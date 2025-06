El candidato progresista Zohran Mamdani es el virtual ganador de las primarias del Partido Demócrata a la Alcaldía de Nueva York, resultado sorpresivo al vencer con claridad al que hasta hace unos días era el claro favorito, el exgobernador estatal Andrew Cuomo.

Con más del 90% del voto escrutado, Mamdani tiene el 43% del apoyo de los demócratas, seguido por Cuomo con un 36%, y en tercer lugar el contralor Brad Lander, con el 11%. Este último ya ha dado su respaldo a la candidatura de Mamdani, con un mensaje en el que afirma: "Enviaremos a Cuomo de nuevo a los suburbios". Aunque el candidato progresista no haya logrado el 50% que daría por resuelta la elección según las reglas de las primarias, Cuomo parece haber tirado la toalla tras declarar que "fue la noche" de Mamdani y que fue un rival que merecía ganarla.

Mamdani, de 33 años, es un legislador estatal con una corta trayectoria política que representa el ala izquierdista del Partido Demócrata. Ha recibido el respaldo de figuras progresistas del Congreso nacional como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, y goza de una notable popularidad entre los jóvenes, que ven a Cuomo como un representante del "establishment". Cuomo, de 67 años, y que intentaba resucitar una dilatada carrera política, tras dimitir como gobernador en 2021 por un escándalo de acoso sexual, contó con el respaldo del expresidente Bill Clinton y del exalcalde y magnate Michael Bloomberg.

El siguiente paso para Mamdani es esperar hasta noviembre para ver si el partido entero le da su apoyo o si prefiere inclinarse, por ejemplo, ir por el actual alcalde Eric Adams, que concurrirá esta vez como independiente y que representa mejor ese Partido Demócrata más cercano a las élites que a las clases populares.

El voto latino

Los ciudadanos latinos apoyaron Mamdani, de acuerdo con un sondeo del diario New York Times. Según el relevamiento, el 47,4% de los neoyorquinos que viven en zonas de mayoría hispana eligieron en las urnas como primera opción a Mamdani, mientras que el 41,5% de esa misma población votó por Cuomo. Los latinos representan el 28,3% de la población de la ciudad de Nueva York, según el Censo de 2020.

El sondeo del diario estadounidense se centra en los votos donde predomina la población hispana, como El Bronx --donde los latinos constituyen el 55% de la población-- y Queens --donde los hispanos representan al 33 %, por ejemplo--. En su campaña, Mamdani apostó por mensajes en español y no dudó en hacer spots para las redes sociales de varios minutos en ese idioma, en los que sin tener una pronunciación o una sintaxis perfecta, conseguía trasmitir sus ideas principales con un aire fresco y desenvuelto.

Sus propuestas también han priorizado temas que resuenan con las comunidades latinas: protección de alquileres de bajo coste, transporte gratuito, guarderías públicas y rebajar los precios de los alimentos. Además, Mamdani contó con el respaldo de un peso pesado para la comunidad latina, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que representa un distrito con un 52,4% de población hispana que incluye la zona este del Bronx y parte del centro-norte de Queens. Otras figuras políticas latinas de Nueva York, como la congresista Nydia Velázquez y el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, también hicieron anuncios en español respaldando al joven candidato.

Musulmán y socialista

Mamdani es el primer musulmán y declarado socialista que tiene en la mano el mando de la ciudad más grande de Estados Unidos y capital financiera del país. Este legislador pasó parte de su infancia en Sudáfrica, pero a la edad de siete años su familia se mudó a Nueva York, donde ha vivido su infancia y juventud. Es hijo de la cineasta india-ameriana Mira Nair (conocida por la película "La boda del monzón") y del profesor universitario Mahmood Mamdani. Hizo la secundaria en la conocida Escuela de Ciencias del Bronx (pública) y luego cursó Estudos Africanos en la Universidad de Bowdoin en Maine. Ya entonces fundó una rama de los "Estudiantes por la justicia en Palestina", un compromiso con la causa palestina que se hizo más patente durante la guerra en la Franja de Gaza.

Precisamente su defensa de la causa palestina le ha valido ser tildado como "antisemita" en los medios más derechistas de Nueva York y hasta dentro del mismo Partido Demócrata, en una ciudad tan sensible con la defensa de Israel dada la importancia numérica y económica de su población judía. Mamdani siempre ha pedido no confundir el antisemitismo con las críticas legítimas a Israel, una idea que --junto a otras propuestas suyas-- ha impactado en una población joven que salió a manifestarse contra la guerra de Gaza en las universidades y en las calles, con una intensidad que no se veía desde la guerra de Vietnam.

Han tratado de atacar a Mamdani también con argumentos raciales, criticando su escasa conexión con la población negra de la ciudad, algo que él mismo reconoció, pero alegó que si había una población neoyorquina desconocida y que él representaba como ningún otro, era las comunidades de origen asiático, cada vez más abundantes y movilizadas.

Que Mamdani iba ganando popularidad en los tres últimos meses se puso de manifiesto cuando Cuomo, que daba por segura su propia victoria, empezó a encargar abundantes anuncios pagados en paneles callejeros, medios de comunicación y hasta YouTube con unos mensajes centrados obsesivamente en atacar al joven legislador como un extremista que llevaría a la ciudad a la bancarrota. Mamdani, sin caer en los ataques personales, prefirió subrayar sus diferencias con Cuomo en su estilo de vida, recordando que vivía en un pequeño departamento del popular barrio de Queens y que utiliza a diario el transporte público o la bicicleta.