El director de cine y líder de DC Studios, James Gunn, compartió sus reflexiones sobre los problemas que enfrenta Marvel Studios y su exceso de contenido. En una entrevista con Rolling Stone, Gunn señaló que la saturación de estrenos en Marvel fue, sin duda, uno de los factores principales de su reciente declive. Con la experiencia obtenida a través de su trabajo en la saga de Guardianes de la Galaxia, el cineasta busca trazar un camino para el DCU que priorice la calidad sobre la cantidad.

El desgaste causado por la saturación

En los últimos años, Marvel ha lanzado una cantidad abrumadora de películas y series, un ritmo frenético que, según James Gunn, tuvo consecuencias negativas. Tras la adquisición de Disney+, la presión por alimentar la plataforma con contenido llevó al estudio a priorizar el volumen sobre la narrativa. Gunn sugiere que, aunque la intención de contar más historias parecía positiva, los ajustados calendarios de estrenos y los guiones a menudo inacabados comprometieron la calidad. "No es que falte interés en las películas", reflexiona Gunn, "es que ahora se necesita más que solo un gran nombre para atraer al público".

Aplicando lecciones aprendidas al DCU

Consciente de estos errores, James Gunn se compromete a evitar una caída similar en el DCU. El director insiste en que no se iniciará la producción de ninguna película sin un guion completo y sólido. "No vamos a permitirnos comprometer la calidad en función del calendario", afirma. La estrategia de Gunn implica reestructurar la forma en que se desarrolla el DCU, asegurando que las producciones no se conviertan en carreras contra el tiempo. Este nuevo enfoque busca devolver la confianza a los espectadores y garantizar que cada nueva entrega sea cuidadosamente elaborada.

Renovando la confianza en el cine de superhéroes

El reciente cambio de enfoque no solo responde a problemas internos, sino que también refleja una adaptación a la dinámica cambiante del cine moderno. James Gunn ha tomado decisiones firmes, como cancelar proyectos cuyos guiones no cumplían con sus expectativas. Al enfatizar la importancia de tener un guion terminado antes de iniciar cualquier grabación, el director busca revitalizar la percepción del cine de superhéroes, procurando que el público asocie sus títulos con un estándar garantizado de calidad.

Con la nueva película de Superman a punto de estrenarse, el cineasta se prepara para demostrar si sus ideas sobre reducir el volumen y enfatizar guiones bien desarrollados lograrán devolver el brillo al cine de superhéroes.