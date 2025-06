El Gobierno de la Ciudad se niega a revisar su decisión de dar de baja las horas de las referentes de los cinco Jardines Comunitarios del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), con quienes mantiene un convenio de cogestión y que fueron despedidas, dejando sin conducción ni coordinación pedagógica a los jardines. La medida pone en riesgo la existencia de estos espacios dedicados a la primera infancia, a los que asisten 100 niñxs de entre 45 días y 3 años. Pese a las presentaciones y reclamos colectivos de familias, educadorxs populares y docentes, la Dirección de inclusión educativa del Ministerio de Educación porteño no quiere dar marcha atrás con la medida que dispusieron Daniela Lisanti y Julieta Noguerol, a cargo del organismo.

“Queremos una educación de calidad para nuestras infancias, y para lograrlo es fundamental contar con el convenio firmado y con docentes que acompañen el proceso educativo y de crianza”, exigen las referentes de los jardines comunitarios populares que integran el Progama Primera Infancia y están presentes en los barrios de Lugano, Bajo Flores, Chacarita, Barracas y Piletones. Cada año, firman un convenio de cogestión con el Gobierno de la Ciudad, que las habilita a acompañar a las infancias y sus familias, pero que esta vez, bajo el argumento de una reorganización, intentan recortar y ajustar. “Expresamos nuestro más enérgico repudio al vaciamiento educativo que se está llevando adelante en los Jardines Comunitarios de La Dignidad del Area Socioeducativa, a través del despido de las referentes. Exigimos la inmediata continuidad de los cargos”, especifica la petición para frenar el cierre de los jardines.

“Estamos intentando defender tanto el cargo como la apertura de los jardines, porque si se cierran no solamente se pierden las vacantes de cien pibes, sino que también quedan a disposición más de veinte docentes de diferentes disciplinas, sumadxs a lxs docentes titulares y suplentes”, explica una de las referentes de los jardines, Marina Verónica Galván.

En 2024 mantuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Educación, y plantearon la necesidad de iniciar el ciclo lectivo 2025 con el convenio firmado, algo que no ocurrió hasta que en junio les comunicaron la baja de esos contratos. “Llegamos a este mes sin convenio porque siempre pusimos como prioridad las vacantes, lxs pibes y las familias”, detalla Marina, que coordina el Jardín Teresa Rodríguez, en Chacarita. “Con esta nueva gestión, parece que no están entendiendo que sin convenio y sin referentes no se pueden dar los jardines, porque nuestro cargo es fundamental.”

Cerca de 100 niñxs de entre 45 días y 3 años y sus familias asisten a estos espacios educativos integradores/ Imagen: La Dignidad





Un ataque a las infancias

Los jardines comunitarios atendidos por el Programa Primera Infancia en las sedes conveniadas con el MPLD, reciben a una población en condiciones de vulnerabilidad social, lo que vuelve todavía más urgente que el Ministerio de Educación revea una disposición desorganizadora de la vida de las familias, a mitad del ciclo lectivo.

“Para las familias, los jardines de La Dignidad son una pieza clave, ya que permiten el cuidado de sus hijxs en un entorno saludable y seguro. Saben que allí van a comer bien, van a vincularse de una manera respetuosa y a tener sus primeras experiencias de amistades”, sostiene la referente. “Es una forma muy hermosa de armar comunidad. Hay familias del barrio que no se conocían y después, a través de la experiencia del jardín pueden encontrarse y pensar juntxs, y armar una propuesta de vida en común.”

¿Y para vos, desde tu experiencia docente y militante, qué significan los jardines comunitarios?

--Una forma de vida y de educación, que me enseñó a considerar las infancias como prioridad, repensando la tarea docente. Desde como hablar a niñxs tan pequeñxs, hasta pensar que se puede prefigurar en nuestra tarea educativa una sociedad mejor.

Junto con sus compañeras cumplen el rol esencial de sostener el vínculo diario con las familias, coordinar los equipos pedagógicos, construir lazos con la comunidad barrial y educativa, y hacer tareas administrativas y de cuidado cotidiano. “Las funciones que en los jardines distritales realizan directora, vicedirectora y secretaria, aquí se hiperconcentran en el trabajo de las referentes”, expone. Son la columna vertebral de este proyecto de educación popular creado hace 22 años, como herramienta de experiencia educativa inclusiva desde las organizaciones sociales comunitarias y como respuesta a un Estado ausente.

“Si el Estado garantizara que hubiese el ciento por ciento de edificios plenos para las infancias, yo diría cerremos, nos mudamos y listo. Pero no sólo eso no sucede, sino que además están cerrando jardines que no van a reabrir”, alerta Marina. “Es dramático, porque va a haber un montón de niñxs que están perdiendo la oportunidad de tener un espacio de cuidados, de educación y de alimentación. Es mucho lo que se está poniendo en juego por la decisión arbitraria de una gestión nefasta, que quiere achicar y reducir sin saber qué. Y sin entender nuestro trabajo-puente de conexión y encuentro, de vincular la institución con el barrio y de abrir puertas de acceso a derechos." Aunque creo que sí lo saben, asiente, "porque entienden perfectamente que esto es un ataque político y es, sobre todo, un ataque a los pibes y a las pibas.”