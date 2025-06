A principios de los años 90, Hollywood fue testigo de uno de los rumores más notorios en la industria del cine. Los protagonistas, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, eran dos actores en ascenso que, aunque nunca habían compartido pantalla, ya eran figuras icónicas. Sin embargo, detrás de la imagen pública de éxito, un oscuro evento habría marcado una distancia irreparable entre ellos: una supuesta orden de alejamiento interpuesta por Pitt contra DiCaprio en 1994.

El origen del conflicto entre Pitt y DiCaprio

En aquellos años, Brad Pitt era una figura fascinante que acaparaba titulares tanto por su carrera como por su vida personal. Su relación altamente mediática con la actriz Gwyneth Paltrow llegó a su fin a mediados de los 90, coincidiendo con la meteórica popularidad de Leonardo DiCaprio gracias a sus primeros éxitos. Según circuló entonces, comenzaron a gestarse rumores sobre una posible cercanía entre Paltrow y DiCaprio, generando un escándalo en los tabloides de la época. Esta situación habría avivado aún más las especulaciones sobre una fricción entre los actores.

La versión oficial sobre la orden de alejamiento

El episodio específico que desencadenó la supuesta orden de alejamiento entre las estrellas sigue envuelto en misterio. Durante una reciente entrevista, Brad Pitt mencionó de forma enigmática "un incidente de 1994 del que no nos gusta hablar". Sin embargo, ni él ni DiCaprio han proporcionado detalles oficiales sobre los acontecimientos que podrían haberla motivado. El tono irónico del comentario de Pitt quizás deja abierta la posibilidad de que este relato permanezca en la categoría de mito urbano. Hasta ahora, no se ha confirmado la existencia de documentos judiciales que respalden estas afirmaciones.

El reencuentro en pantalla y proyectos futuros

Después de décadas de persistir el rumor, Quentin Tarantino logró lo que muchos pensaron imposible: reunir a los dos titanes del cine en su película Once Upon a Time in Hollywood, estrenada en 2019. La química en pantalla entre Pitt y DiCaprio fue notable, alimentando esperanzas de que, finalmente, las aguas se habían calmado. Tras el éxito de la película, David Fincher está trabajando en una secuela que promete volver a unir a sus protagonistas, aunque por ahora solo ha confirmado la participación de Brad Pitt.

El incidente no resuelto del pasado sigue despertando curiosidad y especulaciones en la prensa internacional. Sin embargo, tanto Pitt como DiCaprio han demostrado profesionalismo y compañerismo, dejando atrás los fantasmas de antiguos rumores. Queda la duda de si los actores se pronunciarán alguna vez de forma clara sobre el episodio que ha mantenido la atención del público durante tantos años.