función– crea sentido junto al vestuario diseñado por Mariu Fermani. ''Ellos tenían que estar en un lugar blando por las posiciones en las que estaban –explica López–. En sus vestuarios hay prendas tejidas, es como si ellos estuvieran siendo absorbidos por el espacio, que tiene reminiscencias a una casa pero también es un lugar abstracto. Hay un no-tiempo y un no-espacio, están como afuera de la vida, y para mí eso es una metáfora de lo que ocurre cuando alguien está por morir o muere".

–La hermandad está en el centro del relato. ¿Cómo pensás esa cuestión?

–Cuando empecé a escribir la obra, el padre estaba en escena. Después se fue diluyendo y empecé a leer varios textos de Shakespeare en relación al padre (Rey Lear, La tempestad), y Ana Montes me sugirió Antígona. Me encantó lo que pasaba entre las hermanas con esos roles antagónicos: Antígona es la trágica, la que está conectada con la vida; Ismene es la racional, la que respeta las leyes. El personaje de María toma el lugar del padre pero esa idea está extremada y es gracioso cómo lo plantea porque dice: "Tengo un hombre dormido, lo voy a despertar y me va a decir cómo ser padre". Desde la actuación eso también puede verse: María tiene una actuación mucho más concreta y a tierra, mientras que Caro y Feli están en un plano mucho más lúdico. El papel de Caro está atravesado por Antígona y vive todo intensamente.

Una escena de Un punto oscuro.





En cada rol que aborda, Carolina Saade demuestra brillantez y una paleta muy diversa de colores: hace poco se la pudo ver en piezas como Erase, En este mundo loco, en esta noche brillante, Piramidal o la potentísima Los bienes visibles, por mencionar algunas. En muchas canta y esta no es la excepción. Aquí López apuesta al flamenco con la canción "Todo es de color", de Lole y Manuel. Cuando se le pregunta por esa elección, dice: "Es muy random pero trabajé en una obra con Marcelo Subiotto y, antes de entrar a escena, él cantaba flamenco y me quedó esa imagen, ese sonido. Empecé a escuchar Lole y Manuel y me fasciné con un video en el que parece que el cantante está poseído. Hay algo muy sanguíneo en esa forma de cantar; un dolor, un exorcismo y cierta dulzura. Algo en carne viva".

En relación al elenco, la directora dice que "había una sintonía muy parecida a pesar de que todos venimos de formaciones re distintas". Para la dramaturga, la obra es muy precisa, sin demasiado margen para la improvisación, y agradece el acompañamiento de lxs intérpretes. "Los tres tienen una gran capacidad para decir estos textos con mucha verdad y esto forma parte de la energía del juego para que no se vuelva algo demasiado solemne". El desafío no era sencillo porque en el tejido de la dramaturgia aparecen referencias a Nathalie Léger (En busca del cielo), Louisa May Alcott (Mujercitas), Shakespeare (Rey Lear, La Tempestad), Sófocles (Antígona) o Salinger (Franny y Zooey). "Teníamos que encontrar el punto justo. Hubo mucho trabajo de edición. Me encanta ver el mapa de lecturas que quedó y también cómo esas lecturas traccionan acciones", dice.

–¿Cómo apareció el personaje de Amalia Boccazzi y por qué elegiste a Felipe para interpretar a Sofía?

–Lo de Amalia apareció en relación a la escenografía. Con Mariana empezamos a pensar qué pasaba si estaba viva, si había alguien tejiendo en escena. Muchas de las cosas que ella tejió se colgaron y la escenografía fue creciendo en volumen. Eso se conectó dramatúrgicamente con la idea del antepasado de la familia. Al principio estaba el padre pero eso se reconvirtió y este personaje pertenece al mundo de los muertos, está ahí tejiendo y es como la última narradora de la obra. Sofía (Felipe) es la única que puede verla. Con respecto a la elección de Feli, Caro ya estaba en la obra y cuando fui a ver a los BESA él hacía de chica, entonces había algo en su energía que es muy híbrida. Se nos aparecía la figura de Hermes, un personaje andrógino de la mitología que conecta la Tierra con el inframundo, los vivos con los muertos.

Lo lúdico es una dimensión que suele aparecer en las creaciones de la autora. "Eso puede tener que ver con mi formación en los talleres de Nora Moseinco –apunta–. Empecé a estudiar teatro de adolescente y ahora ella da clases para todas las edades, pero empezó con niños. El terreno del juego es muy importante, siento que ahí hay una gran espontaneidad y se dicen cosas desde otro lugar". López habla de la "memoria fantasiosa y delirante" de las fotos familiares que aparecen al inicio de su obra y asegura que el rol de los hermanos Saade fue clave en el proceso: "Hubo mucha conexión en relación a las pruebas, mucha empatía en ese ida y vuelta de mirarlos y que me devolvieran cosas nuevas. Los dos tienen habilitado ese impulso lúdico; hay un código muy dado entre ellos por haber compartido la infancia y haber jugado juntos".

López dice que, por lo general, sus obras son piezas de cámara que apuestan a una intimidad entre los actores y el público. "Ensayamos en Zelaya, que es una sala mucho más chica que esta. Sabíamos que íbamos a montarla en la Cabanellas y ya estaba la idea de armar una suerte de espacio suspendido en la oscuridad como una cueva o casita, un recorte. Hay algo de la relación cuerpo a cuerpo y de cómo uno forja ese lugar desde donde los actores son mirados. Siempre pensé que como persona y como directora nunca iba a querer hacer otra cosa más allá de esa intimidad, pero hace poco empecé a pensar que quizá puede ser un lindo desafío crear algo a otra escala porque esto es lo que me sale naturalmente".

* Un punto oscuro puede verse de miércoles a domingos a las 19.30 en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (Corrientes 1530).