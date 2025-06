No parece casual que la exposición que Martín Churba presenta en la galería Herlitzka & Co se llame “Mutación”. Entre tantas mutaciones de su existencia, Churba fue metamorfoseando desde lo que presuponía una vida solitaria hasta una relación amorosa estable que ya lleva un cuarto de siglo -consolidada vía matrimonio en 2011- con su esposo, el artista arquitecto Mauro Bernardini, un hijo, Alexis, y una familia ensamblada con la madre y las hermanas de Alexis y algunos tantos perros. Desde una formación en publicidad y diseño gráfico hasta una pasión por lo textil que lo llevó a intervenir telas de una forma original y lúdica y a la conformación de "TrosmanChurba" con Jéssica Trosman y "Tramando", sendas empresas que posicionaron sus diseños de ropa en lo más encumbrado de la moda internacional y que le valieron tres Konex, incluido uno de Platino.

En una nueva “Mutación”, Martín Churba desliga a lo textil del diseño de indumentaria y lo transforma en obra de arte autónoma. Para ello, utiliza materiales descartados, todo aquello que parece desechado por el utilitario sistema capitalista, lo eleva a categoría artística y le otorga nuevas significaciones conceptuales y estéticas. Así, por ejemplo, una serie de maples de huevo devienen, mutan en formas abstractas, en obras de arte con reminiscencias sirias y árabes que ponen en juego sus afectos al evocar, por ejemplo, a sus abuelos sirios.

Y hay algo que perdura en su obra: la apuesta por el colectivo, el lema oesterheldiano de que nadie se salva solo. Por ello, su colaboración en en colectivo Tsufwlej con la artista textil wichi Fidela Flores y con la artista y curadora Candelaria Aaset. Y por ello, “Mutación” se presenta en paralelo con la exposición “Memorias cifradas” de la artista chilena Francisca Rojas que pone en diálogo a los quipus, antiguos dispositivos andinos de registro de información, con la tecnología digital actual. Así, la memoria ancestral se revaloriza y se resignifica en el presente.

¿Cuáles fueron los tópicos que perduran en tu obra en torno a los textiles como diseñador de moda y como artista plástico autónomo?

-Por un lado, está el trazo expresado sobre los textiles, el gesto pictórico que a mí me habita desde siempre. Los que me conocen como diseñador, a lo largo de mi carrera expresada en más de cuarenta colecciones, además de una intención o una intencionada búsqueda sobre la superficie, se encontraron cada tanto con una gestualidad pictórica. Que se puede llamar pincelada, trazo, arrastre, huella. Eso marco siempre mi identidad. Está presente en los textiles que flotan en el espacio en blanco y negro y que tienen algunos arrebatos de color. Pero que, sobre todo, están presentes y están duplicados en la métrica de la monocopia espejada. Siento que es una innovación en sí misma en las artes plásticas y el grabado. Es mi rasgo personal. Por otro lado, el otro costado recurrente que tiene mi trabajo que es la capacidad de piel, la textura.

¿Cómo se manifiesta esa capacidad de piel ahora que no diseñás ropa y por lo tanto, en principio, el cuerpo no está presente?

-Se manifiesta, por ejemplo, en esa piel del maple de huevos, en el cartón que se supone que es una topografía, un paisaje de agudos y elevados. De cavidades y de todo lo que implica ese cartón que sube y baja para llevar, para almacenar y para transportar uno de los objetos más difíciles por su fragilidad. Esa riqueza de material que es generalmente descartada, que se encuentra en tachos de basura y a mí me parece una invitación formidable, fabulosa, espectacular para la textura. Están achatadas, están conformadas nuevamente como un plano. Hay un plano que se vuelve volumen, así como la pulpa de celulosa que está en estado líquido antes de formarse el maple.

¿Qué otras lecturas habilitan esos maples de huevo intervenidos y exhibidos como obras de arte?

-Hace años que vengo mirando lugares donde la gente dice que eso no sirve más, que está en tachos de basura, mirando con otros ojos, con ojos hambrientos de materialidad y eso no es un tema menor en la era de la desmaterialización La materialidad de la obra, el soporte de la obra de arte, la materialidad que soporta la obra de arte, todo eso me conmueve, interpela y convoca en este momento del mundo. Por un lado, yo levanto algo que está tirado en el piso, que está en un tacho de basura, que nadie mira y lo exhibo en una galería de arte, con lo cual el maple encuentra un valor diferente. Ahí hay una magia, una alquimia, una mutación que puede hablar de ese momento en que la gente empieza a desear algo que rechazó dos segundos antes. Eso me parece una experiencia valiosa, en un momento en que pocas cosas nos conmueven o parece que los humanos nos vamos frisando de a poco como algunos huevos. Por otro lado, por momentos el maple parece un mosaico sirio, árabe, moro. Y eso me remite a las raíces de mis abuelos sirios, a las afectividades impresas en la sangre y los recuerdos de infancia, a la tradición mesopotámica y a la escritura árabe impresa en una memoria histórica, más social.

¿Qué importancia social le das a esa idea de materialidad?

-Hay una tendencia a la deshumanización que se expresa en la falta de contacto físico entre humanos, en la falta de materialidad de los cuerpos y de las relaciones humanas cuando todo tiende a la virtualidad. Tecnología mediante todo tiende a deshumanizarse y el humano, por su propia naturaleza, tiende a humanizarse para no desaparecer como especie. Es una alerta enorme. La tendencia humana es al contacto.

¿Qué diferencias sentís y que te llevaron desde el diseño de indumentaria al arte plástico?

-Hoy me siento más liberado porque no tengo que estar asociado a un uso. El arte es y se crea para que exista nada más, no tiene que cumplir una función, no tiene que acompañar a un cuerpo. Puede ser liviano, pesado o frágil como el papel, como los maples que son celulosa y todo sigue funcionando porque el arte te propone una estancia distinta de la materialidad. Pueden ser artes efímeras que no es el caso. Todo eso me divierte sobre todo viniendo de la función, de la moda, que, por más libre que me la tomé siempre tenía el condicionamiento del uso.

La exposición es muy lúdica, permite jugar con el arte textil, verlo desde diferentes ángulos. ¿Qué lugar ocupa el juego en tu obra?

-La idea de juego siempre estuvo presente. Lo puedo ejemplificar en diferentes momentos de mi obra, como hace años, cuando diseñé indumentaria deportiva, particulares camisetas de la selección argentina de fútbol en diálogo con la cultura japonesa. Más allá de las pasiones agresivas que desata, el fútbol es un juego, un espacio donde el ser humano cede a lo lúdico y, en ese sentido, puede evolucionar y llegar a convertirse en lenguaje universal pacifista. Por otra parte, el fútbol es identidad colectiva, otra idea presente en cada uno de mis proyectos.

¿Cómo se manifestó y se manifiesta esa idea de identidad colectiva?

-En mis vínculos con las organizaciones sociales, con la Juanita, con los piqueteros. Hubo un montón de instancias para reflexionar sobre lo colectivo. Hoy se manifiesta en mi trabajo en colaboración en el colectivo Tsufwlej con la artista textil wichi Fidela Flores y con la artista y curadora Candelaria Aaset. Con ellas aparece la idea de Pachamama que le aporta Fidela con su saber ancestral del tejido y Candelaria con su gestión desde el territorio metiendo la mano entre los mundos del arte, el diseño, la artesanía, el arte originario y contemporáneo. Tsufwlej remite a abrazarnos porque significa enlace o lazo. Abrazarnos en esa posibilidad de conformar un colectivo asimétrico, atípico, amorfo y con todas esas características flexibles que nos van a exigir los tiempos futuros. Flexibilidad para el encuentro con u otro que no es como yo. Hay que hacer el esfuerzo por disolver la individualidad y crear una identidad colectiva, conjunta.

Hace tres días fue el día del padre. Siempre me conmovió el encuentro con tu hijo y la relación con el libro de Marguerite Yourcenar

-Sí, hace unos años yo había leído la novela “Alexis o el tratado del inútil combate” que es una larga carta donde un hombre le confiesa a su esposa que es gay, que ama a los varones. En ese momento tuve una epifanía. Entonces le dije a Mauro que si en algún momento teníamos un hijo le iba a poner Alexis de nombre. Eso lo dije en épocas en que tener un hijo no parecía una posibilidad para mí, donde no le veía mucha chance a la posibilidad de imaginarlo, pensarlo o gestarlo. Sin embargo, hace más de una década vamos a un asado con amigos y nos encontramos con Sandy y un bebé que se llamaba Alexis. Hoy es nuestro hijo adolescente.

¿Cómo está presente la sexualidad en tu obra?

-La familia se mete en la obra como se mete la sexualidad y se mete todo. La sexualidad en sentido amplio, no solo las formas de expresar el erotismo físico, sino también las afectividades. La sexualidad se juega en todo lo que uno hace, escribió una vez Roland Barthes. En mi caso, la sexualidad fue un proceso de libertad que me llevó muchos años, yo salí del clóset con mi mamá a los veintiocho años cuando lo conocí a Mauro. También fue un proceso de exhibicionismo en el sentido de que había que mostrarse de alguna manera porque en esa época eso era lo revolucionario, no esconderse. Lo hice a través de esa posibilidad de tatuajes que te da el hecho de imprimir, dibujar, marcar un textil lúcido sobre el cuerpo. Cuando lo apoyás sobre el cuerpo es cómo que no te cubre, sino que te agrega una capa, un trazo. Ese trazo que se apoya en el cuerpo, pero a la vez permite ver el cuerpo es como mi manera de ver la vida hoy. Yo hoy no quiero solucionar el problema de cubrirse a nadie. Ya he vestido a mucha gente. Ahora quiero ver los cuerpos libres y despojados de esa necesidad de ocultarse. Mi obra muestra un cuerpo ausente que, cuando esta ausente en el trabajo, cuando esta ausente como metáfora de creación, está presente como deseo, como fantasía. Y así estoy: deseando una vida sexual, deseando seguir deseando, deseando que la sexualidad con el correr del tiempo siga sorprendiéndome y que me encuentre siempre buscándola, buscando nuevas formas de expresión.

“Mutación” de Martín Churba y “Memorias cifradas” de Francisca Rojas. Desde el 28 de mayo hasta el 23 de julio de lunes a viernes en Galería Herlitzka & Co. Libertad 1630 (CABA)