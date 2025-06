El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio lleva a cabo una investigación sobre la supuesta exigencia de aportes partidarios como condición para mantener la designación en cargos políticos por parte de La Libertad Avanza.

La operatoria fue denunciada por el director de la oficina de la ANSeS en la ciudad de Metán y es contra la diputada nacional Emilia Orozco, el diputado nacional Carlos Zapata y un asesor político.

Aunque el Ministerio Público Fiscal no identificó a las personas investigadas, los nombres de Orozco y Zapata aparecen en un audio que se hizo público hace unos seis días en los que el apoderado del partido Ahora Patria (aliado de LLA), Ricardo Ortega, le reclama al director de la ANSeS en Metán, Cristian Achaval, que no esté cumpliendo con el aporte obligatorio. En el audio también se menciona al parlamentario del Mercosur y empresario sojero negacionista Alfredo Olmedo, pero al parecer, no está comprendido al menos en esta etapa de la investigación, que técnicamente se conoce como "averiguación preliminar".

La novedad de la investigación llega justo cuando Orozco es centro de cuestionamientos por haber sido parte de una comitiva del gobierno libertario que viajó a Dubai. En las redes se viralizaron imágenes de la legisladora salteña y de su grupo de viaje posando en lugares de lujo, como frente al edificio más alto del mundo.

El MPF de Salta precisó que la denuncia penal sobre los aportes obligatorios para LLA fue realizada el 13 de junio, en la Oficina de Orientación y Denuncias de este organismo, y que "motivó el inicio de la averiguación preliminar para determinar la sospecha o no de una conducta penal".

El audio que se difundió inicialmente el 12 de junio, por radio Infinito, sería de una conversación entre el director de la ANSeS de Metán y el apoderado de Ahora Patria. Se escucha que Achaval llama a Ortega y empieza a consultarle sobre el aporte obligatorio, porque el asesor le había mandado mensajes antes sobre esa cuestión.

“Yo ya había hablado con Alfredo (por Olmedo), que me había dado unos meses de gracia”, explica Achaval el motivo por el que no había respondido los mensajes. “Yo estoy cobrando todo”, responde Ortega.

Luego, respondiendo a consultas de Achaval, Ortega explica que el aporte es del "5%. O sea, del 10% bajaron al 5%”, asegura. También asegura que hay un control sobre lo que cobran las personas con cargos políticos: “A mí me mandan todos los recibos de sueldo las chicas y todos cobran muy bien”, asegura.

“La casa no se mantiene sola”, afirma después. De la conversación se desprende que los aportes están destinados a pagar el alquiler del local de LLA y los demás gastos corrientes.

El supuesto recaudador también informa que los aportes se reciben "mayormente" en efectivo en la oficina que tiene como asesor político, pero para el caso de que al aportete se le dificulte llegar hasta la ciudad capital, se pueden hacer transferencias.

La libertaria Emilia Orozco regresó recientemente de un viaje a los Emiratos Árabes como parte de una comitiva de funcionarios nacionales del área de discapacidad y legisladores.

Según informó el portal La Política Online, junto a la subdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad, Romina Núñez, la legisladora porteña Lucía Montenegro y Orozco estaban invitadas a participar en Israel de una actividad sobre "Accesibilidad y tecnologías para personas por discapacidad". Dada la creciente inestabilidad en ese país, no se sabe si pudieron llegar a su destino.

Organizaciones de personas con discapacidad del partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, difundieron cuestionamientos dirigidos sobre todo a Núñez, porque la funcionaria salió de viaje justo en un momento de crisis en el sector debido a las restricciones del gobierno de Javier Milei. Y, sobre todo, porque en las redes sociales se difundieron fotografías de la comitiva, en las que se la ve, entre otros lugares de Dubai, posando frente al edificio Burj Khalifa, considerado el más alto del mundo.