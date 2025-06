Novak Djokovic repasó en una entrevista con la edición alemana de 20 minutos su relación con Rafael Nadal y Roger Federer, y cómo afectó al mundo del tenis su irrupción a partir de 2007, que en gran parte repercutió en la rivalidad entre el español y el suizo, quienes por años mantuvieron una estrecha relación.

"Nunca fui tan querido como ellos... (por Nadal y Federer). Siempre he intentado vivir con corazón y buenas intenciones y, en definitiva, ser yo mismo... Me sentí como un niño no deseado. Me pregunté por qué. Me dolió", recordó en Failures of Champions cuando comenzaba a imponerse con cierta contundencia al español y al helvético. Y añadió: "Luego pensé que la afición me aceptaría si actuaba de otra manera. Pero tampoco fue así".

El serbio subrayó: "No se suponía que estuviera ahí. Era el pequeño, el tercero que llegó y dijo: 'Voy a ser el número uno'. A mucha gente no le gustó eso".

Por otra parte, Nole confirmó que su relación con ambos, por motivos deportivos y de pura rivalidad, fue "fría", pero nunca por problemas ni otros aspectos personales: "Que alguien sea mi mayor rival no significa que le desee el mal, lo odie o quiera hacer cualquier otra cosa en la cancha para derrotarlo. Luchamos por la victoria, y ganó el mejor jugador. Siempre he respetado a Federer y a Nadal; nunca he dicho una sola palabra mala sobre ellos y nunca lo haré. Los admiraba y todavía lo hago. Pero siempre me he llevado mejor con Nadal", puntualizó.

Sin un Grand Slam desde el US Open 2023, Nole afronta a su manera la recta final de una carrera que es la mejor en la historia del tenis: 24 Grand Slams, 40 Masters, oro olímpico y 100 títulos ATP. En Wimbledon podría competir su última final, donde en 2024 cayó ante Carlos Alcaraz.