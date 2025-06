La Junta Electoral del Newell’s, constituida en la pasada asamblea de mayo en el club, confirmó elecciones para el domingo 14 de diciembre. De esta manera se oficializó el proceso de inicio a los comicios en el parque Independencia, aunque no por eso se despejó la incertidumbre institucional que reina en el club. Porque la figura de Ignacio Astore es muy resistida por el hincha, al punto que el presidente ya ni siquiera presenta a los refuerzos. Para que Astore pueda llegar al frente de la institución hasta fin de año necesita que el primer equipo protagonice un buen torneo, algo que no sucede hace años en el Coloso del Parque, y no perder el clásico que se jugará en el Gigante de Arroyito el 24 de agosto por la 6º fecha del Clausura. Porque una nueva frustración deportiva seguramente movilizará otra vez al socio leproso y la situación será impredecible.