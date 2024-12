Según una encuesta publicada por Datafolha, el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva vencería a Marina Silva, la candidata ecologista; a los tres posibles candidatos del Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb) y al actual presidente Michel Temer (Partido del Movimiento Democrático Brasileño ) por diez puntos. Sin embargo, perdería en una eventual segunda vuelta con Silva, la ex candidata que disputó el ballotage en los comicios de 2014 con Dilma Rousseff.

Los resultados arrojan que el candidato del Partido de los Trabajadores vencería a todos los postulantes de los partidos brasileros en todos los escenarios posibles en primera instancia, seguido por Silva (25 por ciento a 15 por ciento). También, superaría por más de veinte puntos al actual presidente, surgido de un golpe institucional, que encabeza la lista de rechazo con el 45 por ciento de votos negativos.

El sondeo analiza tres escenarios diferentes porque el Psdb no oficializó su candidato todavía, aunque los nombres en danza son los del gobernador de San Pablo, Gerardo Alckmin; el senador y ex candidato presidencial Aécio Neves y el actual canciller, José Serra. En caso de que el Psdb se decida por Neves, como en 2014, Lula lo superaría por 14 puntos (25 por ciento a 11). El ex candidato sería quien más se acercaría a los votos que reúne el petista, porque el resto de sus compañeros del Pmdb no superarían los 10 puntos.

En una segunda vuelta, Lula se impondría también ante todos los candidatos del Psdb: a Neves y a Alckmin los superaría por cuatro puntos (38 por ciento a 34) y a Serra, por dos (37 por ciento a 35). No obstante, perdería en un mano a mano con Silva por nueve puntos (43 por ciento a 34), quien vencería a todos los candidatos en caso de llegar a esa instancia.

La primera parte de la encuesta, publicada el domingo, reveló que un 63 por ciento de los brasileños quería que Temer renunciara antes de fin de año y que hubiera una elección presidencial directa.