La novela alrededor de la relación entre el PRO y La Libertad Avanza en Dolores tuvo un nuevo capítulo. El dirigente libertario Jorge Domínguez, titular de la oficina del PAMI a nivel local, apuntó contra el ex intendente Camilo Etchevarren y echó por tierra una posible alianza electoral de cara al 7 de septiembre.

En declaraciones radiales, Domínguez aseguró que si Etchevarren quiere ser candidato “que arme un partido vecinal o que se conforme con ir de tercer concejal”. El esposo de Milena Suárez, principal referente del partido de Javier Milei en el distrito, aseguró que, de cara al armado de las listas, “pueden venir los que quieran, pero no con el traje de candidato”.

Las palabras de Domínguez llegaron después de una embestida típica del exintendente macrista que gobernó el municipio entre 2007 y 2023. Entre otros agravios, Etchevarren dijo que, en el marco de armado hacia las legislativas, “Suárez por ahí está en la lista como por ahí no. “Ella y su marido están cobrando 4 o 5 millones del gobierno de Milei, así que seguramente se quedará calladita", lanzó.

La referencia apuntó a los cargos que ocupan Domínguez y Suárez. Al rol del primero en PAMI, se suma que su esposa está al frente de la dependencia de Anses en Dolores. Este último cruce sirve para dinamitar un posible consenso para la conformación de una nómina tal como pretende el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

“No hay diálogo con Etchevarren y no va a suceder que nos quedemos calladitos”, sentenció Domínguez. Señaló que “la conducción es de La Libertad Avanza y el que no lo entiende así, que se quede dónde está”. Al mismo tiempo, confirmó que los tres primeros candidatos ya fueron definidos y que el resto será completado por Suárez, “coordinadora local y de la Quinta Sección de Las Fuerzas del Cielo, el espacio de Santiago Caputo”.

¿Violeta, amarillo o combinado?

El 30 de mayo, Ritondo sostuvo ante los intendentes de su partido en la provincia de Buenos Aires, que “nadie se va a teñir de violeta”. Luego de terminar terceros en la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires y consumar la primera derrota de Mauricio Macri en el distrito que lo vio nacer como dirigente político, el PRO se abocó rápidamente a tejer un acuerdo con La Libertad Avanza.

Hubo foto con el presidente del partido a nivel provincial, Sebastián Pareja, y con Karina Milei, principal arquitecta de las hordas libertarias en todo el país. Las ausencias estuvieron de parte de las Fuerzas del Cielo, espacio que comandan Caputo, Daniel Parisini, el quilmeño Nahuel Sotelo y, particularmente, el presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados, Agustín Romo.

Más allá de que el bullrichismo saltó rápidamente a LLA el año pasado, desde otros sectores del PRO mantuvieron su posición. Este año, intendentes como Diego Valenzuela de Tres de Febrero y Fernanda Astorino de Capitán Sarmiento cruzaron de vereda y ya integran las filas de Milei.

Así las cosas, y tal como contó este diario en las últimas horas, en las entrañas del partido presidencial no ven con buenos ojos constituir un frente donde resignen su identidad. "¿Por qué razón hacer un frente estilo Cambiemos que no aproveche la lógica disruptiva de La Libertad Avanza? Una cosa es un acuerdo y otra es resignar color y nombre. Venimos de ganar en la ciudad de manera contundente, no habría mucho que discutir", afirmó un referente libertario con base en el conurbano.

Precisamente, y tal como adelantó Domínguez a Radio Dolores, los dirigentes violetas ya están trabajando en las listas distritales y seccionales, lo que también dejó en off side a Etchevarren. El ex intendente dolorense aseguró que Guillermo Montenegro, mandamás de General Pueyrredón, sería el primer candidato a senador por la quinta sección.

Lo paradójico es que la desmentida no sólo llegó de parte de La Libertad Avanza. “Esto es propio de un proceso electoral, donde antes de una elección siempre aparecen este tipo de rumores”, indicó Agustín Neme, concejal macrista de General Pueyrredón y hombre de Montenegro. “La declaración de él (Etchevarren) no sé en qué contexto está fundamentada, lo claro es que acá hay una mesa provincial del Pro que lleva adelante las futuras alianzas y las cuestiones electorales”, sentenció.

A este marco, y tal como publicó este diario, un armador libertario sostuvo que "si se suma un intendente tiene que sumarse al programa, no venir a imponer; ¿cuánto va a compartir en el distrito? Todo intendente que venga tiene que estar dispuesto a apoyar el rumbo económico. El concepto es claro: vos estás viniendo".