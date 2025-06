La inauguración de una planta industrial puede pasar desapercibida en el contexto convulsionado que vive el país. Pero lo que ocurrió días atrás en el Miniparque Industrial Vergara, en Berazategui, marca algo más que un simple corte de cintas: representa la consolidación de una empresa familiar que, en medio de un panorama nacional de contracción económica y retracción industrial para las pymes, decidió seguir apostando al trabajo y al arraigo productivo. Productos Chiqui, con más de tres décadas de trayectoria en el distrito, acaba de abrir las puertas de un nuevo lugar para el procesamiento de vegetales.

“La principal estrategia fue no detenernos. Tuvimos que ser muy cuidadosos, medir cada paso y optimizar al máximo nuestros recursos. En vez de esperar a que cambie el contexto, decidimos adaptarnos y avanzar igual con lo que teníamos”, dice Axel Dillon, CEO de la pyme.

La historia de Chiqui comenzó en 1989, como un emprendimiento familiar impulsado por Oscar Roberto Dillon y su esposa. Desde entonces, se dedicaron al procesamiento de cebolla, cebolla de verdeo, morrón y papas, ofreciendo productos listos envasados para usar a empresas del rubro gastronómico, hotelero e industrial. Con el correr del tiempo, la firma creció, se profesionalizó y, a fuerza de reinversión y vínculos sostenidos a pesar de los vaivenes políticos, consolidó una clientela de más de 70 empresas que se nutren de sus productos. De este modo, ayuda a la generación de empleo indirecto.

La nueva planta, ubicada en Avenida Vergara, fue inaugurada en un acto encabezado por el intendente Juan José Mussi. El secretario de Trabajo, Juan Manuel Parra, resaltó la importancia de una empresa nacida a partir de una familia berazateguense, que genera más de 60 puestos de trabajo, con nuevas líneas de productos y equipamiento producido en el distrito. "De esa manera, se sigue generando cadena de valor y empleo”, destacó.

Axel Dillon reveló que se sienten afortunados de poder invertir y crecer en medio de un panorama general de caídas de ventas, aumentos tarifarios y apertura de importaciones. Sobre el respaldo del gobierno local, subrayó: “En momentos donde el país parece no ofrecer certezas fue clave el trabajo mancomunado con el municipio para poder instalarnos en el Mini Parque Industrial Vergara”.

"El primer pilar fue siempre el trabajo, porque acá nadie especula, producimos, vendemos, reinvertimos y volvemos a empezar", cuenta Dillon en diálogo con Buenos Aires/12. El segundo, dice, "fue ajustarnos donde debíamos para cuidar al equipo y sus fuentes de trabajo. Sabemos que sin nuestra gente no hay Chiqui". "Y el tercero fue tener foco comercial, supimos decir que no a negocios que nos sacaban rentabilidad solo por volumen”, repasa casi a modo de manual.

Hoy la empresa procesa 250 toneladas mensuales de alimentos y proyecta aumentar un 40 por ciento ese volumen en lo que resta de 2025. La meta es duplicarlo para fines de 2026. “Nuestra nueva planta está pensada para darnos eficiencia y escala, pero la hicimos por etapas y con proveedores que entienden el esfuerzo que implica seguir apostando en este contexto”, explicó el empresario.

Consultado sobre el próximo paso, Dillon indicó que ahora buscarán consolidar el funcionamiento pleno de la planta, reforzar su posición en el canal gastronómico e industrial y profundizar los controles de calidad. “Queremos seguir generando empleo en nuestra comunidad”, afirmó.

“No es fácil. Pero también que no hay que bajar los brazos. A veces el crecimiento no viene de grandes saltos, sino de pequeñas decisiones bien tomadas. Crecer hoy no es para cualquiera, pero si uno tiene claro el rumbo y con el apoyo de municipios y un gobierno provincial que se compromete con las pymes, se puede. Y más aún si lo hace con valores, con trabajo y con ganas de dejar algo mejor que lo que encontró”.

Por su parte, el fundador de este proyecto familiar, Oscar Roberto Dillon, expresó: “Es un sueño hecho realidad que comenzamos con mi esposa y nuestra familia pudo concretar aquí, en Berazategui, como yo quería. Estuvimos toda la vida trabajando en Berazategui. Apostamos a ser una empresa líder en Argentina y Sudamérica. Con la ayuda del municipio vamos a seguir creciendo”.

Sobrevivir en un entorno que expulsa

Desde comienzos de 2024, los datos sobre el impacto económico de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional son alarmantes: más de 16.500 empresas, emprendedores y pymes cerraron sus puertas, y el desempleo en la provincia de Buenos Aires superó los 207.000 casos. En Berazategui, la situación también golpeó con fuerza. Según datos relevados por la Secretaría de Trabajo municipal, entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 se perdieron 1.888 empleos registrados relacionados a pymes del distrito.

“El contexto, la verdad que está complicadísimo. Casi todos los sectores afectados, mucha empresa tratando de ser proveedoras del sector minero, del sector de energía, de oil and gas. Venimos con periodos de vacaciones adelantadas, suspensiones y ya ahora detectando muchos despidos”, describió Parra en diálogo con Buenos Aires/12.

Sin embargo, destacó que políticas de largo plazo como la promoción industrial, la ordenanza que exonera del pago de tasas a empresas que contraten vecinos del partido, y el acompañamiento constante, permitieron amortiguar parte del impacto. “Esta empresa, Productos Chiqui, genera valor agregado a productos fresco. Es una empresa familiar de 30 años que fue creciendo. Nos pone muy felices que en este contexto podamos seguir sosteniendo algunas empresas y puedan seguir creciendo”.

En ese marco, el Municipio trabaja además en la conformación de un cluster para empresas proveedoras del sector energético y minero, impulsa capacitaciones orientadas a las nuevas tecnologías e inteligencia artificial, y promueve exportaciones con inteligencia comercial, según informaron. Por otro lado, Berazategui continúa con programas como los microcréditos de Banco Provincia y herramientas para emprendedores, el fortalecimiento de cooperativas, y el desarrollo agrario con productores hortícolas del área rural del distrito.