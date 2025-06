Luciana, Maia y Yenifer empiezan una nueva rutina: un uniforme, pasillos silenciosos, los cuerpos frágiles que ahora cuidan y sus propias trayectorias que van encontrando resonancias en cada charla. Es su primer empleo formal. Hasta entonces, como muchas mujeres trans en Argentina, habían encontrado lugar en el trabajo sexual. Pero ahora, en un hogar público para personas mayores, nace un nuevo vínculo: con lxs otrxs y consigo mismas.



Cuidadoras, el documental de Martina Matzkin y Gabriela Uassouf, que se estrena el 26 de junio en el Gaumont, nos invita a mirar de cerca el trabajo de cuidado, la vejez, las vidas travestis-trans, la ternura y los vínculos que se forjan en esa cotidianeidad. Con cámara fija, luz natural y sin artificios, el film se sumerge en la rutina de estas tres mujeres trans que cuidan mientras intentan cuidarse a sí mismas.



En el film las preguntas aparecen temprano, aunque no siempre en voz alta. El ingreso al Hogar Santa Ana marca un cambio radical para las tres protagonistas: nuevo entorno, rutinas ajenas, expectativas inciertas, miedo a los prejuicios. “Fue un cambio fundamental en mi vida. Me costó muchísimo adaptarme, pero era lo que quería”, cuenta Yenifer. Tuvo que terminar la primaria para hacer el curso, y mientras trabajaba, empezó también la secundaria. Todos los días atravesaba la ciudad en bicicleta para llegar al hogar, optó pedalear para poder ahorrar, porque de otro modo debía tomarse 3 medios de transporte.





La cámara no dramatiza. Observa. Se queda quieta mientras algo se teje: los gestos mínimos, la complicidad inesperada, el cruce entre quienes cuidan y quienes son cuidados. En la charla cotidiana se filtran los miedos, los deseos, los recuerdos, los estigmas: “le temía a la reacción de los viejos, pero siempre fueron respetuosos. Me sorprendió eso: fueron más educados que otras personas con las que convivo en mi barrio”, dice Yenifer.



En cada gesto, lo cotidiano revela una dimensión política. Las charlas entre ellas, el trato con lxs residentes, los silencios compartidos, la risa, el cansancio, la soledad. La película es, también, un ejercicio de ternura como potencia reparadora: cuando Maia recibe consejos amorosos de Alicia, de 80 años; cuando Yeni reconoce algo de sí misma en la juventud de Vicky, de 92; cuando Luciana comparte con Beto, ex pistero de 85, su pasión por el riesgo. Cuando conversan entre ellas sobre cómo imaginan la vejez. ¿Cómo es cuidar a un adulto mayor cuando la expectativa de tu comunidad sigue siendo menor a 40 años?, ¿Qué imaginarios y preguntas se inscriben con el paso de los días?, Yenifer lo dice claro: “Para muchas personas, pensar en la vejez es un derecho. Para nosotras, un privilegio”. Entonces, cómo imaginar la vejez cuando se te negó el futuro. Las preguntas brotan de los movimientos suaves que deja ver la cámara, minuto a minuto el hogar se vuelve un personaje.

Las directoras eligen una mirada transparente, casi sin intervención, para dejar que los vínculos crezcan a su ritmo. “Atestiguábamos vínculos de tal empatía, que esa relación cuidadora-cuidado se sentía como una amistad, una familia elegida”, cuentan.

El documental también es una denuncia sutil pero firme. El trabajo de cuidados en Argentina está precarizado. Los hogares públicos resisten a fuerza de voluntad y presupuesto menguante. El cupo laboral travesti-trans y la educación pública, que hicieron posible esta historia, hoy están amenazados por políticas de ajuste. Cuidadoras no idealiza. Muestra las tensiones, los prejuicios que caen y los nuevos que aparecen. Pero también abre un espacio de escucha. Nos hace pensar cómo queremos envejecer y quiénes nos van a cuidar. Nos recuerda que, frente al odio y el abandono, la ternura sigue siendo revolucionaria.



Por eso en el largometraje, no sólo se registran vínculos en construcción, también documenta una forma de resistencia. “Creo que muestra algo de lo que muchas veces hay prejuicio: que todas las personas del colectivo ejercemos el trabajo sexual. Y no siempre es así. Tenemos la capacidad de ejercer cualquier trabajo”, dice Yenifer. En el documental, que se rodó durante la pandemia, late una pregunta: ¿qué es cuidar?, las respuestas son múltiples, cuidar no es solo hacer tareas físicas o técnicas. Es, como dice Yenifer, “respetar intimidades, duelos, gustos… evitar algunas charlas para que no haya confusiones. Es trabajar con claridad y confianza”. Y a la vez, protegerse: separar lo laboral de lo personal, sostenerse entre compañeras.



“Durante la pandemia también participamos como voluntarias del Teje Solidario, que era la red de asistencia para la comunidad TTNB que había armado la Mocha Celis. Y en respuesta a la inquietud de muchas compañeras trans de formalizar un oficio surgió desde la Mocha, en articulación con otras instituciones, un programa de formación en cuidados, con un enfoque para estudiantes trans mayoritariamente”, dice una de las directoras, evidenciando que la iniciativa se desarrolla durante una etapa muy complicada para la comunidad TTNB como lo fue la pandemia.

La historia de la película es también la de un proyecto colectivo: desde la formación impulsada por la Facultad de Psicología de la UBA y la Escuela Mocha Celis, hasta el cupo laboral trans, y la articulación con el hogar para que las pasantías se transformaran en trabajo estable. Todo eso que hoy está en riesgo. Cuidadoras es una invitación a pensar cómo queremos envejecer, y cómo podemos hacerlo en un contexto que no garantiza lo mínimo, dicen las directoras. Y también, quizás, a preguntarnos: ¿qué mundo estamos construyendo cuando precarizamos el cuidado?