La Legislatura de Santa Fe dio esta semana sanción definitiva a los proyectos de endeudamiento por 1.150 millones de dólares impulsados por el gobierno para obra pública. Al respecto el diputado peronista Marcos Corach, que votó negativamente, fue crítico al decir: "Son mil millones de dólares para hacer lo que quieran". Al tiempo que advirtió que la deuda la pagarán las próximas generaciones "porque la amortización de esto es a largo plazo".

Corach insistió en que no tuvieron oportunidad de debatir el destino de los fondos y extendió las críticas al ministro de Economía Pablo Olivares que tildó a los legisladores de la oposición de conservadores y refutó: "preferimos que nos tilden de conservadores a ser timberos".

"Nosotros no ponemos palos en la rueda. No es que hacemos obstruccionismo por ser opositores. De hecho, el 25 de junio el ex gobernador va a acompañar al gobernador en el reclamo ante Nación por la deuda que tiene Nación con provincia." Aclaró Corach y agregó "si nosotros hubiésemos estado de acuerdo con un plan, con la previsibilidad, con el momento, con la oportunidad, lo votábamos".

El diputado justicialista aseguró que "no hablamos de un endeudamiento planificado, eficiente, transparente, justificado, con una tasa superior al 10%. Cuando la provincia ya tiene 500 millones en títulos públicos que dejo la gestión de (Omar) Perotti, más 630 millones que tienen aprobados por presupuesto, y ahora vamos por mil millones más".

Además, manifestó que les hubiese gustado discutir las prioridades y saber específicamente qué van a hacer con la plata ya que "es un riesgo muy grande" y les gustaría saber "cuál es la razón de hipotecar el futuro de los santafesinos en dólares".

El propio diputado Perotti, quien no se pronuncia muy frecuentemente en la Cámara, pidió que "no hagan equivocar al gobernador", ni con el monto ni con la tasa, además de manifestar no entender "el apuro"; recordó que la provincia no recauda dólares y ponderó la buena reputación santafesina en el mercado financiero internacional por no haber defaulteado, especialmente desde 2016 a esta parte (con tres devaluaciones cambiarias en el medio a nivel nacional).