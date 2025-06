Organizaciones vecinales de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron la construcción de un templo mormón en el terreno lindero al Monasterio de Santa Catalina de Siena, catalogado como Monumento Histórico Nacional. Lo hicieron en el marco de la campaña "Una plaza para el Microcentro", que ya presentó un proyecto de ley para buscar que se destine precisamente ese terreno a un espacio verde. El proyecto de la iglesia mormona, anunciado la semana pasada, incluye la cesión de un pequeño espacio del lote para una plaza, pero las organizaciones aseguran que será "una plaza seca privada sobre un estacionamiento".

La historia de las disputas en torno al terreno de media manzana entre Avenida Córdoba y las calles Reconquista y Viamonte vuelve a sumar un nuevo capítulo. Comenzó allá por el año 2010, cuando la empresa entonces dueña del terreno, que en ese momento era un estacionamiento, impulsó un proyecto para construir una torre en el lugar. La organización Basta de Demoler (BdD) presentó un amparo en la Justicia y consiguió frenar la iniciativa con un fallo ratificado por el Tribunal Superior de Justicia porteño, que entonces advirtió que una torre en el lugar podría implicar la “destrucción de la imagen del monumento con la consiguiente pérdida irreparable de los valores patrimoniales que sostienen a este importante testimonio de la historia".

La iniciativa se transformó luego en un Convenio Urbanístico que proyectaba una torre de 18 pisos y cuatro subsuelos hacia Córdoba, dejando sólo un pequeño espacio del predio para una plaza conformada en su mayor parte por sectores comerciales. Llegó a tratarse en comisiones de la Legislatura en 2021, pero el oficialismo no contó con los apoyos necesarios para avanzar. La última noticia sobre el lugar databa del año 2023, cuando se conoció que la sede argentina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días había adquirido el predio y comenzó a correr el rumor de que buscaría destinarlo a la construcción de un templo, algo que la propia iglesia confirmó la semana pasada.

La respuesta de las organizaciones no tardó en llegar para sumar una nueva página a la cuestión. A través de un comunicado que detalla uno por uno los puntos de rechazo al proyecto, el colectivo Una plaza para el Microcentro y BdD se posicionaron en contra de la iniciativa mormona ahora hecha oficial. "Una plaza es una plaza y no dos edificios enormes con estacionamiento subterráneo, canteros y plantas", comienzan advirtiendo las organizaciones, que enumeran ocho puntos en contra de la iniciativa que, aseguran, "pretende ilusionar con pedacitos de verde y árboles".

En primer lugar, y a partir de los renders que publicó la propia iglesia mormona sobre el proyecto, los vecinos y vecinas calcularon que el edificio principal del templo, a construir sobre Avenida Córdoba, tendría unos 40 metros de alto cuando "la máxima permitida sobre Córdoba es de 25 metros". En segundo lugar, aseguran que los renders no muestran "la enorme sombra que proyectarán los edificios sobre Santa Catalina". En cuanto al segundo edificio que pretende construir la iglesia, un poco más bajo y sobre la calle Viamonte, sostienen que también "supera la altura establecida por fallo judicial", y que su sombra también causará daños "sobre los monumentos nacionales de Santa Catalina".

Acerca del lugar que la iglesia presenta como un espacio verde público, aseguran que será "una plaza seca privada sobre un estacionamiento", y que en los planos "no hay terreno absorbente" por lo que "no crecerán los árboles como los dibujados". Ana Bas, presidenta de BdD, agrega en diálogo con Página/12 que "presentan un espacio como plaza, con mucho cemento y poco verde, al parecer sobre el estacionamiento subterráneo, lo que ya lo descalifica para el posible arbolado".

"El Artículo N°4 del Plan Urbano Ambiental obliga a crear mecanismos de protección preventiva para los distritos de preservación patrimonial en trámite, en tanto se tratan los respectivos proyectos. Hasta que no se decida en la Legislatura el destino del lugar, no se puede ni debe dar permisos de obra de ninguna clase. Además, la manzana tiene protección ambiental en grado de Ámbito Preconsolidado y es un sitio de valor arqueológico que debe ser cuidadosamente tratado", agrega Bas.

La semana pasada, la iglesia mormona publicó un comunicado en el que confirmaba su intención de construir el templo en el lugar e indicaba que, además de los dos edificios, el 60 por ciento de la superficie del terreno "será destinado a áreas verdes y paisajismo, convirtiendo el lugar en una plaza abierta y accesible a los vecinos y transeúntes". Según la iglesia, la plaza tendría 3.625 metros cuadrados e incluiría, a un costado, "un corredor peatonal que conecta la Avenida Córdoba con la calle Viamonte, lo cual servirá de zona de amortiguación y protección a la Iglesia Santa Catalina de Siena". El comunicado aclaraba que, de todos modos, "el proyecto se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de las autoridades locales".

Según dijeron a este diario fuentes de la Secretaría de Desarrollo Urbano porteña, por ahora la habilitación del proyecto no está para nada avanzada. Aclararon que el único trámite que la iglesia ingresó hasta el momento fue a la Dirección General de Interpretación Urbanística, que es la primera instancia para consultar si es posible la obra o no: "Está en etapa mega inicial, nadie lo ha evaluado todavía y no es ni siquiera un permiso de obra", subrayaron. Bas añade que también la Comisión Nacional de Monumentos deberá expedirse sobre el tema, ya que el conjunto arquitectónico de Santa Catalina está catalogado como Monumento Histórico Nacional.

Las organizaciones volvieron a reclamar que el lugar se destine a "una plaza pública, verde y arbolada", tal como lo prevé el proyecto de ley que este año presentaron por tercera vez en los últimos años en la Legislatura porteña. "Una plaza para el Microcentro pide y reclama siempre y en todo momento, dentro de la ley y respetando el derecho de propiedad, la expropiación por razones de utilidad pública, declarada por ley fundada y debidamente indemnizada por sentencia judicial", sostienen las organizaciones.