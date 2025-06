La Cámara de Apelaciones porteña ratificó el fallo de primera instancia que suspendió la eliminación de la ciclovía de la calle Tucumán. Se trata de la primera ciclovía que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) había empezado a remover a fines el año pasado en el marco de lo que definían como un plan para "mejorar y poner en valor" la red de ciclovías y bicisendas que incluiría también el ensanchamiento de algunas de sus trazas. Las organizaciones vecinales y de ciclistas ya habían logrado en la Justicia una primera medida cautelar para frenar la remoción, y ahora consiguieron la ratificación de la Cámara.

Aunque la idea de quitar algunas trazas de bicisendas y ciclovías para priorizar otras comenzó a circular en el Gobierno porteño a principios de 2024, recién en diciembre del año pasado la cuestión había empezado a ponerse en práctica. Fue con el inicio de la eliminación de la traza de Tucumán, que une Almagro, Balvanera y San Nicolás con una ciclovía de 4 kilómetros de largo. Las obras empezaron en dos cuadras de la calle a la altura del 1400 al 1600, pero pocos días después llegó la resolución del juez Guillermo Scheibler, que dispuso "la inmediata paralización de las obras de remoción" a través de una medida cautelar definida tras diversos amparos presentados por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Asociación Civil Movilidad Activa, entre otras organizaciones.

La cuestión se mantuvo frenada gracias a la cautelar, que ahora recibió un nuevo espaldarazo con la ratificación de la Sala N° de la Cámara porteña en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, integrada por los jueces Carlos Francisco Balbín, Pablo César Mántaras y Fabiana Haydee Schafrik. La decisión fue por mayoría, con la disidencia parcial de Schafrik. El fallo rechaza las apelaciones del GCBA y confirma la cautelar al señalar que, de removerse la ciclovía, existe el peligro de "una situación fáctica de vulneración de los derechos invocados de muy difícil o imposible reparación ulterior".

Uno de los principales argumentos dados por el gobierno porteño en el expediente --y que también había brindado en explicaciones públicas sobre el tema--, es que la ciclovía de Tucumán se habría vuelto "redundante" en relación a otras trazas paralelas con las que tiene "superposición funcional", como las de las avenidas Córdoba y Corrientes, inauguradas en 2020.

En el fallo se responde a esto, sin embargo, que "las estadísticas referidas a la cantidad de usuarios de la ciclovía Tucumán no permitirían, en este estado del proceso, tener certeza respecto de que aquella resultaría 'redundante'". Las estadísticas incorporadas en la resolución indican que, aunque por debajo de las otras dos, la ciclovía de Tucumán contaba al año 2024 con una buena cantidad de recorridos, con 1.289 viajes diarios de ciclistas en ambos sentidos. La de Córdoba alcanzaba 1.815 en sentido oeste y la de Corrientes 2.829 en sentido este.

Los jueces de la mayoría indicaron así que no sólo no existe una diferencia "considerablemente distante" entre los usuarios de las vías, particularmente en relación con Córdoba, sino que los informes presentados por el Gobierno "no exponen cómo incidiría sobre los ejes Corrientes y Córdoba que se sumaran los viajes que actualmente se efectúan a través de la ciclovía Tucumán". Para los camaristas, la remoción podría implicar "un aumento significativo de usufructuarios sin que se hubieran adjuntado pruebas que, al menos provisionalmente, acreditaran el resguardo de la seguridad y/o rápida circulación de los ciclistas".

Desde el ODC celebraron la decisión y señalaron que "la sentencia delimita con claridad el marco normativo que impide dar marcha atrás en los avances logrados en materia de movilidad sostenible". Su titular, el abogado Jonatan Baldiviezo, agregó que "la eliminación de esta infraestructura ciclista no solo vulnera el derecho a la movilidad de miles de personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte, sino que también atenta contra el derecho a un ambiente sano". "Las ciclovías son herramientas fundamentales para promover el transporte activo, reducir la congestión vehicular y disminuir la contaminación atmosférica", sostuvo.

Además de eliminar la traza de Tucumán por considerarla "redundante", el plan del GCBA en torno a las ciclovías y bicisendas incluía también ampliaciones de otros sectores, como el que se ya se realizó en la ciclovía de Billinghurst, que se ensanchó 50 centímetros en el sus cerca de 1,3 kilómetros de traza, mientras que en los últimos días se inició el ensanche de la traza de la calle Gorriti entre Serrano y Mario Bravo.