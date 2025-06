El éxito puede ser devastador si no se lo interpreta con sabiduría, para evitar caer en el sentimiento de la soberbia. La labor más difícil radica en poder asimilarlo con responsabilidad, y luego transmitirlo como enseñanza. El deporte, y sobre todo el fútbol, tiene muchos ejemplos de profesionales que olvidaron su pasado por culpa de esa consecución.

Santiago Castro es un jugador nacido en San Martín, de apenas 20 años, que se desempeña en el Bologna de Italia. El chico llegó a ese club luego de destacarse en Vélez Sarsfield, y está cerca de iniciar su segunda temporada en la entidad. Castro se encuentra de vacaciones en Buenos Aires, y para no perder su forma física decidió empezar a entrenarse antes de comenzar la pretemporada en Europa.

El joven solicitó hacerlo en Comunicaciones, de la Primera B Metropolitana, por el arraigo que mantiene con la institución del barrio de Agronomía. "Estar acá me sirve para acordarme de dónde vengo, y me ayuda mucho a mi cabeza para no perder el foco. Acá disfruto mucho porque hay muchas cosas que se extrañan en Italia, como los mates a la mañana, o quedarse hasta tarde para compartir más tiempo con los chicos, o inclusive una comida", le cuenta Castro a Página/12.

Castro ganó la Copa Italia con Bologna en mayo pasado. Imagen: Redes sociales





El protagonista vive a pocas cuadras de ese club, en el que jugaron su padre y su abuelo, y por ese motivo se siente cómodo en el lugar. "Me pone muy contento poder estar acá, porque la gente me abrió la puerta desde el primer día. Yo vengo desde muy chiquito a este club, y le tengo un cariño especial. Mi papá y mi abuelo jugaron acá, y seguí a Comunicaciones desde hace mucho tiempo. Para lo que es el fútbol argentino, las instalaciones del club están en muy buen nivel y eso es para destacar", describe.

Y va más allá: "El grupo humano que hay dentro del plantel es muy lindo. Yo trato de ayudar desde una lado más futbolístico. En Italia el compañerismo se vive de otra forma. Acá es todo más familiar, y podemos hablar del partido del fin de semana, mientras que allá es clima es más frío, porque el europeo es así. Se comparte de otra forma".

-¿Está la chance que el final de tu carrera sea en Comunicaciones?

-No lo descarto en la última etapa venir a jugar a un club como Comunicaciones. Uno conoce a los dirigentes y sabe que son personas que hacen mucho para el crecimiento de la institución. Siempre me cargan un poco y me dicen cuándo voy a venir, jaja, pero primero tengo que pasar por Vélez.

Castro domina la pelota en la práctica de Comunicaciones. Imagen: Gentileza





Castro ya tuvo el privilegio de integrar el seleccionado campeón del Mundo, cuando fue convocado para la doble fecha de eliminatorias de marzo pasado. El delantero no tuvo oportunidad de jugar, pero pudo vincularse con nombres como Otamendi, Enzo Fernández, Mac Alllister, Paredes, Montiel y Molina, entre otros. Castro no pudo compartir con el capitán Lionel Messi, quien se encontraba lesionado en ese momento.

"A nivel deportivo -explica Castro- pienso en rendir de la mejor manera para volver a ser convocado, y a partir de ahí tendré posibilidades de pelear por un lugar para el Mundial. Pero falta mucho para eso y me tengo que preocupar por mi rendimiento". Y agregó: "Tuve la oportunidad de ser citado y formar parte de los entrenamientos. Si bien no me tocó jugar, integrar ese grupo es un privilegio. El hecho de compartir con muchos campeones del mundo y jugadores de experiencia es muy positivo. Tengo que comenzar una buena temporada para ver si en septiembre puedo llegar a estar de nuevo".

Castro integró el seleccionado en la convocatoria de marzo. Imagen: Redes sociales





-Hace seis meses que te fuiste de Argentina, ¿qué es lo que más extrañás?

-Soy muy apegado a mis amigos y a mi familia. Eso es lo que más se extraña estando lejos. Igualmente, allá son muy cariñosos con nosotros y tratan de que no extrañemos tanto, eso es muy lindo también.

El nivel de Castro en este semestre hizo que otros equipos más poderosos se fijaran en él, y el Inter de Milán lo tiene en el radar. "Si bien siempre se buscar dar un salto de calidad a otra entidad importante, tengo que sumar partidos en Bologna para lograrlo. Se vendrá una Europa League este año y eso es muy importante para mí, que apenas tengo 20", expresa el protagonista.

La historia de Bologna tendrá su nombre impregnado, debido a la obtención de la Copa Italia el mes pasado, cortando una racha adversa de 51 años sin títulos. Para Castro fueron "justos merecedores de ese título, por el año que se hizo. La gente es muy cálida en Bologna y nos lo hace sentir. Al equipo lo comparo mucho con Vélez, porque pase lo que pase el apoyo se siente en todo momento".

Castro estará hasta el fin de semana próximo entrenando, antes de partir rumbo a Bologna, en lo que será su segundo año en el club. El comenta que la continuidad lo va a ayudar a seguir "creciendo como jugador", pero sin duda, cuando recuerde a Comunicaciones la progresión interna será superior.

