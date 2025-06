“Hay que agotar todas las instancias administrativas con el Gobierno nacional”, aseguró el defensor del pueblo de Avellaneda, Daniel García, al ser consultado sobre el escándalo Procrear y la decisión del Javier Milei y Patricia Bullrich de sacarle a cientos de familias sus viviendas ya adjudicadas para dárselas a policías.



Ante la pregunta de La Mañana, García fue claro al afirmar que la entrega de las viviendas, que las familias estaban a punto de empezar a habitar y pagar, a miembros de las fuerzas de seguridad es una “estafa” y parte de la “miedocracia” con la que intenta gobernar este país.

En total, se trata de la entrega de unos 160 departamentos del edificio Sagol, ubicado en el partido bonaerense de Avellaneda, a las fuerzas federales. Las viviendas, originalmente, habían sido sorteadas por el programa Procrear y adjudicadas a distintas familias, por lo que la decisión despertó una fuerte indignación y repudio.

“Fue un despojo, una estafa. Fue algo donde se nota el abuso de poder que hay en Argentina. Estamos viviendo un momento de extrema violencia institucional. Están usando la miedocracia como sistema político. Es una forma de hacer política, la política del miedo. Y esto fue una estafa”, dijo, de forma contundente.

Y añadió: “Son 160 personas afectadas de las cuales vos tenés que multiplicar por lo menos por 3. Ya estaban realmente contentas las familias. Ya habían empezado a enviar las tarjetas desde el Banco Hipotecario para cuando se hiciera efectiva la entrega y empezara el pago”.

Frente a esta estafa, contó el especialista, algunos vecinos hicieron un recurso de amparo. “Hay que ver todo. Realmente la ministra Bullrich dice que les van a dar casas a aquellos que nos cuidan. Yo lo leí y me quedé anonadado. A los cuidan se las están robando”, dio sobre los motivos.

“Yo acá veo claramente un favor político. Acá hay una muy ensañada situación con Avellaneda y otros distritos que se resisten a lo que hace el gobierno nacional. Porque esto no es una democracia”, añadió.

Finalmente, dejó un consejo: “Nuestra recomendación es que hay que tratar con el derecho administrativo. Hay que agotar todas las instancias administrativas con el Gobierno nacional. Con este Gobierno, que no sabemos qué es lo que pasa, con una Corte Suprema de tres cuando tendrían que ser cinco, no podemos pensar más que hacer las cosas como tienen que ser. No apurarnos”.