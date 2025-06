David Tennant, conocido por sus papeles icónicos en Doctor Who y Good Omens, protagonizó un giro inesperado en sus aspiraciones cinematográficas. Durante una reciente participación en una popular convención, el actor reveló uno de sus deseos más añorados: interpretar a Mister Fantástico en la nueva película de Marvel, Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. Sin embargo, el papel codiciado finalmente fue para Pedro Pascal.

El interés de Tennant por el universo Marvel no es reciente. Durante años, el actor ha confesado su deseo de interpretar al brillante científico Reed Richards. "Hace ya tiempo que tenía el ojo puesto en Richards", declaró sin dudar, lamentando que los productores optaran por otro camino.

Tennant hizo esta revelación en un ambiente relajado e íntimo con sus seguidores, quienes esperaban conocer secretos de su carrera. Aunque su tono fue cordial y con buen humor, transmitió un matiz de melancolía por no haber sido seleccionado.

La conexión de Tennant con Marvel

Aunque no consiguió el papel de Reed Richards, David Tennant no es ajeno al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Anteriormente, interpretó al villano Kilgrave en la serie Jessica Jones, lo que creó un vínculo con la productora. En varias ocasiones, Tennant expresó su deseo de ampliar su participación en este universo, algo que hasta ahora no ha logrado en una película.

A pesar de que la elección recayó en Pedro Pascal, Tennant mostró deportividad y respeto hacia el nuevo Mister Fantástico. "Si tenía que ser alguien más, me alegra que sea Pascal", comentó con una sonrisa.

La relación de Tennant con el MCU sigue siendo un amor platónico. Aunque las oportunidades en el cine sean limitadas, él sigue siendo un actor influyente en otros ámbitos.

Pedro Pascal asume un nuevo desafío

Por su parte, Pedro Pascal vive un momento crucial en su carrera. El actor, conocido por su versatilidad, ha expresado su entusiasmo por protagonizar un papel tan significativo como Mister Fantástico. Según declaró en una entrevista, su enfoque para interpretar al personaje se basa en la inteligencia y adaptabilidad del célebre científico.

En otra ocasión, confesó que buscó inspiración en la estructura cerebral de un pulpo para capturar las complejidades del personaje. Este enfoque singular demuestra la dedicación que Pascal imprime en sus roles, una de las razones por las que se ha convertido en una figura indispensable en la industria.

Con el estreno de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos cada vez más cerca, Pascal sigue ganándose el apoyo de los seguidores y cimentando su legado como uno de los actores más valorados de esta época.