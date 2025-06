Argentina es desde los tiempos de su fundación un país bastante desigual, y la redistribución de ingresos a través de la coparticipación de impuestos se diseñó para que esas desigualdades en materia de financiamiento provincial fueran lo menos marcadas posibles. Una investigación de Fundar analizó la disparidad económica a nivel provincial y en los últimos 130 años. “Mientras el PIB per cápita nacional se triplicó, el PIB per cápita de la Patagonia se multiplicó por siete”, concluye. La licitación de las empresas hidroeléctricas abre un frente de conflicto entre esta región y el Gobierno Nacionl.

La Patagonia fue la única región que logró acercarse a la riqueza por habitante de la región Pampeana en los últimos años. Se puede encontrar allí un contrapeso al Gobierno nacional que se visibiliza a partir del proceso de licitaciones de cuatro represas hidroeléctricas (El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila) que abre el oficialismo por 30 años más, y que dejaría por fuera a los gobiernos de Neuquén y Río Negro. Por eso este miércoles los gobernadores, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, reunieron a sus gabinetes como paso previo a un posible enfrentamiento con el Gobierno nacional que tiene fecha límite el 11 de agosto, cuando expira la última prórroga de las actuales compañías concesionarias.

“Mientras el PIB per cápita nacional se triplicó, el PIB per cápita de la Patagonia se multiplicó por siete” en los últimos 130 años, concluyó la investigación de Fundar. “La Patagonia, que en 1895 tenía un PIB per cápita similar al del NEA, sobrepasó holgadamente a la región pampeana (que tiene un PIB per cápita 10 por ciento superior al promedio) y hoy tiene un PIB per cápita 65 por ciento mayor a la media nacional”, afirmaron.

“El desarrollo y poblamiento de la Patagonia a lo largo del siglo XX, inicialmente como productora de hidrocarburos y luego con el surgimiento de otras actividades (como la minería, la pesca, el turismo, la generación de energía hidroeléctrica o ciertas industrias que contaron con promoción industrial como el aluminio en Chubut o la electrónica en Tierra del Fuego), hicieron que esta región gane protagonismo sostenidamente en el PIB argentino”, sostuvieron.

CABA y las provincias patagónicas son las más ricas del país, utilizando como indicador al PIB per cápita. A su vez, desde Fundar compararon esta medición con la de otros países del mundo en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo. Según esta investigación, este indicador para CABA es similar al de Estados Unidos y alcanza unos 80.000 dólares. Le siguen en el ranking Tierra del Fuego con un PIB per cápita similar al de Emiratos Árabes Unidos, Neuquén al de Alemania y Santa Cruz al de Italia, que supera los 52.000 dólares.

El PIB per cápita de Chubut se asemeja al de Hungría y el de La Pampa al de Rusia, rondando los 40.000 dólares. Santa Fé tiene un PBI per cápita similar al de Uruguay y Córdoba al de Chile, en 28.000 dólares.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires tiene un PIB per cápita similar al de República Dominicana. El de Tucumán es similar al de Ecuador, el de Salta al de Perú, el de Catamarca a Brasil y el de La Rioja a Colombia.

Una aclaración importante que hacen desde Fundar es que “un mismo PIB per cápita entre dos territorios no necesariamente supone una misma calidad de vida, ya que esta también depende de cómo esté distribuida la torta: por ejemplo, Neuquén y Alemania tienen similar PIB per cápita, pero mientras que en Alemania el 10 por ciento más rico de la población gana 8 veces más que el 10 por ciento más pobre, en Neuquén esa brecha es de 18 veces”.

En base al PBI per cápita, CABA es la jurisdicción más rica del país, con un total casi tres veces más grande que el promedio nacional. Le siguen Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz y Chubut. En cambio, un 15 por ciento por debajo del promedio nacional, se encuentra Buenos Aires debido al tamaño de su población básicamente. Y las tres provincias peor posicionadas en este ranking son del NEA: Misiones, Corrientes y Formosa.

Las que más producen

La provincia de Buenos Aires es por lejos la jurisdicción más relevante en el PIB argentino, pero su PIB per cápita se diluye por el gran tamaño de su población. De modo que mirando exclusivamente la riqueza producida en cada territorio, “Buenos Aires y CABA aportan más del 50 por ciento del PIB total de la Argentina”, según el relevamiento de Fundar. Allí se indica que Buenos Aires representa el 32,4 por ciento del PBI total y le sigue CABA, con 20,1 por ciento.

Mientras que ninguna otra provincia llega al 10 por ciento de participación y solamente dos provincias superan el 5 por ciento, que son Córdoba (8 por ciento) y Santa Fe (7,8 por ciento). En conjunto estas cuatro provincias representan más de dos tercios del PIB argentino, y son también las provincias más populosas.

“Es importante tener en cuenta que parte del PIB de CABA es generado por habitantes del conurbano bonaerense que todos los días viajan a la Capital Federal. En parte, esto ayuda a explicar por qué si bien el PIB per cápita porteño es 3,4 veces mayor al bonaerense, la brecha se reduce a 2 cuando miramos los ingresos familiares”, sostienen desde Fundar.

Por último, las tres provincias de menor participación en el PBI total son del Norte Grande y tienen relativamente poca población. Se trata de La Rioja (0,6 por ciento), Formosa (0,6 por ciento) y Catamarca (0,7 por ciento). La investigación de Fundar se realizó en base a Argendata, base de datos del propio centro.