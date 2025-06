El conflicto entre Rubén "Cacho" Deicas y el resto de los integrantes de Los Palmeras entró en instancia de aclarar la situación ante la opinión pública. Deicas alega que fue separado del grupo, cosa que sus ahora excompañeros ratificaron en las últimas horas.

El martes, el cantante se había manifestado en las redes sociales. "En el mes de mayo, con aval médico, me presenté a ensayar en los estudios de la productora para lo que sería mi regreso en el Movistar Arena. Solamente acudió Adrian Forni a dicha presentación". Deicas había sufrido un ACV este verano.

Según el músico, "desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas". Afirmó que rechazó esa idea y que después recibió una carta documento, con el "pedido de disolución de Marcos Camino por no poder cumplir con los shows pactados ni presentarme a trabajar, siendo de público conocimiento las veces que hemos hablado sobre mi regreso".

Después del ACV, comenzaron las disputas entre Decias y el resto del grupo.

De ese modo, "desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden".



En las últimas horas, Los Palmeras hicieron su descargo. En un comunicado, el grupo explica que, en medio del proceso de recuperación de Deicas por su ACV, "sorpresivamente recibimos de su parte, en fecha 22 de mayo del 2025, una carta documento donde describía su delicado estado de salud y sus impedimentos"; y que en consecuencia "la sociedad que conformamos entró en una de las causales establecidas en la norma para proceder a su DISOLUCIÓN, ya que no puede desarrollar la actividad que constituye su objeto, que es fundamentalmente la actuación en eventos artísticos y musicales, tanto en el país como en el extranjero, y la producción y comercialización de fonogramas".

Consideran "que corresponde proceder a la inmediata DISOLUCIÓN de LOS PALMERAS PRODUCCIONES S.R.L.", debido al impedimento de salud de Deicas, "sin que exista una fecha siquiera posible y/o probable para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones como socio".

El grupo manifestó que "el conjunto musical Los Palmeras seguirá cumpliendo con todos y cada uno de sus compromisos, tal como lo ha hecho hasta la fecha, brindando alegría desde los escenarios a la gente".