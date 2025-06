A diferencia de las otras siete secciones electorales de la Provincia, la Octava se compone únicamente del municipio platense y ostenta el rol de capital de la provincia de Buenos Aires. Tras ocho años de gobierno del PRO, Julio Alak recuperó La Plata para el peronismo en 2023 por menos de mil votos. Ahora, de cara a las elecciones legislativas, apuesta a consolidar su peso dentro del Concejo Deliberante frente a una oposición dividida pero una escudería libertaria en crecimiento.

El 7 de septiembre, el concejo debe renovar a 12 de sus 24 bancas en la sección que, en los últimos comicios, contó con casi 625 mil platenses habilitados para votar. La renovación pasa por los representantes del ex Frente de Todos y ex Juntos por el Cambio que asumieron en 2021, momento en el que aún gobernaba Julio Garro. En aquella elección envuelta en la pandemia, JxC se quedó con siete concejales y FdT con solo cinco.

Pero La Plata, la Provincia y el país, cambiaron. Ya no gobierna Garro, el Gobierno nacional está en manos de Javier Milei y La Libertad Avanza, los libertarios están esquilando al PRO, el radicalismo está separado del macrismo y el peronismo mantiene un equilibrio a nivel local que, al menos por ahora, también parece reconstruirse a nivel provincial y nacional luego del fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner.

Con antecedentes cercanos de muy baja participación electoral en el resto del país, en menos de dos meses deberán revalidar su banca siete dirigentes del ex Juntos que llegaron al concejo con la boleta que encabezó a nivel nacional Diego Santilli en 2021 tras vencer en la interna a Facundo Manes. Al día de hoy, están todos separados. De los cuatro del PRO, tres se quedaron en el macrismo, pero la concejala María Belén Muñoz saltó a LLA. Los radicales, en tanto, se mantuvieron juntos en una bancada propia.

En el peronismo no hubo divisiones. De los cinco que ingresaron, dos llegaron de la mano de Victoria Tolosa Paz y tres provienen del sindicalismo en sus distintas vertientes. Un dato no menor es que tres de los cinco hoy integran la gestión municipal. Alak convocó al ex juez Luis Arias tras vencerlo en las PASO de 2023, a Ana Negrete de La Cámpora y al dirigente bruerista Guillermo Escudero, lo que abrió lugar en el HCD para Julio Cuenca del Sindicato de Pasteleros, Yanina Sánchez de ATE y Cristian Vander del Sindicato de Telefónicos.

El actual intendente platense consiguió sintetizar las distancias dentro de UxP, al menos a nivel local. La batalla entre Tolosa Paz y Florencia Saintout quedó atrás y el municipio, en conjunto con el concejo, exponen la confluencia de todas las tribus del peronismo que vencieron a Garro y consiguieron, incluso, la victoria en barrios que por años estuvieron en manos del PRO.

Aunque, si hay un espacio que mostró crecimiento, es el libertario. En 2021 no tuvo representatividad, cuando el frente Avanza Libertad quedó en el quinto escalón y la Izquierda en el tercero. Para 2023, lograron colar dos representantes. Y, en el transcurso de casi dos años, capturaron dos bancas del PRO para tener un bloque de cuatro sillas.

Este camino pretenden llevarlo ahora a la Legislatura. En las próximas elecciones, la Octava pone en juego seis diputados provinciales, que en 2021 se repartieron de manera equitativa entre JxC y el FdT. Fueron tres para cada alianza, un equilibrio que los libertarios aspiran a romper con el desafío de encontrar una candidata o candidato que acumule adhesiones en la sección.

El objetivo de ser mayoría

La foto del concejo de La Plata arroja que UxP tiene diez concejales y la presidencia del cuerpo en manos de Marcelo Galland, hombre del riñón alakista y con orígenes en el socialismo, que asumió en 2023. Ex presidente y dirigente del Club Universitario de La Plata e hijo de Gustavo Galland, fundador del Partido Socialista Popular en la ciudad, espera contar con un bloque más amplio luego de diciembre.

Junto con él, en 2023 arribaron al legislativo local Pablo Elías de La Cámpora, Micaela Maggio de la Corriente Néstor Kirchner, María Ona Parrilli de La Bancaria y Gisella Di Dio de Argentina Humana, espacio que lidera Juan Grabois. Este grupo se sumó a los tres sindicalistas mencionados, Cuenca, Sánchez, Vander, y a Juan Manuel Granillo Fernández y Cintia Mansilla.

Ahora, el peronismo apunta a crecer. Quiere romper la barrera de los diez y toma como palanca la gestión de Alak. El intendente apostó a una batería de obras que mejoren la performance de UxP en el casco urbano platense, donde en 2023 consiguió mejores números que en 2021. La resolución no conflictiva de la venta ambulante y la renovación de las plazas históricas son parte de la campaña.

La lógica de las obras pica en punta en el discurso. “En este momento tenemos más de 50 ejecutándose al mismo tiempo”, sostiene un funcionario municipal. De esta manera, el oficialismo trabaja para recuperar barrios como hicieron con Villa Elisa al norte del distrito, Olmos y Etcheverry en el cordón de la avenida 44, y continuar la mejoría de los resultados en Altos de San Lorenzo.

Pero la mayoría hoy está en manos de los ex Juntos. Al menos en los papeles, porque lo que deberían ser doce sillas de un mismo espacio hoy son tres bloques distintos y enfrentados. Por un lado, el radicalismo encontró su rumbo y sumó a Melany Horomadiuk, que responde a Daniel Lipovetsky y asumió en 2023. En total, hoy son cinco, pero tres deben revalidar su lugar. Son los históricos Javier Mor Roig y Diego Rovella de la UCR, que asumieron en 2021 con Manuela Forneris de Evolución, también boinablanca. El único radical que no arriesga su banca es Gustavo Staffolani.

En la otra vereda está el quinteto PRO puro, donde también hay un trío que pone su lugar en riesgo. Se trata del presidente de la bancada y representante de Cristian Ritondo, Juan Manuel Martínez Garmendia, que ya lanzó su propia campaña en redes con aspiraciones, incluso, de integrar la nómina a legisladores provinciales.

Un poco más atrás corren dos garristas. Lucas Lascours, ex delegado municipal de Los Hornos y María Lucía Barbier, que sigue los lineamientos del ex concejal Federico Molle, dependen de la potencia del ex intendente para mantener su silla. Sólo Darío Ganduglia y Nicolás Morzone seguirán en sus bancas obtenidas en la última elección.

Ganduglia tiene un lazo directo con Garro. Renovó en 2023, fue el último presidente del HCD en nombre del PRO y también comandó la Secretaria de Seguridad municipal. Por el lado de Morzone, es un joven dirigente que también ocupa la jefatura de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires bajo las órdenes de Hernán Lombardi.

Las filas amarillas atravesaron múltiples golpes que comenzaron durante las PASO de 2023. Garro, bajo la escudería de Horacio Rodríguez Larreta, compitió contra el ex senador y soldado de Patricia Bullrich, Juan Pablo Allan, quien lo atacó duramente y acusó de echar trabajadores que por militar en su espacio. La sangre llegó al río y el ex intendente perdió por menos de mil votos frente a Alak.

A nivel nacional y provincial, el partido de Mauricio Macri quedó desdibujado. La reciente derrota en las elecciones legislativa de CABA, donde terminó tercero, impulsaron a Ritondo y la dirigencia partidaria bonaerense a lograr un acuerdo con LLA. En La Plata, esa alianza aún no encuentra referencia. Incluso, en los últimos meses, los libertarios le robaron dos concejalas al macrismo.

María Florencia Barcia, ex senadora provincial garrista, y María Belén Muñoz, se acoplaron al bloque que preside Guillermo Bardón y contaba sólo con la piparista María Florencia Defeo. De dos pasaron a cuatro, pero sin una referencia potente en el distrito. La última gran figura fue Carolina Píparo, ex candidata a gobernadora por LLA. Perdió, la anunciaron como titular de la Anses, ella lo celebró y al final no se decidió. En ese momento, dejó el bloque oficialista en el Congreso. Ahora volvió, pero corre de atrás.

Desafío Legislatura

Al igual que todas las secciones, la Octava elige representantes para la Legislatura. En este turno, se ponen en juego seis diputados provinciales. En 2021, tres fueron para JxC. Fabián Perechodnik y Julieta Quintero Chasman desde el PRO y Claudio Frangul de la UCR, arribaron a la Cámara de Diputados.

Los otros tres quedaron para el ex FdT. Juan Archanco, hoy alineado con el PJ bonaerense, Lucía Iañez del MDF y Juan Malpeli del Frente Renovador, son las tres sillas que arriesga el peronismo, que en 2023 dio un salto de calidad en el Senado. Hace dos años, se quedó con dos de los tres senadores en disputa.

Aunque, para el 7 de septiembre, La Libertad Avanza espera alterar los números. A diferencia de otras ocasiones, el frente que lidera Milei apuesta a la capital bonaerense y no es un dato menor que el lanzamiento de la campaña libertaria en la provincia tenga a La Plata como principal sede dentro de los planes.