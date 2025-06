El Partido Obrero (PO) confirmó su participación en la movilización prevista para el próximo miércoles a los tribunales de Comodoro Py, en rechazo al fallo contra la expresidenta Cristina Kirchner, al que calificó como “proscriptivo y persecutorio”.

“La proscripción refuerza al régimen. Fuera Milei”, expresó el PO en un comunicado difundido ayer, en el que sostuvo que el fallo “fue dictado bajo la presión del capital financiero internacional”.

Según el documento, la decisión de la Corte “refuerza las características antidemocráticas de un régimen que pretende eliminar por decreto el derecho de huelga, criminalizar la protesta social con el protocolo antipiquetes y perseguir judicialmente a los luchadores populares, como sucede con las compañeras y compañeros del Polo Obrero y de otros movimientos piqueteros y sociales”.

La fuerza troskista remarcó que se movilizará “en su carácter de partido opositor a los gobiernos que presidió e integró Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo en general”, y subrayó que su rechazo al fallo “nada tiene que ver con un apoyo político a la actual presidenta del PJ ni con negar los evidentes hechos de corrupción que ocurrieron bajo sus gobiernos”.

“No pretenden combatir la corrupción, pues si así fuera deberían haber avanzado en la investigación y castigo de las flagrantes corruptelas que caracterizaron a la administración macrista, sus funcionarios y a los empresarios que resultaron beneficiados”, señalaron.

Al tiempo que cuestionaron el “encubrimiento judicial de los delitos de este gobierno, empezando por el fraude cometido con la criptomoneda $Libra, que tuvo como responsable excluyente a Javier Milei”. “La Justicia no apunta a barrer la trama de la corrupción, sino que solo busca apuntalar al gobierno de Javier Milei en su ofensiva capitalista contra los trabajadores”, agregaron.

Por último, el PO convocó a movilizarse para reclamar “la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y el derecho a presentarse a elecciones”, y planteó la necesidad de “un plan de lucha hasta la huelga general para derrotar a Milei, por la defensa del salario, los puestos de trabajo, las jubilaciones, la salud y la educación pública”.

Desde la izquierda, también expresaron su condena al fallo de la Corte Suprema Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y Christian "Chipi" Castillo. Los dirigentes del Frente de Izquierda, incluso, se movilizaron el martes pasado a la sede del Partido Justicialista para respaldar a la exmandataria.

"Fallo infame. Claro avance antidemocrático. Hay que repudiarlo", explicó Bregman. "He sido opositora durante los gobiernos de Cristina Kirchner, siempre he manifestado mis diferencias políticas e ideológicas profundas, pero no puedo dejar de ver qué es lo que está ocurriendo. Evidentemente, hay un avance antidemocrático", justificó.

Del Caño, en tanto, remarcó que “es un proceso judicial viciado y vinculado al poder político del macrismo”. “Esto va más allá de Cristina”, completó.