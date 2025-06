Barbie Ferreira es la It-girl post-internet por excelencia, todo un fenómeno de la Generación Z. Antes de saltar al estrellato en el desenfrenado drama adolescente de HBO Max Euphoria, ya había sido nombrada una de las adolescentes más influyentes de 2016 por la revista Time, junto con la gimnasta Simone Biles y la actriz de Game of Thrones Maisie Williams.

Su impresionante carrera como modelo para marcas de moda de lujo la convirtió en una defensora de la positividad corporal y, de paso, en un modelo a seguir para las niñas. A los 19 años, había conquistado la fama en Internet gracias a su cuenta de Tumblr de estilo grunge y viral, repleta de autorretratos tomados en su sofá, con los labios pintados de morado oscuro y un anillo de plata entre las fosas nasales. Convertirse en una revelación en el drama de instituto más de moda desde Skins parecía estar escrito en las estrellas.

Como Kat Hernández de Euphoria -amiga de la bomba del instituto Maddy Pérez de Alexa Demie- Ferreira transmitió un naturalismo sorprendente como la audaz pero frágil adolescente que se reinventa a sí misma como dominatrix de Internet. Luego interpretó a la compañera de la inmaculada reina del baile Veronica Clarke de Haley Lu Richardson en la película sobre el aborto Unpregnant (2020). El problema era, sin embargo, que Ferreira era tan cautivadora como la "misteriosa mejor amiga gótica" que Hollywood no la veía como otra cosa. Desde que abandonó Euphoria en medio de una bruma de polémica en 2022, ha estado rechazando ofertas para interpretar una versión regurgitada de ese personaje secundario.

"Me enviaban muchas cosas que eran repetitivas en ese sentido", dice Ferreira desde un sofá color pistacho de Los Ángeles, con su gato dándole zarpazos en el regazo. Hace unos años, tuve un momento en mi carrera en el que me dije: 'OK... En Hollywood, a la gente le falta un poco de creatividad a la hora de hacer castings.' Para mí, eso no es emocionante".

Hoy está decididamente poco gótica, con una blusa amarilla como la manteca, un maquillaje sutil y su melena morena Euphoria crecida por encima de los hombros, mientras conversa desde su soleado salón. Su nueva lista de requisitos imprescindibles para un papel de actriz, dice, incluye "profundidad, matices y complicaciones", preferiblemente una historia "que ponga en primer plano a los bichos raros". Y no debe -repito, no debe- parecerse a nada que haya hecho antes.

El resultado de que Ferreira se haya alejado de ese estereotipo es su nueva y saludable película, Bob Trevino Likes It (Un mejor papá, disponible en Prime Video), una de las tres películas independientes que ha filmado desde que abandonó el mundo de la droga de Euphoria. Interpreta a Lily, una cuidadora interna de 25 años que entabla una amistad platónica con un hombre mayor, Bob Trevino (interpretado por un encantador John Leguizamo). Ambos conectan por Facebook mientras Lily intenta localizar a su padre, que la maltrata emocionalmente (interpretado por French Stewart) y que casualmente se llama igual que él, Robert Trevino. Él ha cortado relaciones con su hija durante uno de sus ataques de ira.

La interpretación de Ferreira está impregnada de tan complejas capas de dolor que las emociones que retrata se sienten totalmente sinceras. El Bob de Leguizamo, que tiene sus propios problemas de soledad, se convierte en el padre sustituto no oficial de Lily y le muestra cómo puede ser y sentirse el amor paternal. Es una película indeleblemente conmovedora.

El distanciamiento de Ferreira de su propio padre, desde los siete años, es lo que la atrajo al guión de Tracie Laymon. "Han sido 21 años de mi vida en los que no he tenido a mi padre", dice. "Y es un dolor que nunca expreso. Es algo que simplemente he aceptado". Este papel, pues, le ha permitido dirigirse a su niña interior. "Pude expresar emociones que nunca antes había expresado públicamente. No hay nada salaz en la película; se trata más bien de la verdad, que es sentirse sola y tener problemas de abandono, y lo que eso significa para alguien, de la forma más real posible."

En un extraño momento en el que la vida imita al arte, Ferreira encontró figuras paternalistas tanto en Leguizamo como en Stewart durante el rodaje de la película. "Recibir amor paternal de hombres que no son mi padre siempre me parece tan inusual, y eso es lo que lo hizo perfectamente incómodo y extraño", dice. Ferreira se preguntaba durante el proceso: "¿Me lo merezco? ¿Puedo tener esto?'... Realmente fingí que no había tenido una figura paterna durante la mayor parte de mi vida. Y creo que era mi forma de protegerme".

En las primeras proyecciones de la película, le sorprendió hasta qué punto la relación de Lily con su padre caló en el público. "Te sorprendería", dice. "Gente que conozco desde hace años y que no tenía ni idea de que les afectara tanto... me cuentan todos sus secretos familiares. Todos tenemos problemas con nuestros padres, es una locura, literalmente todos".

Nacida como Barbara Linhares Ferreira en East Harlem, Nueva York, la actriz fue criada por su madre soltera, su tía y su abuela en Queens, y más tarde en Nueva Jersey. Ferreira asistió a clases de arte dramático en el Boys & Girls Club de Queens y se enganchó al instante. A los 16 años, mientras no iba al colegio por gripe, se hizo fotos y las envió al equipo de casting de la desaparecida marca de moda American Apparel, con el único objetivo de crear una plataforma para su futura carrera como actriz.

"Era una adolescente angustiada en la habitación de casa de mi madre", cuenta. "Nunca pensé en ser modelo. Tenía muchas ganas de ser actriz. No tenía padres en la industria. Quería encontrar la manera de conseguirlo, fuera como fuera... Estás en un mar de gente que lo desea tanto como vos".

En su biografía en la web de American Apparel, Ferreira dejó claros sus objetivos desde el primer día: "Me llamo Bárbara y quiero ser actriz". Posar para las cámaras siempre fue un billete de entrada a la interpretación, pero admite que fue "absorbida" por el mundo de la moda antes de Euphoria, mientras trabajaba como modelo de curvas prominentes para marcas de lujo como Louis Vuitton, Chanel y American Eagle. "Aprendí mucho sobre mí misma", dice. "Yo era sólo una niña. Y de repente, con 18 años, volando a Alemania y Londres todo el tiempo. Era mucho trabajo. Una parte era un poco glamorosa; me parecía cool viajar por el mundo".

Ferreira quiere subir el nivel de su actuación en el futuro, y no le importa el sueldo de Hollywood. "En los dos últimos años me he marcado como prioridad hacer sólo proyectos en los que esté involucrada y que tengan sentido para mí como actriz, no como una celebridad entre comillas ni como nada entre comillas".

Los trabajos que acepta, por tanto, son a largo plazo. "No siempre es la serie más sexy de un trillón de dólares a la que digo que sí. No sé si alguien lo sabe, pero no es lucrativo trabajar en el cine independiente". Sus palabras destilan sarcasmo. "Es por amor a ello. Tomo estas decisiones por mí y por mi oficio más que por otra cosa".

Ferreira es una narradora natural, cálida y efusiva, con su ronco acento neoyorquino bailando entre octavas. Se detiene a menudo para disciplinar a los numerosos residentes peludos que se empeñan en interrumpir nuestra conversación. Hay un perro llamado Cowboy que corretea por el salón. También está el gato sin pelo, Morty, que causa estragos similares. "No te bebas mi agua", le dice en voz baja, como si estuviera regañando a un niño por comer algo que no debe. "¡Cowboy!", le grita. "Por esto odio hacer entrevistas en casa, porque tengo un zoo. Espero que esto no se desvíe completamente por todos los animales gritándose unos a otros".

A pesar del jaleo que se desarrolla en la pantalla de Zoom, Ferreira parece estar en paz con el momento de su carrera. Y no sorprende, dado cómo se desarrolló Euphoria. Cuando la respuesta de Estados Unidos a Skins -más hedonista, más nihilista, más hermosa- se estrenó ante millones de espectadores en 2019, Ferreira impresionó inmediatamente a los telespectadores. Millones vieron cómo Kat -una virginal anónima escritora de fan-fiction que elabora obscenidades virales sobre un pseudo-miembro de One Direction llamado "Larry Stylinson"- reaparecía como una camgirl hecha y derecha. Su historia abordó muchos de los grandes temas de Euphoria: abuso sexual, problemas de imagen corporal y acoso escolar. Pasaron muchas cosas.

Sin embargo, en la segunda temporada la historia de Kat era prácticamente inexistente. Cuando se supo que no continuaría en la tercera temporada, circularon rumores de que había abandonado el set mientras se peleaba con el creador de la serie, Sam Levinson, que se ha enfrentado al oprobio por lo que algunos consideran el uso gratuito de la desnudez en la serie y su glamorización del abuso de drogas entre los adolescentes. Varias actrices de Euphoria, entre ellas Sydney Sweeney en una entrevista con The Independent, han revelado que pidieron al director de la serie que redujera las escenas de desnudos innecesarios durante el rodaje.

No ayudó mucho que la inquietante serie de Levinson The Idol (2023), protagonizada por Lily-Rose Depp en el papel de una vulnerable estrella del pop atraída a una secta por el dueño de un club nocturno (interpretado por el músico The Weeknd), también se viera envuelta en la polémica. Tras el misterioso abandono de la directora Amy Seimetz durante la producción, surgieron quejas de tortura pornográfica y cambios en el argumento. Ferreira ha negado cualquier desacuerdo con Levinson, o haber abandonado el rodaje, diciendo que su decisión de dejar Euphoria fue mutua. En el podcast Armchair Expert de 2023, Ferreira explicó que se había ido porque la historia de Kat no había avanzado en la dirección que ella quería, y que ya no quería interpretar a "la mejor amiga gorda".

Cuando a los 22 años Ferreira se convirtió en una estrella de la serie, declaró a The New York Times que se veía reflejada en Kat "en todos los sentidos". Sin embargo, a medida que avanzaba la segunda temporada, mantener ese sentimiento se hizo más difícil.

"En la primera temporada, era muy consciente del personaje y de hacia dónde iba la historia", dice ahora. "La segunda temporada fue un poco más difícil para mí porque no tenía tanto contexto ni tanto argumento. Es difícil hacer que parezca real y creíble. Hubo un par de veces en las que me esforcé al máximo, y espero que fuera más o menos bien, pero ya sabés, como actor, es como si te dieran...". Se detiene. "Tenés que seguir la corriente de lo que está pasando. Fue una experiencia diferente en la primera y en la segunda temporada".

Sin embargo, Ferreira lleva a Kat en el corazón. "Pasé mucho tiempo de mi vida vertiendo todo este amor y detalle en ella", me dice. "Ella era el producto de todo lo que he hecho. Kat era algo así como la tesis de lo que aprendí en mi adolescencia, y de lo que creo que es realmente la Generación Z."

Las estrellas restantes de Euphoria -Zendaya, Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer- están rodando actualmente una tercera temporada. Sin embargo, Ferreira aún desconoce cómo se abordará la ausencia de Kat cuando se estrene el año que viene (de momento, lo único que se sabe es que habrá un salto en el tiempo). ¿Se pregunta por el futuro de la trama de Kat?

Ferreira como Kat en Euphoria.

"Pienso en ello todo el tiempo", dice. "Kat podría ir por muchos caminos. Tengo curiosidad por ver dónde acaba, si es que acaba siendo mencionada. Espero que sea algo bueno... Estaré atenta con todos los demás", se encoge de hombros. Quizá Kat se haya mudado a otro estado, me pregunto. Quizá tenga familia. ¿O podrían los guionistas -estoy bromeando- matarla, por ejemplo, en un accidente de coche cualquiera? "Dios mío, espero que no. Si me matan, me quedaría en plan, ¿cómo...?", aúlla Ferreira. "Así que es como Samantha en Just Like That... Está en Londres. Vive su mejor vida. Nadie necesita saber ningún detalle". Un mensaje aparece en la pantalla pidiéndome que me aleje del tema.

Con Euphoria a sus espaldas, Ferreira debutó en Broadway el año pasado como la drogadicta en recuperación Loren Montgomery en la obra de Leslye Headland Cult of Love. También ha conseguido un papel protagonista y un crédito como productora en la próxima comedia ambientada en Montreal Mile End Kicks, en la que interpreta a una periodista musical de 24 años. Luego están las dos películas de terror indie: House of Spoils (estrenada en 2024) y un reboot del éxito de culto de bajo presupuesto de 1978 Faces of Death, que también contará con Charli xcx.

Dedicarse a proyectos independientes ha permitido a Ferreira trabajar más estrechamente con los equipos, tener una mayor aportación creativa y, lo que es más importante, dirigir su primera película. Pero también ha aprendido a hablar por sí misma en el set. "Creo que se me da bien defenderme, pero luego me encuentro en situaciones en las que me pregunto por qué no dije nada. Y me pasa todos los días", dice. "Es muy difícil defenderte constantemente, sobre todo siendo una actriz joven. Realmente tenés que luchar por el respeto que merecés. Incluso el mínimo respeto. He aprendido a defenderme sin dejar de ser concisa y directa, sin irritar a nadie".

Las mujeres de la industria del cine se enfrentan a la interminable batalla de querer ser directas, pero no tanto como para ser tachadas de divas. No lo mencionamos específicamente, pero me imagino que a cualquier actriz le daría pavor que el rumor de que "se ha marchado" fuera asociado a su nombre. "El miedo a ser una jodida está siempre en el fondo de nuestras cabezas como mujeres", dice Ferreira. "A la gente se la etiqueta de diva todo el tiempo. No creo que esté en el nivel de mi carrera en el que pueda comportarme como una diva, pero espero no tener que ser nunca una diva, y no creo que lo sea. Pero, ya sabés, es una cosa que se malinterpreta mucho".

¿Y cuál es su estrella del norte? "Las Cate Blanchetts del mundo, las Tilda Swintons y las Gena Rowlands. Son mujeres increíblemente vulnerables que te conmueven, aunque quizá sea una película que no hace billones de dólares en taquilla. Eso es lo que me interesa".

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.