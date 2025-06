Benjamin Bosch no jugará en Newell’s. Los leprosos hicieron una propuesta que no satisfizo a Vélez y el jugador fue cedido a préstamo a Montevideo City Torque. En tanto que Luca Sosa, quien llegó al parque Independencia hace seis meses, volverá a Barcelona de Guayaquil. El defensor jugó muy poco y la situación económica de los rojinegros facilitará su retorno a Ecuador. La dirigencia leprosa está abocada a vender a algún jugador pero no tiene oferta por ninguno y la situación es preocupante. Por Mateo Silvetti un grupo inversión tiene prioridad de compra hasta fin de mes. De no hacer uso, como se espera, la directiva intentará negociar al delantero el mes que viene por una cifra menor a los cinco millones de dólares por su urgencia económica. Cristian Fabbiani espera por más refuerzos pero las negociaciones están frenadas hasta que el club se haga de fondos.