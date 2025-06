Por su sutil manera de interpretar los gestos de la tierra, su galanura atávica y su originalidad, la obra de Gustavo “Cuchi” Leguizamón está entre las más sólidas vertientes de la música argentina de raíz criolla. Apreciada e interpretada más allá de los contornos folklóricos en los que fue creada, también la actividad coral, en sus dinámicas colectivas, se apoderó de ese patrimonio de sensibilidad y alegría. El miércoles 18 a las 20 en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner –ahora Palacio Libertad, en Sarmiento 151– y el jueves a las 19 en el Auditorio de Radio Nacional –Maipú 555, con transmisión por Nacional Folklórica 98.7–, el Coro Nacional de Música Argentina presentará Corazón, ¿qué te sucede?, un homenaje al gran músico salteño. Bajo la dirección de Juan Manuel Brarda, el programa incluirá obras de Leguizamón en los arreglos de Hugo de la Vega. Para ambos conciertos la entrada es libre y gratuita.

“Cuando me propusieron dirigir este concierto con el Coro Nacional de Música Argentina, además de sentirme 'como en casa', entendí también que era una oportunidad única para, una vez más, rendir homenaje no solo a un gran compositor y transgresor como el Cuchi, sino a mi maestro Hugo de la Vega, quien es uno de los responsables de este hito bisagra en la música coral argentina: interpretar versiones populares con lenguajes académicos”, comenta Brarda en charla con Página/12.

“La música del Cuchi no es solamente música. Es una manera de mirar el mundo, de habitar la tierra”, continua Brarda. “Leguizamón transformó para siempre el cancionero popular argentino. No se conformó con repetir fórmulas ni quedarse en lo pintoresco y rompió con la idea de que lo popular debía ser simple o predecible. Fue un revolucionario con raíz y su figura trasciende largamente la de un compositor: es uno de los grandes pensadores musicales de nuestro país, un creador que supo tender puentes entre el pueblo y la academia, entre la emoción y la estructura”, agrega el director.

– ¿Cómo se lleva esa música, tan orgánica, tan ligada a lo popular, al lenguaje coral?

–Ahí entra la figura de Hugo de la Vega, un verdadero referente del movimiento coral argentino. Sus arreglos no son adaptaciones superficiales. Con una sensibilidad enorme, supo conservar el alma folklórica y, al mismo tiempo, enriquecerla con recursos propios de la música académica. Eso no es fácil. Requiere conocer profundamente ambos mundos y tener la generosidad de tender un puente entre ellos. Además, Hugo fue pionero en incorporar este repertorio en grupos vocales y coros mixtos, cuando todavía no era común hacerlo. Gracias a él, hoy muchos coros de todo el país interpretan estas obras, y eso habla de su legado. Poder hacer sonar esta música con el Coro Nacional de Música Argentina me emociona profundamente, porque es un coro que no solo tiene excelencia técnica, sino también la entrega artística e intelectual necesaria.