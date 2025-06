Desde México a Suiza, la consigna "Cristina Libre" suma cada vez más adhesiones. Este miércoles, más de una docena de regionales de Argentinos Para la Victoria (APV) Provincia 25 --una organización internacional de argentinos nacida durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner-- llevaron adelante intervenciones en el espacio público para sumarse al grito colectivo que rechaza la proscripción de la líder del peronismo . Así, miles de argentinos que residen en el exterior se sumaron a las manifestaciones que tuvieron su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras en Plaza de Mayo cientos de miles de personas se manifestaron en defensa de la dos veces presidenta --quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad--, argentinos en Italia, Austria, Francia, España, Portugal, México, Brasil, Colombia, Uruguay, Alemania, Bélgica y Estados Unidos visibilizaron el reclamo a nivel internacional.

Candelaria Luque, profesora de historia argentina radicada en México hace 10 años, detalló en diálogo con Página|12 que el objetivo de su militancia en APV es, como pidió Cristina, "hacer un trabajo político continuo, no militar solamente para las elecciones, sino volver a ser militantes políticos de forma constante".



En México, la conformación de la militancia dentro de APV es variopinta: forman parte de la organización exiliados por la última dictadura cívico-militar, exiliados económicos de la crisis de comienzos de los 2000 y jóvenes que buscan nuevas oportunidades para sus carreras profesionales.

En esta oportunidad, la cita fue en Ciudad de México , puntualmente en la puerta del Consulado Argentino, que está ubicado a pocos metros del centro neurálgico donde ocurren la mayoría de las protestas en el país azteca.

En la concentración, los manifestantes corearon canciones para reclamar la pronta libertad de Cristina, denunciaron la persecución judicial y política, y leyeron un texto emotivo titulado "Mirá cómo temblamos", en referencia a la frase pronunciada por la titular del Partido Justicialista (PJ) en un acto celebrado en Corrientes, a comienzos de junio.

Estamos lejos, pero no ausentes. Somos argentinas y argentinos en el exterior que no nos callamos, que no olvidamos, que no aceptamos el desprecio por nuestra historia ni el odio como política de Estado.

(...)

Mirá cómo temblamos… de memoria, de dignidad y de esperanza.