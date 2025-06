El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó ayer -al inaugurar la segunda edición de Expo Empleo en Rosario- que si la Argentina “va a salir adelante no es con planes sociales, con punteros y barones” sino “si logramos generar trabajo y crecimiento económico”, para lo cual su gestión en Santa Fe procuró en los últimos 18 meses “un Estado eficiente, que baja sus gastos y sus costos” e invierte en “infraestructura” para que el sector privado se desarrolle.

Sin embargo, admitió, “así hemos podido lograr, en un año muy difícil de la República Argentina, que el empleo privado caiga en mucha menor medida que en el resto” del país. Según el último informe sobre material laboral en el sector privado, la provincia perdió 11 mil puestos desde que iniciaron sus gestiones el presidente Javier Milei en la Nación y el mandatario radical en la provincia.

Durante la apertura de segunda edición de la actividad en Bioceres Arena de Rosario, Pullaro aseguró que “este tipo de eventos muestra lo mejor de la identidad colectiva de la provincia, de la fuerza del trabajo, la generación de empleo y la articulación público-privada y con los diferentes talentos que tiene la región para proyectar y conectarse, de tal manera que en todo el territorio santafesino haya crecimiento”.

La feria organizada por el Gobierno de Santa Fe apunta a reunir en un solo espacio más de 100 empresas -con más de 1.000 oportunidades laborales activas-, con personas que buscan un nuevo empleo o su primer trabajo.

En ese contexto, el mandatario buscó confrontar la idea que tiene de su gestión con el estereotipo de los gobiernos populares que construyen los opositores a esas experiencias, al afirmar que “estamos convencidos que la forma en que la República Argentina va a salir adelante no es con planes sociales, no es con punteros, no es con barones, es si logramos generar trabajo y crecimiento económico”.

Pullaro aseguró que “ahí el Estado tiene mucho que hacer, primero tiene que ser eficiente, tiene que bajar sus gastos, sus costos, trabajar en la infraestructura necesaria que necesita el sector privado para poder generar empleo”. Y afirmó que “eso es lo que hemos hecho en estos 18 meses”, al “acompañar en la infraestructura vial, energética, acompañar en la conectividad, en la capacitación de muchas persona que buscan empleo permanentemente. Así lo hicimos con el Impulsa, articulando el Ministerio de Educación, el de Trabajo y el Desarrollo Productivo”.

Sin embargo, pareciera que -al menos hasta ahora- los resultados no fueron los esperados, ya que el empleo privado no creció en Santa Fe en el último año y medio, sino que cayó. “Así hemos podido lograr en un año muy difícil de la República Argentina que el empleo privado caiga en mucha menor medida que en resto de la República Argentina”, dijo el líder de Unidos.

En coincidencia con las palabras del gobernador, la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) proporcionada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para Santa Fe da cuenta que el empleo privado registrado continúa sin recuperarse y en niveles similares a los de mediados del año pasado. Sin estacionalidad se contabilizan 510.700 empleos.

“La misma fuente da cuenta que en el mes de diciembre de 2023 - al inicio de la actual gestión de gobierno-, con los datos ya ajustados se contabilizaban 521.000 trabajadores y trabajadoras en el sector privado”, sostiene el informe. Es decir que, con vaivenes según los meses, se mantiene la pérdida de unos 11 puestos de empleo registrados en el sector privado desde las asunciones de Milei y Pullaro, cada uno en su jurisdicción.

El último documento del Centro de Economía Política (Cepa) sobre empleo registrado en el sector privado, revela que no todos los distritos tuvieron la misma suerte, aunque la mayoría perdió puestos de trabajo de calidad. “Un grupo muy reducido logró aumentar la cantidad de puestos de trabajo entre noviembre 2023 y marzo 2025: Río Negro, Corrientes, Mendoza, Chubut y Neuquén”, detalla.

Agrega que “un segundo grupo redujo sus puestos de trabajo entre 0,01% y 5%: Chaco, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, CABA y Tucumán”, mientras que “entre las más perjudicadas, aquellas cuya caída es superior a 5%, se encuentran: La Rioja, Santa Cruz, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero, Misiones, Tierra del Fuego y La Pampa”.

Potencia

En otro tramo de su discurso de inauguración del evento, Pullaro sostuvo que ferias como la Expo Empleo “muestran la potencia de una ciudad como Rosario, que se está recuperando y poniendo de pie, demostrando que junto al resto de la provincia, son el motor productivo que empuja el cambio en Argentina”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, afirmó que el evento es “el lugar donde pueden encontrarse quienes están buscando un trabajo y las empresas que buscan talentos, a partir de lo cual se conocen los perfiles y que se necesita para el mundo laboral” y donde además “la provincia da a conocer a quienes asisten las herramientas que ofrece el gobierno santafesino para que se capaciten”.

El secretario de Empleo y Desarrollo Emprendedor, Hernán Franco, aseguró a su turno que Expo Empleo es “un puente hacia las oportunidades, la conexión del talento y de asistir a quienes por primera vez están en la búsqueda de un trabajo”. Y detalló que en la jornada de ayer “habrá más de 900 entrevistas y más de 1000 búsquedas” de empleo, por lo que resaltó la participación de las empresas, instituciones y cámaras empresariales que “son las que llevan adelante todos los días las inversiones, empujando la provincia”.